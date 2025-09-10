Quiénes son los rugbiers mendocinos acusados por abuso sexual y con pedido de extradición desde Chile

Matías Morales y Enzo Falaschi, los rugbiers detenidos en Mendoza

Dos rugbiers mendocinos fueron detenidos en Mendoza tras ser acusados de abuso sexual en Chile. Se trata de Enzo Federico Falaschi y Matías Ignacio Morales Manrique. La noticia se conoció luego de que la Justicia chilena realizara un pedido de extradición para ambos.

Falaschi tiene 30 años. Su nombre ya había salido en la prensa nacional por una denuncia de violencia sexual en 2016 en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, pero terminó sobreseído porque no había pruebas para llegar a juicio.

Actualmente, trabaja como agente inmobiliario, según se describe en sus redes sociales.

Los registros oficiales muestran que antes tuvo empleos tanto en un instituto terapéutico como en una productora de vino de Mendoza.

Falaschi tiene 30 años y es agente inmobiliario

Por su parte, Morales Manrique, de 27 años y oriundo de Godoy Cruz, se recibió de profesor de Educación Física y desarrolló un emprendimiento de entrenamientos personalizados. Es padre de una hija de 2 años.

Ambos jugaban al rugby para el club Stade Français de Santiago de Chile cuando sucedieron los hechos por los que hoy son investigados.

Fue en agosto de 2023. Morales y Falaschi, junto a un tercer hombre, participaron de una salida nocturna en la capital trasandina con otros jugadores del equipo chileno. De acuerdo a la denuncia, fueron con dos mujeres a un departamento en Vitacura, donde después de consumir alcohol habrían ocurrido los hechos investigados.

A partir de allí se desprenden dos versiones: mientras las víctimas aseguran que nunca prestaron consentimiento y que resultaron sometidas, los jugadores declararon que las relaciones fueron consentidas.

Matías Morales, de 27 años y profesor de Educación Física

Lo concreto es que se abrió un expediente por abuso sexual agravado por acceso carnal. Una de las denunciantes señaló a Falaschi como autor. La otra apuntó a Morales y a un ciudadano chileno.

Tras las investigaciones iniciales, la Justicia de Chile dictó un pedido de captura internacional. La Policía Federal Argentina cumplió la orden del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, subrogado por el juez Leopoldo Rago Gallo, quien dispuso las detenciones y el traslado de ambos acusados al Centro de Detención Judicial Unidad 32 del edificio de tribunales federales.

Allí, ahora, los rugbiers esperan traslado a la cárcel federal de Cacheuta.

El avance de la causa depende ahora del trámite de extradición. Mientras tanto, las abogadas defensoras de Falaschi, Anahí y Gemina Venier, rechazaron el pedido chileno. Argumentan que su representado nunca fue notificado del proceso en el país vecino. Planean presentar nuevos planteos vinculados a la seguridad personal de Falaschi en caso de un proceso en tribunales chilenos.

El antecedente judicial

Tras hacerse público este caso, en los medios de comunicación se reflotó otro que inició en diciembre de 2016, luego de que Falaschi fue denunciado junto a otros cuatro jugadores por abuso sexual en una reunión en Luján de Cuyo.

Aquella denuncia decía que la mujer, de 24 años, mantuvo relaciones sexuales con uno de los deportistas durante una fiesta privada en la pequeña localidad de Chacras de Coria y luego otros hombres ingresaron a la habitación cuando ella se encontraba, presuntamente, inconsciente.

No obstante, la fiscalía no pudo probar que eso haya ocurrido por lo que la Justicia terminó sobreseyendo a todos los acusados en mayo de 2018. Aquel fallo fue apelado pero luego ratificado por otro tribunal en febrero de 2023.

La causa, igualmente, dejó secuelas en el ambiente del rugby regional. Es que, tras esa resolución, los imputados quedaron inhabilitados para integrar selecciones de la Unión de Rugby de Cuyo durante un tiempo y, según se indicó en ese entonces, dejaron de ser considerados para representar al rugby regional.