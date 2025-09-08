Crimen y Justicia

Ponían piedras en la autopista Rosario-Santa Fe para robarle a los automovilistas y fueron condenados a prisión

Los acusados fueron detenidos en febrero de 2025 por un hecho ocurrido en la zona del cementerio de Santo Tomé

Dos hombres fueron condenados a cinco años de prisión por haber colocado piedras de gran tamaño en la autopista, con el propósito de provocar siniestros viales y luego asaltar a quienes transitaban por el lugar.

Dos hombres fueron condenados a cinco años de prisión por haber colocado piedras de gran tamaño en la autopista, con el propósito de provocar siniestros viales y luego asaltar a quienes transitaban por el lugar.

La decisión estuvo a cargo de los tribunales de Santa Fe por el juez Pablo Busaniche, quien homologó un procedimiento abreviado en el que los acusados, L. E. D. y O. N. D., admitieron su participación y aceptaron la responsabilidad penal de los hechos y fueron condenados a cinco años de prisión efectiva.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la modalidad utilizada por los condenados no solo ponía en riesgo la integridad de los ocupantes de los vehículos, sino que tenía como objetivo principal el robo agravado de sus pertenencias.

El caso comenzó a investigarse el domingo 25 de febrero de 2024, cuando una familia que circulaba por la autopista Santa Fe–Rosario colisionó con una piedra de grandes dimensiones, dejada de manera deliberada por los imputados y al menos un cómplice, a la altura del cementerio de Santo Tomé. Condiciones climáticas adversas, sumadas a la escasa visibilidad por la lluvia, crearon el escenario propicio para el siniestro.

Según reconstruyó la Fiscalía, al mando de Omar De Pedro, los acusados actuaron con la intención de generar accidentes para despojar a las víctimas de sus bienes cuando se vieran obligadas a detenerse en la banquina.

Toda la operatoria quedó al descubierto cuando la familia logró evitar consecuencias fatales mediante una maniobra de emergencia, aunque su vehículo sufrió la rotura de una de las ruedas delanteras. El conductor descendió para cambiar el neumático, mientras el resto de los ocupantes aguardaba en el interior del automóvil.

La Autopista Rosario-Santa Fe donde actuaban los dos hombres condenados a cinco años

Pocos minutos después del primer impacto, otro vehículo detuvo su marcha para asistir a las personas que habían protagonizado el accidente. Y aprovechando la vulnerabilidad de ambos grupos familiares, ambos jóvenes, acompañados de al menos otra persona, irrumpieron en la escena empuñando armas de fuego y armas blancas, según la acusación confirmada en las audiencias.

De acuerdo con la investigación, los asaltantes sustrajeron dos ruedas de auto, cuatro teléfonos celulares, una caja de herramientas, cheques y dinero en efectivo, juegos de llaves, tarjetas bancarias y documentación personal. Entre los elementos robados se encontraba la identificación oficial de una fiscal, una de las víctimas del episodio.

El Juzgado valoró en la condena que los imputados asumieron plena responsabilidad como coautores de tentativa de homicidio con dolo eventual y de robo calificado por el uso de armas de fuego —cuya aptitud para el disparo no fue acreditada—, por el uso de arma blanca y por la comisión del hecho en poblado y en banda.

La causa se mantiene abierta respecto del resto de los posibles implicados. Las investigaciones seguirán para identificar a quienes pudieran haber participado en la planificación o ejecución de hechos de comparable peligrosidad. Las víctimas recuperaron parte de sus pertenencias sustraídas tras el accionar policial, aunque algunas pérdidas no pudieron ser restituidas.

