Crimen y Justicia

Comienza el juicio al ex jefe de fiscales de Rosario acusado por corrupción vinculada al juego clandestino

Patricio Serjal comenzará a ser juzgado desde este lunes en el Centro de Justicia Penal. Los fiscales ya adelantaron que pedirán una pena de 12 años de prisión. Junto a él estará un ex empleado del Ministerio Público de la Acusación que está sindicado de filtrar información a un empresario del juego ilegal que ya fue condenado

Por Agustín Lago

Guardar
El ex jefe de fiscales
El ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, acusado por corrupción

El ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal (48), comenzará a ser juzgado este lunes por presuntas maniobras de corrupción vinculadas al juego clandestino, por las que afronta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Junto a él estará el ex empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Rodolfo Ugolini (38), sospechado de filtrar información al empresario del juego ilegal Leonardo Peitiya condenado por esta causa—, para quien se solicitó 5 años de cárcel.

El debate oral y público tendrá lugar en la sala 10 del edificio judicial y será dirigido por el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese. En tanto, la acusación será llevada adelante por los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato.

Los dos exfuncionarios judiciales llegan en libertad. En caso de resultar condenados por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento en los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, la pena será de cumplimiento efectivo. Se estima que el juicio podría durar casi un mes, con jornadas de cinco horas diarias.

El legajo cobró impulso entre julio y agosto de 2020, cuando fueron allanados Gustavo Ponce Asahad, fiscal, y Patricio Serjal, el jefe de la Fiscalía Regional de Rosario. Ambos fueron destituidos por la Legislatura santafesina y posteriormente fueron llevados a audiencia donde fueron imputados de haber integrado una organización que protegía el juego clandestino regenteado por Leonardo Peiti y se nutría de su dinero. Según declaraciones testimoniales, el empresario pagaba coimas de entre cuatro mil y cinco mil dólares mensuales a cambio de no ser investigado o recibir aviso en caso de un allanamiento.

El ex Fiscal Regional de
El ex Fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal (Télam)

De acuerdo con la teoría del caso, Nelson Ugolini trabajaba como secretario del por entonces fiscal Ponce Asahad y tenía diálogo directo con Peiti, a quien filtraba información confidencial.

Por la misma causa está imputado el senador por el departamento San Lorenzo, Armando “Pipi” Traferri, quien fue apuntado como el presunto beneficiario del dinero, según declaraciones de Ponce Asahad, quien fue condenado a 3 años de prisión efectiva luego de aceptar un juicio abreviado en el que brindó información en carácter de “arrepentido”. Su situación es más lenta, ya que la acusación se le formuló recién en octubre del año pasado, cuando renunció a sus fueros.

“Decimos que Serjal, Traferri, Ponce Asahad y Ugolini conformaban una asociación ilícita cuyo objetivo era permitir que Peiti pueda seguir operando de forma ilegal el negocio del juego y apuestas de azar. Los hechos (delitos) que se cometen para dar continuidad a esa empresa criminal fueron muchos, algunos con trascendencia penal y algunos además que recaen en otras figuras penales”, explicaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes comenzaron con la investigación, pero luego fueron apartados de la misma.

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

Los procedimientos fueron llevados adelante
Los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía Federal

Una investigación federal que lleva varios meses en Rosario desembocó el último jueves al mediodía en allanamientos en la sede del Correo Argentino y en domicilios particulares de tres empleados –uno de ellos, recientemente desvinculado– y de importadores de encomiendas internacionales que, mediante maniobras bajo investigación, evadieron controles aduaneros a cambio de un rédito económico.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal a pedido de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo y Soledad García, y fueron autorizados por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.

El legajo mostró sus primeras medidas a finales de abril pasado, cuando la Policía Federal –por solicitud de los mismos fiscales– allanó el Correo y nueve domicilios particulares –siete de Rosario y dos de Buenos Aires–.

Esos procedimientos estuvieron dirigidos a personal del Correo y usuarios que habían traído figuras de acción coleccionables y álbumes musicales en formatos CD y vinilo que luego fueron comercializados.

En el avance de la causa se pudo establecer que los involucrados habrían realizado desde 2023 en adelante dos tipos de maniobras para evadir los controles aduaneros y el pago de tributos por las encomiendas internacionales.

Una consistía en marcar como destinatarias a distintas personas, pero un único domicilio. La otra, que la mercadería sea entregada sin la declaración jurada de la Aduana y sin que se hiciera un control aduanero en el Correo Argentino. En este último caso, los usuarios abonaban un 50 por ciento del valor de los impuestos, dinero que se quedaban los tres empleados sospechados.

Algunos de los allanados en abril volvieron a ser objetos de operativos este jueves, donde fueron detenidos el importador Javier J. y los empleados del Correo Maia L., Eduardo C. y Hugo L. Investigadores confiaron que los dos trabajadores ostentaban cargos jerárquicos, en el caso de Hugo L. hasta el año pasado, cuando fue desvinculado.

Temas Relacionados

Patricio SerjalRosarioCorrupciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

El joven de 22 años continúa internado en terapia intensiva “con pronóstico reservado y signos de leves mejorías”, aunque “el estado continúa siendo crítico”

Cómo sigue la causa por

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

Un operativo policial en Chañar Ladeado terminó con la detención de tres hombres, el descubrimiento del búnker con las plantaciones y el secuestro de armas, dinero y equipos electrónicos

Una investigación por robo derivó

Se conocerán hoy las penas contra la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé torturado y asesinado en Berazategui

Este lunes el tribunal expondrá los fundamentos de la condena que recaerá sobre Yesica Aquino y Roberto Fernández

Se conocerán hoy las penas

Maniataron a un hombre en su departamento de Núñez y le robaron: cómo fue el operativo para capturar a los cinco sospechosos

La víctima, de 64 años, fue reducida por los ladrones en su casa y denunció el robo de una suma cercana a 30.000 dólares. La Policía capturó a tres hombres y dos mujeres

Maniataron a un hombre en

Hackeaban los WhastApp enviando links de páginas falsas y les vaciaban las cuentas: 12 sospechosos

Accedían a datos sensibles de los dueños de la red de mensajería, quienes eran engañados a través de sitios apócrifos en la plataforma Marketplace de Facebook

Hackeaban los WhastApp enviando links
ÚLTIMAS NOTICIAS
Villarruel desactivó la herencia de

Villarruel desactivó la herencia de despachos previa al recambio y quita un trofeo de guerra a senadores

Javier Milei divide su tiempo entre recuperar la agenda política local y los compromisos en el exterior

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

Se conocerán hoy las penas contra la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé torturado y asesinado en Berazategui

INFOBAE AMÉRICA
Batlle Planas, el zen y

Batlle Planas, el zen y el automatismo, en una muestra que recorre su otro legado

Incesto, ostentación y tragedia: las claves ocultas tras el legado de las Cleopatras en la historia egipcia

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”