Imputaron a cuatro personas que secuestraron y golpearon brutalmente a un joven por unas baterías

La medida fue confirmada este martes, luego de que el fiscal presentara pruebas en contra de los acusados

Tres hombres y una mujer fueron imputados este martes por presuntamente haber secuestrado y golpeado a un joven en la ciudad de Rosario. Asimismo, la jueza de Primera Instancia, Lorena Aronne, ordenó a los acusados a cumplir con un régimen de prisión preventiva.

La decisión judicial se produjo tras la audiencia de imputación celebrada en el Centro de Justicia Penal, donde la magistrada hizo lugar al pedido del fiscal Ramiro González Raggio. El fiscal había solicitado que Angel C., Matías C., Sofía M. y Juan Pablo O. sean procesados como coautores de secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas.

De esta manera, se determinó que la medida cautelar se mantendrá vigente al menos hasta el 7 de enero de 2026, cuando se revisará nuevamente la situación procesal de los imputados. En paralelo, aclararon que la investigación continuará su curso en busca de pruebas y testimonios.

Según la información publicada por La Capital, el hecho se remonta al 4 de agosto, cuando los imputados habrían planificado el secuestro de T. C., a quien responsabilizaban por la desaparición de dos baterías de autos en un taller ubicado en Matienzo y Dean Funes.

La zona en la que la víctima habría sido interceptada por la banda

Bajo el punto de vista del fiscal González Raggio, en la maniobra habrían participado otras cuatro personas que aún no fueron identificadas. No obstante, de acuerdo con la reconstrucción fiscal, el objetivo de los secuestradores, era que la víctima devolviera los elementos sustraídos o confesara el lugar en donde se encontraban.

Durante la exposición que realizó en la audiencia, el investigador indicó que la secuencia comenzó el 8 de agosto alrededor de las 16 horas, cuando T. C. habría sido interceptado por M. C. mientras caminaba por Sanguinetti y pasaje Zola.

Una vez que el acusado habría conseguido detenerlo, este se habría comunicado con los otros implicados, quienes habrían arribado minutos después en una camioneta Chevrolet S10 gris. De ese vehículo, habrían descendido tres hombres que habrían empezado a golpear a la víctima, tanto con los puños como un caño de hierro.

Después de que terminaran de agredirlo, el fiscal detalló que T. C. habría sido obligado a subir a la camioneta y habría sido trasladado al taller mecánico propiedad de J. P. O. Allí, lo habrían cambiado a un Volkswagen Gol negro, donde continuaron las agresiones físicas.

Para ese punto, González Raggio señaló que la golpiza habría sido propinada a través de golpes de puño y puntapié. Asimismo, destacó la presencia de S. M. en el lugar, ya que fue señalada por la Justicia como la persona que habría alentado a los agresores a persistir con el ataque.

El taller mecánico de donde habrían sido robadas las baterías

A pesar de esto, la violencia no habría cesado en ese punto. Pues, tras sacarlo del vehículo, los imputados le habrían arrojado agua fría y habrían continuado golpeándolo con un trozo de hierro en las rodillas.

Después de aproximadamente cuatro horas de cautiverio, señaló que la víctima logró escapar mientras era vigilado por dos de los agresores. En ese momento, el resto de los agresores se habrían encontrado en la vereda frente al taller.

Fue así que el joven pidió auxilio en la calle y se dirigió a la casa de un tío, quien le brindó asistencia y lo acompañó hasta el domicilio de su madre. Posteriormente, la víctima acudió a la guardia del Hospital Centenario, donde ingresó alrededor de las 20:20 horas y fue diagnosticado con politraumatismos, con dolor en el hemitórax izquierdo y hematomas en diversas partes del cuerpo.

Tras haberse realizado la denuncia, la detención de los cuatro imputados se concretó el 9 de septiembre por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). Mientras que los señalados continuarán detenidos hasta comienzos de 2026, las autoridades continuarían en la búsqueda para identificar y arrestar a las otras cuatro personas que habrían participado del hecho.