Descubrieron un desarmadero ilegal en Melchor Romero y secuestraron más de 700 autopartes robadas

El propietario del predio fue detenido e imputado por la comercialización de elementos de procedencia ilícita

Desmantelaron un desarmadero ilegal en Melchor Romero y secuestraron más de 700 autopartes (Policía Bonaerense - El Día de La Plata)

Un operativo policial, llevado a cabo en Melchor Romero con agentes de la Comisaría 14°, concluyó con la clausura de un predio, en donde funcionaba un desarmadero ilegal, y el secuestro de más de 700 autopartes.

La intervención, avalada por la UFI N° 3 de La Plata, se realizó en un establecimiento de la calle 158 entre 35 y 36, donde se detectó la comercialización de piezas sin habilitación y el desarme de vehículos de procedencia ilícita.

Según informó el medio local El Día de La Plata, la investigación determinó que el lugar funcionaba sin la inscripción exigida por la Ley 25.761 y la Ley 13.081, lo que impedía rastrear el origen legal de las autopartes.

Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron a un comerciante de 59 años, propietario del predio, quien quedó formalmente imputado, pero recuperó la libertad.

El propietario del predio fue deteniendo e imputado por la comercialización de elementos de procedencia ilícita (Policía Bonaerense - El Día de La Plata)

Entre los elementos incautados se encuentran: 350 puertas, 70 tapas de baúl, 50 capots, 130 paragolpes, 45 tanques de nafta, 45 cubiertas, 22 butacas delanteras, 30 tapas de cilindro, 50 paneles de puertas interiores, 25 torpedos plásticos, 15 radiadores, 6 alternadores y 12 diferenciales de automotor.

También se secuestraron motores de distintas marcas, algunos con numeraciones adulteradas.

Por otro lado, constataron la presencia de vehículos con numeraciones de motor y chasis suprimidas o ilegibles. Entre ellos figuraban un Jeep IKA, un Fiat Duna, un Ford Falcon, un Ford 700 y una camioneta Chevrolet, varios de ellos sin motor, sin patente y con chasis adulterados o inexistentes.

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic dispuso el secuestro de las piezas y la clausura del predio.

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic dispuso el secuestro de las piezas y la clausura del predio (Policía Bonaerense - El Día de La Plata)

A comienzo de mes, un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular una organización dedicada al comercio ilegal de repuestos en Flores y Parque Avellaneda. Tras los allanamientos, quedaron dos personas detenidas y locales clausurados. Los agentes incautaron cientos de autopartes robadas, con un valor de mercado que supera los 200 millones de pesos.

La investigación se originó tras detectar, mediante ciberpatrullajes de la División Delitos contra el Automotor, la venta de autopartes presuntamente robadas a través de dos redes sociales populares. Como resultado, los agentes identificaron a dos personas que utilizaban domicilios en los barrios de Flores y Parque Avellaneda para almacenar y comercializar estos artículos.

Con la información recabada, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N.º 35, encabezada por la doctora Celsa Ramírez y con la secretaría del doctor Daniel González, dispuso el allanamiento de los inmuebles ubicados en las calles Martínez Castro y Lafuente. Durante los operativos, los responsables de ambos lugares fueron notificados de la causa y los locales quedaron clausurados.

Según precisaron fuentes cercanas al caso a Infobae, la División Delitos contra el Automotor ejecutó cuatro inspecciones programadas en la capital, accediendo a cada uno de los domicilios sin incidentes.

En un inmueble de la calle Martínez Castro al 1100 y su casa contigua, se identificó como responsable a J. B., de 33 años, quien permitió el ingreso de los agentes. Allí se constató la presencia de una gran cantidad de autopartes de diversas procedencias.

Posteriormente, en la dirección de La Fuente al 800 y su vivienda anexa, se identificó a N. F. Y. como responsable, hallándose también un importante acopio de piezas automotrices.

Durante los operativos, los efectivos encontraron 527 butacas, 340 paragolpes y 15 torpedos, todos correspondientes a vehículos de distintas marcas y modelos. Estos elementos, junto a los imputados —ambos argentinos y mayores de edad—, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 25.761, que regula el desarmado de automotores y la venta de sus autopartes.

La Fiscalía a cargo del caso ordenó el secuestro de todos los elementos hallados, al ser considerados de interés para la causa.

