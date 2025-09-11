Cayó un hombre que participó de tres robos en un mismo día, pero se escapó cuando balearon a su cómplice

Era buscado por el delito de robo agravado reiterado (Foto: Policía Bonaerense)

En un operativo policial realizado en la ciudad de Zárate, lograron detener a un hombre acusado de haber participado de al menos tres robos en un mismo día junto a un cómplice que, durante los ataques perpetrados a tres motociclistas, resultó gravemente herido con un arma de fuego y debió ser hospitalizado.

La seguidilla de robos que desencadenaron la investigación ocurrieron el pasado 6 de septiembre. Ese día, cerca de las 15, los efectivos de la Policía Departamental de Seguridad Zárate acudieron a la intersección de calle Larrea entre Camino Viejo y Las Vías, alertados por la presencia de un hombre tirado en la vía pública. Cuando llegaron identificaron al herido como A. B. B., de 30 años, quien había recibido dos impactos de bala en la cara. Ante la gravedad de las heridas, personal de la Sociedad de Emergencias y Medicina de Urgencias de Argentina (SEMU) lo trasladó de urgencia a un hospital local, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva en estado reservado. Los médicos indicaron que los disparos habían sido en los pómulos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, se trataba de un individuo con antecedentes penales por delitos contra la propiedad. A través de los testimonios recabados en la zona donde fue hallado, la Policía Científica pudo determinar que en aquella jornada había participado de tres hechos delictivos junto a un cómplice que se encontraba prófugo.

El primero de los ataques tuvo lugar por la mañana, donde ambos delincuentes asaltaron a mano armada a un hombre que circulaba en una motocicleta Honda Wave 110. Abordando ese mismo vehículo fueron tras otra víctima. El segundo interceptado fue L. D. J., quien circulaba en una moto Mondial. Utilizando el mismo modus operandi, luego de cometer el ataque, escaparon en el rodado e intentaron asaltar a una tercera persona. Lo que los agresores no esperaban es que, ante la amenaza, la víctima sacara un arma de fuego y les disparara.

Intersección donde fue detenido el delincuente (Google Maps)

Fue allí donde A. B. B. cayó herido en el asfalto, mientras que su cómplice escapó sin auxiliarlo. En tanto, el hombre al que quisieron robarle se deshizo del arma utilizada en un arroyo cercano, dado que no contaba con los permisos correspondientes.

En tanto, las autoridades pudieron confirmar que el delincuente prófugo tenía órdenes de detención vigentes por robo agravado reiterado y por la ejecución de una condena efectiva dictada meses atrás en el marco de otra causa. Se trata de J. A. J., de 29 años, quien finalmente quedó detenido esta semana, tras un allanamiento de urgencia en una vivienda situada en A. Brown 1732 de Zárate.

El Ministerio Público Fiscal autorizó el procedimiento que permitió dar con el sospechoso, quien al momento de ser aprehendido presentaba dos heridas de arma de fuego en proceso de curación: una en la zona lumbar y otra en el pie derecho.

Además, se supo que tenía una orden de captura por robo agravado reiterado, emitida el 8 de septiembre por el Juzgado de Garantías 1 de Zárate; y un legajo de ejecución de condena efectiva vigente desde el 7 de marzo pasado, en causa del Juzgado de Ejecución Penal de Zárate Campana.

Las actuaciones contaron con la participación de la DDI Zárate Campana con la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Zárate-Campana a cargo del Dr. Gutiérrez. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, no se adoptaron medidas restrictivas contra el primero de los dos hombres.