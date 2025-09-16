Estaba prófugo por un homicidio cometido en 2021 y lo atraparon tras una denuncia por robo

El crimen ocurrió en 2021, cuando el detenido tenía 17 años (Foto: Policía de Misiones)

Las autoridades policiales de Misiones lograron atrapar a un joven que tenía pedido de captura por un homicidio cometido cuatro años atrás, a raíz de una investigación que se abrió tras una denuncia por robo.

La detención de J. A. C. de 21 años tuvo lugar alrededor de las 18 horas de este lunes en el kilómetro 40 de la localidad de Campo Viera, dentro del departamento Oberá. Estaba siendo buscado por un robo reportado el 9 de septiembre, pero al dar con el individuo, los agentes lo reconocieron como presunto autor de un homicidio con arma de fuego en 2021.

Según pudo conocer Infobae de fuentes cercanas al caso, trasladaron al sospechoso de ambos delitos a las instalaciones de la Comisaría local. Durante el trayecto, los oficiales revisaron antecedentes y expedientes que constaban en el sistema judicial provincial. Al cotejar la identidad, confirmaron que sobre J. A. C. pesaba una orden de captura vigente, vinculada a un hecho ocurrido el 24 de septiembre de 2021. Esa noche, en el barrio Oeste de Campo Viera, un enfrentamiento armado terminó con la muerte de Marcos Antonio Ledesma, también de 21 años, quien sufrió heridas de arma de fuego y falleció luego de ser trasladado al hospital SAMIC de Oberá.

Según consignó el portal Primera Edición, la víctima fue atacada a quemarropa frente a su domicilio por un grupo de hombres armados que descendieron de un Chevrolet Vectra negro. El disparo le dio en el abdomen. Dos sospechosos, de 25 y 50 años, fueron aprehendidos días después del hecho, pero el individuo recientemente detenido logró escapar de la zona y estuvo prófugo durante casi cuatro años. El expediente judicial se inició bajo la figura de “homicidio agravado”, pero en abril de 2023, el fiscal requirió modificar la calificación a “homicidio en riña”, un delito que contempla penas menores. Este cambio posibilitó que los cuatro imputados que permanecían detenidos recuperaran la libertad.

En tanto, se aguarda que el detenido, también conocido como “Burro” declare ante la Fiscalía.

Atraparon a un joven con pedido de captura por homicidio

Dos hombres con numerosos antecedentes penales, uno de los cuales presentaba un pedido de captura vigente por homicidio simple, quedaron detenidos en el barrio porteño de Barracas. Los atraparon tras el robo a mano armada de una camioneta, propiedad de una conductora de una aplicación de viajes, quien fue interceptada en la vía pública el miércoles pasado.

El joven detenido

El incidente ocurrió cerca de las 21:30 en la intersección de California y Río Limay, cuando la víctima, una mujer de 46 años, denunció que fue abordada por cinco personas armadas que la obligaron a entregar su camioneta Chevrolet Tracker blanca. Luego del robo, los atacantes huyeron por la calle Magaldi en dirección a Iriarte. La situación generó la reacción inmediata de los móviles policiales, que elevaron una alerta y desplegaron un operativo en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con fuentes policiales, durante la persecución uno de los patrulleros chocó con un colectivo de línea en la intersección de Iriarte y Vélez Sársfield.

El seguimiento de la camioneta permitió ubicar el vehículo frente a la terminal de la Línea 60, en Santa Elena 1168. Allí, los agentes lograron capturar a dos de los sospechosos y recuperar el rodado. Uno de los detenidos intentó refugiarse en una empresa de transporte de la zona, aunque fue localizado minutos después.

Uno de los detenidos se escondió en una empresa de transporte de la zona de Barracas

Los identificados por la policía fueron Facundo Figueredo, de 18 años y residente en La Boca, y Franco De Pierro, de 21 años, domiciliado en Barracas. Según los registros, el primero registraba cuatro causas penales, entre ellas una por tenencia de estupefacientes iniciada en julio de 2025 y tres robos cometidos en el lapso de mayo a octubre de 2024, además de causas en los Juzgados de Menores N°7 y N°1 de la Capital Federal.

Por su parte, De Pierro presentaba un historial más extenso, con siete causas que incluían diversos robos perpetrados entre 2021 y 2024, además de infracciones por ejercer actividades de “cuidacoches” sin autorización. La situación más grave era una orden de captura activa por homicidio simple, solicitada desde el 30 de abril de 2025 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7.