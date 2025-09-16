Crimen y Justicia

Un detenido por una violenta doble entradera en Lanús en la que balearon a un vecino

El robo ocurrió en julio y los delincuentes se llevaron dinero y electrodomésticos. Este martes, la Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso de 22 años

Guardar
Un joven de 22 años fue detenido por dos violentas entraderas en Lanús Este

La Policía Bonaerense detuvo este martes a un joven de 22 años acusado de participar en una violenta doble entradera con armas de fuego en Lanús Este, donde una de las víctimas recibió un disparo en la pierna.

El asalto sucedió el 1 de julio pasado en dos casas contiguas ubicadas sobre la calle Ramón Cabrero. Aquella madrugada, al menos cuatro hombres armados entraron primero a la propiedad de una mujer de 52 años. Los delincuentes la sorprendieron, la maniataron y, tras revolver las cosas en busca de objetos de valor, cruzaron a la vivienda de al lado, habitada por un vecino de 47 años.

Los ladrones golpearon al dueño de casa y le dispararon en un muslo, mientras tomaban electrodomésticos y dinero en efectivo.

En medio de ello, alguien alertó a la Policía. Tras un llamado al 911, un patrullero se acercó a la zona y advirtió un Volkswagen blanco que escapaba a toda velocidad. Al intentar interceptarlo, el auto chocó de frente contra el móvil policial, que no pudo seguir a los asaltantes, quienes finalmente huyeron llevándose los aparatos electrónicos, celulares, pesos y dólares que hallaron en los dos domicilios.

El detenido
El detenido

Por el hecho se inició una causa encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. Los detectives de la DDI local comenzaron a revisar los registros de las cámaras de seguridad municipales y privadas, analizaron las comunicaciones telefónicas e inspeccionaron en redes sociales.

Así, identificaron, primero, al coche utilizado por la banda, un Volkswagen T-Cross, y, luego, a dos sospechosos que residían en una casa de la localidad de José Mármol, en el partido de Almirante Brown. Con las órdenes de detención en mano, esta mañana fueron por ellos.

Durante el allanamiento, las autoridades arrestaron a uno de los sospechosos, un joven de 22 años identificado como T.I.S.. Además, secuestraron un estéreo que se cree corresponde al mismo T-Cross y un iPhone.

Los agentes también incautaron varias prendas de vestir: un buzo negro, un pantalón gris, zapatillas blancas y un par de guantes, que, según los investigadores, fueron usados por el detenido en el asalto.

Los elementos secuestrados durante el
Los elementos secuestrados durante el allanamiento

El sospechoso ahora permanece bajo arresto, a la espera de ser indagado. Mientras tanto, sigue la búsqueda del resto de acusados.

Menos de una semana después de ese ataque, Lanús Este volvió a ser escenario de una escena similar. A menos de 3 kilómetros, la casa de los suegros de Nahuel Molina, futbolista de la Selección argentina, fue blanco de otra entradera.

El suegro, Claudio Occhiuzzi, contó que los delincuentes lo sorprendieron cuando cenaba con su familia y le gatillaron en la cabeza. “Ahora me matan, pensé”, dijo a los medios en la puerta de su casa.

Sucede que, en medio del robo, apareció la Policía. “Tenían un handy y los teléfonos abiertos y decían: ‘Está todo despejado’. Cuando ya tenían todo cargado en valijas, empezaron a decir: ‘Hay que salir’. Ahí se empezaron a alborotar y me pidieron que les abra el portón. Cuando salieron se empezaron a tirotear con la Policía. Hubo más de 15 tiros”.

“Ese momento fue lo peor. Uno escapó y lo agarraron, pero los otros tres, se volvieron a meter en mi casa. Iban a pensar que yo había llamado a la Policía. Tenía un pánico terrible”, agregó.

Luego, los delincuentes le pidieron que abra el portón del fondo, pero la apertura tenía un candado. “Yo demoraba y en ese momento uno me gatilló en la cabeza. Me decía: ‘Te mato, te mato’”.

Mientras todo esto sucedía dentro de la casa del suegro del jugador del Atlético Madrid, en el exterior se desarrollaba otra secuencia, ya que quienes hacían de campana trataron de escapar a los tiros y en distintas direcciones. Esto, a su vez, alertó a los que estaban adentro, quienes también salieron rápidamente del lugar. La situación terminó con tres detenidos.

Temas Relacionados

EntraderasRobosInseguridadLanúsLanús EstePolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Caso Báez Sosa: la pifia en un planteo de uno de los rugbiers que terminó con un rechazo de la Corte Suprema

El máximo tribunal desestimó este martes un recurso de la defensa de Matías Benicelli, uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando

Caso Báez Sosa: la pifia

Asesinaron a una mujer en Salta e investigan a su expareja, que intentó suicidarse tras el hallazgo del cuerpo

El hecho ocurrió en Cafayate. El sospechoso está internado y con custodia policial

Asesinaron a una mujer en

Detuvieron a dos menores acusados de robar un auto a mano armada en el barrio porteño de La Boca

El hecho había ocurrido el pasado 23 de agosto. Las autoridades iniciaron una investigación para hallar el vehículo sustraído y dar con los sospechosos, ambos de 17 años

Detuvieron a dos menores acusados

Dolor en Paraná: una reconocida patinadora viajaba en moto, rozó el espejo de un auto y terminó arrollada por un colectivo

Julia Tactagi murió el lunes por la tarde al desestabilizarse tras impactar contra el espejito del vehículo y perder el equilibrio

Dolor en Paraná: una reconocida

Estacionó su camioneta en Nordelta y le robaron plata que llevaba dentro con un inhibidor

Los sospechosos fueron capturados tras un seguimiento de cámaras que permitió identificar los vehículos en los que se trasladaban

Estacionó su camioneta en Nordelta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputados: la oposición relativizó los

Diputados: la oposición relativizó los anuncios de Milei y advierte por el rol del ministro del Interior

Intensa búsqueda de un futbolista amateur que jugaba en un club de Chubut: se metió a un río en Chile y desapareció

La hija transgénero de Elon Musk deslumbró en la Semana de la Moda de Nueva York: los detalles de su look

Caso Báez Sosa: la pifia en un planteo de uno de los rugbiers que terminó con un rechazo de la Corte Suprema

A pesar de las tasas altas, las ventas de autos 0 km repuntarían 5% en septiembre por la suba del dólar

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos media entre Siria

Estados Unidos media entre Siria e Israel para establecer una zona desmilitarizada en el sur

Zelensky reiteró el pedido de un sistema de defensa aérea europeo tras un bombardeo ruso en Zaporizhzhia

El presidente de Polonia viajó a Berlín y París para reforzar su defensa frente a las crecientes amenazas rusas

Trump volvió a cargar contra la Fed: “Deberían escuchar a personas inteligentes como yo”

Charlie Kirk o las muertes que cambian el mundo

TELESHOW
Buenas noches Familia: una joven

Buenas noches Familia: una joven sin un brazo demostró su talento y emocionó a Guido Kaczka con su historia de vida

Antonela Roccuzzo explicó el significado de cada imagen que lleva en la funda de su teléfono celular

Jimena Barón y una mañana al límite: fiebre, obras y puerperio

Daniela Celis se emocionó al recordar el último día con Thiago Medina antes del accidente: “Se iba a quedar”

Los sensuales looks de Celeste Cid para las presentaciones de su nuevo film: transparencias, encajes y sofisticación