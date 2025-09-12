Atraparon a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne en Villa Fiorito

Detuvieron a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne en Villa Fiorito

El robo de un camión repleto de mercadería mientras se encontraba en pleno recorrido desencadenó una investigación policial que permitió recuperar los elementos y la detención de tres personas en la localidad de Merlo, tras un operativo de urgencia coordinado por la DDI Lomas de Zamora y la SUBDDI Lomas de Zamora.

El procedimiento, autorizado por la UFI N° 11 bajo la dirección del Dr. Ricardo Silvestrini, se desencadenó luego de que el vehículo fuera sustraído a mano armada en Villa Fiorito.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el hecho se originó cuando varios individuos armados interceptaron el camión en la intersección de Ejército de los Andes y Antonio Filardi, en el barrio Villa Centenario.

La denuncia fue presentada por dos hombres, quienes reportaron la sustracción del vehículo y su carga. A partir de este episodio, las fuerzas policiales iniciaron tareas de vigilancia y seguimiento encubierto para localizar tanto a los responsables como al camión robado.

Las pesquisas permitieron determinar que el Mercedes Benz Atego 1726 se encontraba oculto en un frigorífico identificado como La Favorita, ubicado en Eva Perón al 3500, en Merlo.

El Mercedes Benz Atego 1726 se encontraba en Merlo

Ante esta información, se dispuso una consigna policial en el lugar y, tras mantener comunicación con la Fiscalía interviniente, el Dr. Ricardo Silvestrini ordenó el allanamiento.

Durante el operativo, los agentes lograron la aprehensión de F. R. P. (40 años), O. M. F. (37) y J. C. B. (23).

Además, se procedió al secuestro del camión sustraído, junto con noventa reses, veinticuatro mochos, dos teléfonos celulares, dos inhibidores de señal y tres baterías para inhibidores de señal. Estos elementos fueron incautados como parte de la investigación y constituyen pruebas relevantes en la causa.

Tanto el camión como la mercadería recuperada fueran restituidos a su propietario

La instrucción policial dispuso que tanto el camión como la mercadería recuperada fueran restituidos a su propietario en el estado en que se encontraban al momento del hallazgo. Las actuaciones se labraron bajo la carátula de robo agravado de mercadería en tránsito, quedando los detenidos a disposición de la justicia.

Ponían piedras en la autopista para robarle a los automovilistas y fueron condenados a prisión

Hace unos días, dos hombres recibieron una condena de cinco años de prisión por colocar piedras de gran tamaño en la autopista Santa Fe–Rosario con el objetivo de provocar accidentes y luego asaltar a los conductores afectados, según resolvió el juez Pablo Busaniche en los tribunales de Santa Fe.

La investigación determinó que los condenados, L. E. D. y O. N. D., junto a al menos un cómplice, actuaron durante la noche del 25 de febrero de 2024, aprovechando la escasa visibilidad por la lluvia a la altura del cementerio de Santo Tomé.

Una familia impactó contra una de las piedras, lo que provocó la rotura de una rueda delantera. Mientras el conductor intentaba cambiar el neumático, otro vehículo se detuvo para asistirlos.

En ese momento, los asaltantes irrumpieron en la escena armados, según la acusación presentada en las audiencias.

Sustrajeron dos ruedas de auto, cuatro teléfonos celulares, una caja de herramientas, cheques, dinero en efectivo, juegos de llaves, tarjetas bancarias y documentación personal. Entre los objetos robados se encontraba la identificación oficial de una fiscal.

Los acusados admitieron su responsabilidad penal y aceptaron la condena en un procedimiento abreviado. El tribunal valoró que asumieron su rol como coautores de tentativa de homicidio con dolo eventual y de robo calificado por el uso de armas de fuego —sin acreditarse su aptitud para el disparo—, por el uso de arma blanca y por la comisión del hecho en poblado y en banda.

Parte de los bienes sustraídos fue recuperada tras la intervención policial, aunque algunas pertenencias no pudieron ser restituidas.