Recapturaron a un preso que se fugó tras destrozar la tobillera electrónica durante una salida transitoria

El detenido gozaba de salidas transitorias de la cárcel de Batán por cumplir con la mitad de su condena

Un preso, que contaba con salidas transitorias, rompió su tobillera electrónica y se dio a la fuga en Mar del Plata. Las autoridades lograron capturarlo días después.

Se trata de M. R. C., de 39 años, quien cumplió con la mitad de su condena la semana pasada. Había recibido una pena de 7 años de prisión por cometer varios robos agravados.

Pese a que había sido beneficiado con las salidas transitorias, el hombre decidió darse a la fuga el domingo pasado y desapareció tras arrancarse la tobillera electrónica a las pocas horas de haber abandonado la prisión.

Así, el proceso de reinserción social, que acompañaba el beneficio otorgado por el juez Juan Galarreta, duró apenas unas horas. Tras este sucedo, el mismo magistrado ordenó la revocación del beneficio y la detención del hombre.

M. R. C. había declarado un domicilio ante la Justicia, recibió la tobillera de monitoreo y, luego de formalidades mínimas, se retiró agradecido. Su paradero se volvió un misterio cuando una alarma del sistema electrónico reveló que no cumplía con los requisitos del régimen.

Según informó el portal del diario La Capital, la Policía confirmó, solo tres días después, que el prófugo se encontraba en el sur de la ciudad de Mar del Plata, escenario donde protagonizó una sucesión de episodios violentos, antes de ser recapturado por los efectivos.

El convicto fue detenido el miércoles pasado luego de cometer tres ilícitos en el sur de Mar del Plata

El pasado miércoles, en una secuencia marcada por la violencia, el delincuente cometió otros tres delitos en la zona sur de Mar del Plata, especialmente en calle 479 y 18 de Los Acantilados. De acuerdo con información, intentó entrar a una vivienda tras romper una ventana, pero no logró su objetivo.

Instantes más tarde, amenazó con un arma blanca a un joven con el fin de robarle una motocicleta. La intervención de vecinos frustró la maniobra y forzó la huida del asaltante. La sucesión de hechos culminó cuando M. R. C. irrumpió en otro domicilio y atacó a una mujer de 50 años, causándole lesiones leves en el brazo derecho y en la mano izquierda.

Frente a esto, agentes de la comisaría decimotercera y del Comando de Patrullas arribaron tras la alerta de emergencia y hallaron a M. R. C. aún en la vivienda. El detenido portaba una cuchilla con una hoja de 26 centímetros de largo, que fue incautada en el momento de la respuesta policial.

De esta manera, ahora enfrenta nuevos cargos por tentativa de robo, robo agravado por el uso de arma, violación de domicilio, lesiones leves y evasión.

Frente a esto, el detenido deberá ahora cumplir la totalidad de la condena en condiciones regulares de encierro.

Por el momento, la causa avanza bajo la supervisión de la fiscalía interviniente y el juzgado de ejecución penal, a la espera de medidas disciplinarias adicionales y precisiones sobre los protocolos de futuras liberaciones transitorias en la provincia de Buenos Aires.

Un hombre cortó su tobillera electrónica y la abandonó en una zanja

Un hecho similar ocurrió hace unos días en Chaco, puesto que un delincuente cortó su tobillera electrónica y la abandonó en una zanja, lo que derivó en un importante operativo para dar con su paradero. Sin embargo, permanece prófugo.

El procedimiento se inició este sábado a la mañana, después de que la Plataforma Surely emitiera una alerta sobre el dispositivo que portaba el detenido Miguel Ángel Acevedo. Según las notificaciones que envió, advertían de una “apertura y corte de transmisor” y que “la tobillera no detecta cuerpo”.

Por este motivo, los agentes de la División Sistemas de Alerta, bajo la supervisión de la subcomisario Emma Acuña y la oficial ayudante Nadia Vilaqui, comandaron un operativo policial en la zona de Alvarado al 3.700, en la ciudad de Resistencia.

De acuerdo con la información publicada por Diario Norte, una vez que el equipo arribó al lugar localizaron el rastreador, identificado con la Serie Nº 35611299 Nº 2P-V6, y el transmisor, Serie Nº C54877 TX-840, ambos abandonados en una zanja, cubiertos de barro y fuera de funcionamiento. Las actuaciones fueron constatadas por un testigo hábil, que acompañó a las autoridades durante el procedimiento.

A raíz de esto, los dispositivos fueron formalmente secuestrados y la Fiscalía Nº 3, a cargo de Rosana Soto, dispuso el traslado del expediente a la Comisaría Quinta Metropolitana por cuestiones de jurisdicción.

De la misma manera, la fiscal ordenó que se procure la aprehensión inmediata de Miguel Ángel Acevedo, en el marco de una nueva causa por “supuesto daño a bien del Estado”.

<br>