Crimen y Justicia

Se conocerán hoy las penas contra la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé torturado y asesinado en Berazategui

Este lunes el tribunal expondrá los fundamentos de la condena que recaerá sobre Yesica Aquino y Roberto Fernández

Este lunes se conocerá la
Este lunes se conocerá la pena contra los padres del menor

La Justicia dará a conocer este lunes la pena que recaerá sobre la madre y el padrastro de León Aquino, el niño de 18 meses que murió en Berazategui tras sufrir graves episodios de maltrato en 2021. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes condenó días atrás a Yésica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández por homicidio y ensañamiento contra el menor.

Además de las penas, los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano, informarán los fundamentos de la sentencia, una resolución que los familiares del niño que falleció debido a las múltiples lesiones que padeció en manos de los adultos, calificaron como “positivo”.

El caso del bebé cobró notoriedad a partir de los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2021, cuando fue ingresado por su madre al hospital El Cruce de Florencio Varela. Al recibirlo, los médicos notaron que tenía hematomas en la cara y los brazos y marcas producidas por objetos punzantes. Hallaron además una aguja oxidada incrustada en la zona de la espalda, llevaba por lo menos un mes alojada en el cuerpo del niño, lo que explicaba las marcas en su cuerpo. Asimismo, los informes forenses sostuvieron que dicho objeto pudo haberle provocado un cuadro de septicemia.

Ante esta situación, se produjo la detención de Aquino y Fernández un día después del fallecimiento del niño, por disposición de la doctora Gabriela Mateos.

La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena mencionó como agravantes en el proceso la alevosía y el ensañamiento, conceptos que fueron avalados por el tribunal a la hora de establecer la responsabilidad penal de los acusados. En la investigación, los forenses describieron “lesión equimótica en región frontal; múltiples lesiones equimóticas y hematomas en pliegues de ambos brazos; lesiones cutáneas por impronta que correspondería a agujas o elemento similar en brazos, manos, muñeca”.

El bebé tenía 18 meses
El bebé tenía 18 meses cuando murió

En la audiencia celebrada en los tribunales sobre Avenida Hipólito Yrigoyen el pasado 4 de septiembre, los magistrados dictaminaron la culpabilidad de la mujer de 36 años, por homicidio agravado por el vínculo, premeditación y ensañamiento, o en forma alternativa, por homicidio por comisión por omisión. Y al hombre de 33 años, la condena que le recayó fue de homicidio calificado.

En paralelo, la Fiscalía presentó testimonios que indicaron que los seis hijos que convivían con la pareja, padecían situaciones de malos tratos permanentes. “Había seis hermanos en total; el ensañamiento era con el bebé, a quien le pinchaban los dedos de las manos, en las yemas y también en los pies”, expresó Mena, quien solicitó la pena máxima para los condenados. El expediente incorporó las declaraciones de dos hermanos de la víctima e incluyó como prueba un dibujo hecho por uno de los niños en el que representó a una figura grande rodeada de líneas semejantes a “pinches”, junto a una más pequeña.

Tras la audiencia, las tías maternas de la víctima se manifestaron al respecto, ya que fueron quienes iniciaron las denuncias que permitieron abrir la causa. Una de ellas había denunciado la situación que atravesaban los menores y le había solicitado a su hermana la custodia del bebé, sin obtener respuesta favorable. Contó sobre los hechos de violencia como el encierro y el sometimiento a condiciones hostiles. “A León lo dejaban horas mojadas frente a la ventana en pleno invierno”, narró.

De acuerdo con información obtenida por Infobae, la familia de León Aquino consideró favorable que el tribunal lograra demostrar lo ocurrido. Valoraron que la decisión de los jueces determinara la culpabilidad de los acusados. De todas formas, expresaron que mantienen la atención puesta en lo que se definirá este lunes. “Es favorable que la sentencia haya sido condenatoria, pero seguimos esperando por la pena máxima”, afirmaron ante este medio.

Cómo sigue la causa por

Una investigación por robo derivó

Maniataron a un hombre en

Hackeaban los WhastApp enviando links

Intentó huir de un control
