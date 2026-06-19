Crimen y Justicia

“Esta vez gané yo”: habló la joven que usó un dispositivo de descarga eléctrica para frustar el robo de su moto en Lanús

Débora, tatuadora a domicilio, activó a distancia una novedosa tecnología que electrificó a 6.000 voltios el asiento de su vehículo. El ladrón cayó y escapó. Su testimonio

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"El dispositivo cuesta $189.000, tiene un alcance de 180 metros y se activa con una pulsera digital", dijo Deborah en Infobae al Mediodía (Infobae en Vivo)

Débora, una joven tatuadora a domicilio de Remedios de Escalada frustró el robo de su moto el pasado jueves 11 de junio, poco después de las 20. Lo hizo al activar a distancia un dispositivo eléctrico instalado bajo el asiento. El sistema descargó 6.000 voltios sobre el ladrón, que cayó de la moto y huyó a pie.

Las cámaras de la zona mostraron el momento en que Débora fue abordada por dos delincuentes en moto. Uno descendió, la obligó a entregar el vehículo y huyó, mientras ella no opuso resistencia y se apartó unos metros.

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El momento en el que los delincuentes abordaron a la mujer y le robaron la moto

En ese instante, activó a distancia el sistema antirrobo que había instalado bajo el asiento. Usó una pulsera digital con tres botones. Al presionarlos, envió una descarga de 6.000 voltios a través de una correa ubicada en la parte delantera del asiento, que impactó directamente en quien se sentaba allí. El ladrón perdió el control, cayó y se retiró sin poder concretar el robo.

Débora explicó en Infobae al Mediodía que tomó la decisión de instalar el dispositivo tras haber sufrido el robo de cuatro motos. “Es la primera vez que lo activo. Me animé a comprarlo después de ver el producto en persona y comprobar cómo funcionaba. Esta vez gané yo”, relató en la entrevista.

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El sistema tiene un costo de $189.000, un alcance de 180 metros y funciona con una batería independiente que dura aproximadamente un mes. “Se activa presionando los tres botones al mismo tiempo. No conozco a nadie más que lo tenga, fue una decisión personal después de tantas experiencias”, detalló.

Débora mostró cómo es el dispositivo que utiliza la moto que le intentaron robar (Infobae al Mediodía)
Débora mostró cómo es el dispositivo que utiliza la moto que le intentaron robar (Infobae al Mediodía)

Tras la descarga, la joven decidió esperar algunos minutos antes de recuperar su moto. Los delincuentes escaparon y solo lograron llevarse el celular de trabajo, que no tenía seguro. Débora reconoció que prefirió no hacer la denuncia. “Ya me robaron varias veces. Esta vez ni hice la denuncia. Es perder horas en la comisaría y capaz te secuestran la moto para peritarla. Yo necesito la moto para trabajar”, explicó.

El relato de Débora generó identificación entre los periodistas y televidentes de Infobae al Mediodía. “No voy a mi casa en zona sur en la moto hace mucho tiempo, solo la uso en Capital Federal o para ir al norte”, comentó uno de los conductores.

"No denuncié porque perdería la moto para peritaje y la necesito para trabajar", dijo Débora (Infobae al Mediodía)
"No denuncié porque perdería la moto para peritaje y la necesito para trabajar", dijo Débora (Infobae al Mediodía)

Al no existir una denuncia formal en la comisaría 4ª de Lanús, la policía inició actuaciones de oficio. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, que intervino tras la viralización de las imágenes. El hecho ocurrió el 11 de junio, pero la causa se abrió una semana después.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la víctima será citada para declarar y podrá evaluar si inicia acciones penales. Por ahora, los delincuentes permanecen prófugos. La moto sufrió daños menores tras la caída del ladrón, mientras que el teléfono robado no podrá ser recuperado.

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