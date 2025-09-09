Peleó con un cliente por un trabajo y comenzó a disparar al aire frente a un shopping de Rosario

Disparos al aire a metros del shopping Portal Rosario por una discusión entre un tapicero y su cliente

Una discusión desatada en las inmediaciones del barrio Sarmiento, en la ciudad de Rosario, terminó este domingo con dos personas demoradas y el secuestro de una escopeta calibre 20. Los policías intervinieron luego de recibir una denuncia por detonaciones a pocos metros de un reconocido centro comercial.

Las fuerzas de seguridad respondieron rápidamente a una alerta generada alrededor de las 18.40, cuando personal del Comando Radioeléctrico patrullaba la zona próxima a Portal Rosario. Se detectaron disparos y una inesperada reacción por parte de uno de los involucrados, un tapicero residente del barrio. Por el hecho, J. Ariel C., de 36 años, y J. Adolfo C., de 53, fueron arrestados tras el violento enfrentamiento ocurrido sobre Víctor Mercante al 300.

Según informó el portal del diario La Capital, el hombre relató que el conflicto había comenzado cuando intentó presentar un reclamo por un trabajo realizado. En ese momento, sostuvo que el tapicero no solo rechazó el planteo, sino que fue a su vivienda, buscó una escopeta y disparó al aire.

Se trata de J. Adolfo C., quien se entregó sin resistencia tras ser hallado dentro de su vivienda por la Policía. Además, entregó una escopeta Centauro calibre 20, junto con un cartucho Fiocchi de igual calibre

El episodio sumó nuevas repercusiones cuando este último, denunció a su cliente por daños materiales. Según su versión, antes de la llegada de las patrullas, J. Ariel C. habría roto una Citroën Berlingo gris que se encontraba estacionada frente al lugar donde se produjo la confrontación.

Ambos hombres fueron arrestados y trasladados a la Comisaría 10ª de Rosario, mientras la Fiscalía inició las actuaciones correspondientes para determinar esclarecer las causas detrás del hecho y las responsabilidades de cada uno de los implicados. El caso sumó un expediente por amenazas calificadas con arma de fuego, abuso de armas y daños, a la espera de pericias y testimonios adicionales, y quedó bajo supervisión directa del Ministerio Público de la Acusación. En tanto, aguardan los reportes balísticos y los registros disponibles en la zona para avanzar con el expediente, al tiempo que analizan los testimonios de los vecinos que presenciaron la discusión.

La Policía de Santa Fe detuvo al trabajador y a su cliente (Télam)

Intentó robar un aire acondicionado del shopping Portal Rosario

Días atrás, en el mismo shopping de la ciudad de Rosario, un hombre resultó herido y fue detenido tras arrojarse al vacío desde el estacionamiento de ese centro comercial cuando quería huir del lugar en el que intentó robar un aire acondicionado.

Cuando lo descubrieron, comenzó su huida hacia los pisos superiores, pero al comprobar que los portones de salida estaban cerrados y no encontrar otra vía de escape, se arrojó de una altura aproximada de 5 o 6 metros a un parque interno del lugar.

El hombre fue demorado en la playa de estacionamiento de la planta baja por agentes que prestaban servicio adicional en el centro comercial.

Los médicos del SIES lo asistieron en el lugar por una lesión en la rodilla izquierda y lo trasladaron al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria para recibir atención médica.

Luego de recibir el tratamiento correspondiente, el hombre quedó a disposición de la seccional Décima, que lleva adelante el caso por tentativa de robo.