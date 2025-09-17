Crimen y Justicia

Mendoza: buscan a una nena de 5 años que desapareció a la salida de su escuela

Se llama Lourdes Gómez Leguizamón. Fue vista por última vez cuando un familiar la retiró del colegio. Sospechan que su madre se la llevó y las autoridades piden colaboración para encontrarla

Lourdes Gómez Leguizamón, la nena
Lourdes Gómez Leguizamón, la nena de 5 años desaparecida

Una niña de 5 años lleva casi 24 horas desaparecida en la provincia de Mendoza y la justicia local solicitó colaboración para dar con su paradero. Se trata de Lourdes Gómez Leguizamón, quien desapareció el martes por la tarde a la salida de su escuela en la ciudad de San Rafael.

La denuncia por su paradero la hizo el padre de la menor, quien sospecha que fue la madre de ella quien se la llevó del colegio y no volvió a comunicarse. Tras las primeras averiguaciones de las autoridades, fuentes del Ministerio Público Fiscal de la provincia confirmaron que Lourdes fue efectivamente fue retirada de la institución por un familiar, posiblemente la mujer.

Ante la falta de información sobre la nena y la nula comunicación de parte de su mamá, la Justicia dio inicio a una búsqueda para dar con ella. En este contexto, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para que se comuniquen con las autoriddes en caso de verla.

Para identificarla, precisaron que la menor desapareció en el distrito de Villa 25 de Mayo, perteneciente al departamento de San Rafael, donde vive y va a la escuela.

También detallaron sus características físicas, de acuerdo a la información detallada en el expediente en curso. Entre ellas, señalaron que mide 1 metro aproximadamente, tiene tez es trigueña y su cabello es de color castaño oscuro, largo hasta la cintura.

Asimismo describieron que sus ojos son color marrones y que en la nuca tiene un lunar de nacimiento.

“Al último momento de haber sido vista, la menor vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de “labubu” (una serie de muñecos de peluche coleccionables en forma de elfos) y zapatillas rosadas", destacaron las autoridades judiciales.

En un comunicado agregaron: “Agradeceremos informar a la población que ante cualquier dato que sirva de referencia en el marco de esta búsqueda, es necesario comunicarse de manera urgente al 911″.

Se apartó de la causa la fiscal del caso de Lian, el nene de 3 años desaparecido en Córdoba

La fiscal Isabel Reyna, quien encabezaba la investigación por la desaparición de Lian Gael Flores Soraide en Córdoba, se apartó de la causa del menor tras más seis meses de búsqueda sin resultados. El niño de 3 años fue visto por última vez el pasado el 22 de febrero en la localidad de Bell Ville. Desde entonces, su paradero es un misterio.

Reyna solicitó dar un paso al costado por “conflictos con el abogado que representa a la familia de Lian”, según indicaron fuentes judiciales a Infobae. Se trata de Darío Baggini, quien en diálogo con la agencia Noticias Argentinas había dicho que la fiscal que conducía las tareas de campo en el caso, había renunciado a su cargo en las últimas horas. Un dato desmentido desde el Ministerio Público Fiscal.

A partir de su apartamiento, no obstante, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía General de Córdoba, mientras que el fiscal Nicolás Gambini, quien ya intervenía en el caso y ahora continuará a cargo de las labores tales como la toma de declaraciones, el análisis de pruebas y la coordinación procesal.

El niño desapareció hace ya más de medio año en contexto de una búsqueda marcada por operativos, rastrillajes y numerosas declaraciones, pero hasta el momento los resultados han sido infructuosos. La familia continúa activa y mantiene la esperanza de hallar al menor, según relató el abogado. “La esperanza de los padres sigue intacta”, aseguró Baggini.

