Crimen y Justicia

Cayó un hombre que participó de tres robos en un mismo día, pero se escapó cuando balearon a su cómplice

Las autoridades de Zárate detuvieron a un delincuente que, además, tenía una condena firme a ser cumplida desde marzo pasado

Guardar
Era buscado por el delito
Era buscado por el delito de robo agravado reiterado (Foto: Policía Bonaerense)

En un operativo policial realizado en la ciudad de Zárate, lograron detener a un hombre acusado de haber participado de al menos tres robos en un mismo día junto a un cómplice que, durante los ataques perpetrados a tres motociclistas, resultó gravemente herido con un arma de fuego y debió ser hospitalizado.

La seguidilla de robos que desencadenaron la investigación ocurrieron el pasado 6 de septiembre. Ese día, cerca de las 15, los efectivos de la Policía Departamental de Seguridad Zárate acudieron a la intersección de calle Larrea entre Camino Viejo y Las Vías, alertados por la presencia de un hombre tirado en la vía pública. Cuando llegaron identificaron al herido como A. B. B., de 30 años, quien había recibido dos impactos de bala en la cara. Ante la gravedad de las heridas, personal de la Sociedad de Emergencias y Medicina de Urgencias de Argentina (SEMU) lo trasladó de urgencia a un hospital local, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva en estado reservado. Los médicos indicaron que los disparos habían sido en los pómulos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, se trataba de un individuo con antecedentes penales por delitos contra la propiedad. A través de los testimonios recabados en la zona donde fue hallado, la Policía Científica pudo determinar que en aquella jornada había participado de tres hechos delictivos junto a un cómplice que se encontraba prófugo.

El primero de los ataques tuvo lugar por la mañana, donde ambos delincuentes asaltaron a mano armada a un hombre que circulaba en una motocicleta Honda Wave 110. Abordando ese mismo vehículo fueron tras otra víctima. El segundo interceptado fue L. D. J., quien circulaba en una moto Mondial. Utilizando el mismo modus operandi, luego de cometer el ataque, escaparon en el rodado e intentaron asaltar a una tercera persona. Lo que los agresores no esperaban es que, ante la amenaza, la víctima sacara un arma de fuego y les disparara.

Intersección donde fue detenido el
Intersección donde fue detenido el delincuente (Google Maps)

Fue allí donde A. B. B. cayó herido en el asfalto, mientras que su cómplice escapó sin auxiliarlo. En tanto, el hombre al que quisieron robarle se deshizo del arma utilizada en un arroyo cercano, dado que no contaba con los permisos correspondientes.

En tanto, las autoridades pudieron confirmar que el delincuente prófugo tenía órdenes de detención vigentes por robo agravado reiterado y por la ejecución de una condena efectiva dictada meses atrás en el marco de otra causa. Se trata de J. A. J., de 29 años, quien finalmente quedó detenido esta semana, tras un allanamiento de urgencia en una vivienda situada en A. Brown 1732 de Zárate.

El Ministerio Público Fiscal autorizó el procedimiento que permitió dar con el sospechoso, quien al momento de ser aprehendido presentaba dos heridas de arma de fuego en proceso de curación: una en la zona lumbar y otra en el pie derecho.

Además, se supo que tenía una orden de captura por robo agravado reiterado, emitida el 8 de septiembre por el Juzgado de Garantías 1 de Zárate; y un legajo de ejecución de condena efectiva vigente desde el 7 de marzo pasado, en causa del Juzgado de Ejecución Penal de Zárate Campana.

Las actuaciones contaron con la participación de la DDI Zárate Campana con la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Zárate-Campana a cargo del Dr. Gutiérrez. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, no se adoptaron medidas restrictivas contra el primero de los dos hombres.

Temas Relacionados

detenidosdelincuentesZáratearmas de fuegoúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó un hombre que estuvo dos años prófugo por un intento de homicidio en Almirante Brown

El sospechoso, de 46 años, contaba con un amplio historial de antecedentes penales. Desde robos hasta denuncias por violencia de género

Cayó un hombre que estuvo

Trabajaban en un supermercado de La Plata, daban su propio alias al momento de cobrar y se robaron $7 millones

Todo sucedió en un autoservicio, ubicado en la calle 72 entre 11 y 12

Trabajaban en un supermercado de

Descartó su tobillera electrónica para poder vender droga en Constitución y terminó condenada junto a otras dos mujeres

Una de las imputadas incumplía una medida restrictiva previa, permaneciendo fuera de la zona de exclusión establecida. El dispositivo fue hallado en la calle junto a su cargador

Descartó su tobillera electrónica para

Recapturaron a un preso que se fugó tras destrozar la tobillera electrónica durante una salida transitoria

Estaba alojado en la cárcel de Batán en Mar del Plata. Había sido beneficiado por cumplir la mitad de su condena

Recapturaron a un preso que

Imputaron a la mujer que fue detenida por organizar una balacera contra su propia casa en Rosario

Se trata de Norma Acosta, quien denunció el ataque ocurrido en mayo pasado e intentó vincularlo a una amenaza policial

Imputaron a la mujer que
ÚLTIMAS NOTICIAS
De cuánto son las Pensiones

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en septiembre 2025

15 frases para enviar por Whatsapp el Día del Maestro 2025

Cayó un hombre que estuvo dos años prófugo por un intento de homicidio en Almirante Brown

Descartó su tobillera electrónica para poder vender droga en Constitución y terminó condenada junto a otras dos mujeres

Patricia Bullrich habló sobre la alianza LLA-PRO tras la derrota electoral: “Sería bueno hablar con Mauricio Macri”

INFOBAE AMÉRICA
El método revolucionario de Aristóteles:

El método revolucionario de Aristóteles: enseñar filosofía mientras caminaba

Frane Selak, el hombre que burló a la muerte siete veces y coronó su suerte ganando la lotería

Polonia restringió su espacio aéreo en la frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania tras la incursión de drones rusos

Filipinas rechazó el plan del régimen chino de crear una reserva natural en aguas disputadas del mar Meridional

Cómo las bacterias del intestino pueden afectar la calidad del sueño

TELESHOW
Virginia Gallardo: “Me asusta mucho

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”