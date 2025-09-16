Un detenido por una violenta doble entradera en Lanús en la que balearon a un vecino

Un joven de 22 años fue detenido por dos violentas entraderas en Lanús Este

La Policía Bonaerense detuvo este martes a un joven de 22 años acusado de participar en una violenta doble entradera con armas de fuego en Lanús Este, donde una de las víctimas recibió un disparo en la pierna.

El asalto sucedió el 1 de julio pasado en dos casas contiguas ubicadas sobre la calle Ramón Cabrero. Aquella madrugada, al menos cuatro hombres armados entraron primero a la propiedad de una mujer de 52 años. Los delincuentes la sorprendieron, la maniataron y, tras revolver las cosas en busca de objetos de valor, cruzaron a la vivienda de al lado, habitada por un vecino de 47 años.

Los ladrones golpearon al dueño de casa y le dispararon en un muslo, mientras tomaban electrodomésticos y dinero en efectivo.

En medio de ello, alguien alertó a la Policía. Tras un llamado al 911, un patrullero se acercó a la zona y advirtió un Volkswagen blanco que escapaba a toda velocidad. Al intentar interceptarlo, el auto chocó de frente contra el móvil policial, que no pudo seguir a los asaltantes, quienes finalmente huyeron llevándose los aparatos electrónicos, celulares, pesos y dólares que hallaron en los dos domicilios.

El detenido

Por el hecho se inició una causa encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. Los detectives de la DDI local comenzaron a revisar los registros de las cámaras de seguridad municipales y privadas, analizaron las comunicaciones telefónicas e inspeccionaron en redes sociales.

Así, identificaron, primero, al coche utilizado por la banda, un Volkswagen T-Cross, y, luego, a dos sospechosos que residían en una casa de la localidad de José Mármol, en el partido de Almirante Brown. Con las órdenes de detención en mano, esta mañana fueron por ellos.

Durante el allanamiento, las autoridades arrestaron a uno de los sospechosos, un joven de 22 años identificado como T.I.S.. Además, secuestraron un estéreo que se cree corresponde al mismo T-Cross y un iPhone.

Los agentes también incautaron varias prendas de vestir: un buzo negro, un pantalón gris, zapatillas blancas y un par de guantes, que, según los investigadores, fueron usados por el detenido en el asalto.

Los elementos secuestrados durante el allanamiento

El sospechoso ahora permanece bajo arresto, a la espera de ser indagado. Mientras tanto, sigue la búsqueda del resto de acusados.

Menos de una semana después de ese ataque, Lanús Este volvió a ser escenario de una escena similar. A menos de 3 kilómetros, la casa de los suegros de Nahuel Molina, futbolista de la Selección argentina, fue blanco de otra entradera.

El suegro, Claudio Occhiuzzi, contó que los delincuentes lo sorprendieron cuando cenaba con su familia y le gatillaron en la cabeza. “Ahora me matan, pensé”, dijo a los medios en la puerta de su casa.

Sucede que, en medio del robo, apareció la Policía. “Tenían un handy y los teléfonos abiertos y decían: ‘Está todo despejado’. Cuando ya tenían todo cargado en valijas, empezaron a decir: ‘Hay que salir’. Ahí se empezaron a alborotar y me pidieron que les abra el portón. Cuando salieron se empezaron a tirotear con la Policía. Hubo más de 15 tiros”.

“Ese momento fue lo peor. Uno escapó y lo agarraron, pero los otros tres, se volvieron a meter en mi casa. Iban a pensar que yo había llamado a la Policía. Tenía un pánico terrible”, agregó.

Luego, los delincuentes le pidieron que abra el portón del fondo, pero la apertura tenía un candado. “Yo demoraba y en ese momento uno me gatilló en la cabeza. Me decía: ‘Te mato, te mato’”.

Mientras todo esto sucedía dentro de la casa del suegro del jugador del Atlético Madrid, en el exterior se desarrollaba otra secuencia, ya que quienes hacían de campana trataron de escapar a los tiros y en distintas direcciones. Esto, a su vez, alertó a los que estaban adentro, quienes también salieron rápidamente del lugar. La situación terminó con tres detenidos.