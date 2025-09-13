Cayeron dos adolescentes de 15 y 17 años que robaron un auto a mano armada en Mar del Plata

La Policía recuperó un Volkswagen Nivus robado y detuvo a los sospechosos menores de edad

Dos adolescentes, uno de 15 y otro de 17 años, fueron detenidos en Mar del Plata tras ser sorprendidos a bordo de un vehículo que habían robado a mano armada. El operativo se desplegó este sábado sobre la calle Falkner 8300.

Todo comenzó durante la mañana del 10 de septiembre cuando una mujer de 35 años estacionó su Volkswagen Nivus en la puerta de su casa, sobre la calle Chubut 1900. Mientras asistía a su hijo pequeño, de un año y medio aproximadamente, en el asiento trasero, un Renault Clío negro se detuvo junto al cordón.

Dos individuos bajaron rápidamente, uno de ellos armado, y la amenazaron para luego sustraer el auto. Los asaltantes fugaron a bordo del Clío y el Nivus, luego abandonaron el primer vehículo apenas a unos 350 metros, en la esquina de Acevedo. La víctima no resultó herida.

De acuerdo con la información oficial, no fue posible cargar al Sistema de Lectura de Placas de Matrícula (LPR) por falta de patente visible en el Nivus al momento del asalto. Las cámaras de seguridad privadas de la testigo, indicó la propia afectada, grabaron la secuencia del robo y las imágenes fueron incorporadas a la causa. El auto quedó con “Pedido de Secuestro Activo” efectuado por la Comisaría 9na local.

El día siguiente, el 11 de septiembre, otro episodio relacionado ocupó a la policía. De acuerdo a la denuncia, un hombre de 43 años dejó estacionado su Volkswagen Nivus -mismo modelo de auto que el primer caso- en Almafuerte 100 poco antes de las 7 de la mañana. Al volver cerca del mediodía, constató que autores desconocidos se habían llevado ambas chapas de matrícula. En esta ocasión, al conocerse las patentes, se activó el LPR y quedaron con pedido de secuestro también, esta vez solicitado por la Comisaría 7ma.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 ordenó la notificación de los adolescentes bajo el cargo de “encubrimiento”

La saga de robos y hurtos abrió múltiples líneas de investigación. Los pedidos de secuestro activo registrados en el sistema para el vehículo y las chapas patente motivaron el alerta que permitió identificar el vehículo en movimiento durante este sábado.

Personal policial de la U.P.P.L. interceptó el Volkswagen Nivus azul titanio de la primera víctima, con las chapas patente de la segunda. Al confirmar que el rodado y la patente estaban involucrados en los ilícitos, Policía Científica llegó al lugar para realizar pericias.

El vehículo, las patentes y la llave quedaron secuestrados en el marco de las causas por “robo agravado por uso de arma de fuego” y “hurto”, bajo custodia policial a la espera de las actuaciones procesales. Al mismo tiempo, la doctora Lorena Iirigoyen, titular de la O.D.C.P.A., ordenó la verificación técnica y posterior restitución del coche a la propietaria. Por su parte, la doctora Fabracci, de la O.D.A., dispuso la entrega de las chapas recuperadas al damnificado.

Los ocupantes resultaron ser un menor de 15 años y otro de 17, ambos señalados como los principales sospechosos. La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de la fiscal Baqueiro, ordenó en el acto la notificación de los adolescentes bajo el cargo de “encubrimiento” y su remisión a la CEA.

Más adolescentes detenidos

Detuvieron a cuatro menores con antecedentes que intentaron robar objetos de una camioneta

El martes pasado, cuatro adolescentes con antecedentes por robo quedaron detenidos luego de que fueran descubiertos en plena acción en el barrio porteño de Recoleta intentando llevarse pertenencias de una camioneta.

Aunque el caso trascendió recientemente, el episodio sucedió la noche del lunes anterior en la esquina de Arenales y Junín, durante una recorrida policial y tras una alerta al 911.

Los efectivos de la División Investigaciones Comunal 2 de la Policía de la Ciudad advirtieron la presencia de los sospechosos acechando autos detenidos en la vía pública casi a la medianoche.

Sin perderles la pista, los siguieron discretamente hasta interceptarlos en la intersección mencionada. En ese momento, recibieron por radio la noticia de que poco antes un grupo similar había intentado abrir a la fuerza una Toyota Hilux gris estacionada en Arenales y Rodríguez Peña, a unos 400 metros de ese lugar.

Desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), confirmaron luego a los policías que las cámaras habían registrado a los mismos jóvenes forzando la Hilux, que pertenece a un residente del barrio.

En consecuencia, los oficiales procedieron a la detención de los menores. Durante la requisa les hallaron tres destornilladores y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, artículos que quedaron secuestrados.

Fuentes policiales detallaron que dos de los detenidos tienen 16 años, uno 15 y el restante, 17. Todos registran numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad según los datos del sistema POC. Ya habían sido aprehendidos anteriormente en causas por robo y robo automotor.

La causa quedó en manos del Juzgado de Menores N°6, a cargo del juez Carlos Cociancich, y la Secretaría N°17, que conduce Lucía Soldati. Las autoridades resolvieron el traslado de los adolescentes al Instituto Inchausti.