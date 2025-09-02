Tragedia en La Plata: un adolescente murió por una descarga eléctrica cuando calentaba el agua para bañarse

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn pero ingresó sin vida

Un trágico hecho sucedió en una vivienda de Melchor Romero. Un chico de 17 años sufrió una descarga eléctrica mientras intentaba calentar agua para bañarse con una resistencia casera. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, pero los médicos no pudieron reanimarlo. La Justicia investiga en qué condiciones ocurrió el hecho.

El joven identificado como Franco Richar Vique Huallpa, de nacionalidad boliviana, falleció este lunes en el interior de su casa, ubicada en la calle 163 entre 526 y 527.

De acuerdo con la información aportada por su hermano a las autoridades, Franco se encontraba calentando agua con una resistencia eléctrica que había colocado dentro de un fuentón, con la intención de bañarse. En ese momento, ocurrió el accidente que resultó fatal.

Frente a la urgencia, la familia lo trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Sin embargo, según confirmaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, el adolescente ingresó al centro de salud ya sin vida.

En paralelo, personal de la Comisaría 14ª se hizo presente en la vivienda para preservar el lugar donde ocurrió el hecho, con el objetivo de facilitar las pericias correspondientes. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón.

La causa se investiga como “averiguación de causales de muerte”, y los peritos trabajan para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica. Una de las hipótesis que se analiza es si la resistencia eléctrica casera presentaba algún tipo de falla que pudiera haber generado el desenlace.

Según reconstruyó el sitio 0221, el episodio ocurrió cuando el adolescente estaba preparando agua caliente para higienizarse, utilizando un artefacto improvisado. La descarga se produjo de forma repentina, y pese al intento de asistirlo rápidamente, los médicos del hospital constataron que ya no tenía signos vitales al momento del ingreso.

El avance de la causa buscará determinar si el dispositivo implicado en el accidente cumplía con las condiciones mínimas de seguridad y qué otros factores pudieron haber influido en el hecho.

Otro hecho trágico en La Plata



Un árbol, una motosierra y una tragedia. Un jubilado de 86 años murió el miércoles pasado en un accidente doméstico ocurrido en su casa de Lisandro Olmos, en el partido de La Plata, mientras realizaba tareas de poda en el patio. La escena que encontró su hijo al llegar a la vivienda lo dejó sin palabras.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 46, entre 304 y 305, y fue reportado por un llamado al 911 que movilizó a personal del Subcomando Oeste.

El hombre fue identificado como Atilio Mario Driussi y vivía en el lugar. Su cuerpo fue hallado por su hijo, Daniel, quien contó a los agentes que al llegar al domicilio encontró a su padre tendido boca abajo en el patio, sin signos vitales y con una extensa mancha de sangre bajo su cuerpo. Al moverlo, notó que tenía un corte profundo en la pierna izquierda, a la altura de la ingle.

A unos metros de distancia, los policías encontraron una motosierra y también una amoladora de mano con disco de corte para madera, ambas con manchas de sangre. Junto a ellas, había varias herramientas más esparcidas por el piso.

No se detectaron signos de violencia ni faltantes en la propiedad, lo que aleja, por el momento, cualquier hipótesis vinculada a un hecho delictivo.

Según explicaron fuentes del caso a Infobae, la víctima “tenía una pierna desgarrada, al lado de una motosierra”, lo que apunta a un accidente doméstico mientras manipulaba la herramienta. Fue un amigo del hijo quien, tras recibir el llamado de Daniel, se comunicó con el servicio de emergencias para dar aviso de la situación.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, encabezada por el fiscal Martín Almirón, del Departamento Judicial de La Plata. El funcionario ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia y dispuso las actuaciones correspondientes.