Crimen y Justicia

Intentó robar un aire acondicionado de un shopping, se arrojó al vacío para escapar de la Policía y terminó detenido

El hombre sufrió lesiones al lanzarse desde varios metros de altura en un gran centro comercial en Rosario mientras intentaba huir

Intentó robar un aire acondicionado
Intentó robar un aire acondicionado de un shopping, se arrojó al vacío para escapar de la policía y terminó detenido

Un hombre resultó herido y fue detenido tras arrojarse al vacío desde el estacionamiento de un centro comercial en Rosario cuando quería huir del lugar en el que intentó robar un acondicionador de aire.

El inédito hecho ocurrió este domingo en el shopping El Portal, ubicado en la calle Nansen al 300, donde un hombre intentó sustraer el artefacto rompiendo la cañería.

Cuando lo descubrieron, comenzó su huida hacia los pisos superiores. Después de comprobar que los portones de salida estaban cerrados y no encontrar otra vía de escape, se arrojó de una altura de 5 o 6 metros a un parque interno del shopping.

Según informó el medio La Capital, el hombre fue demorado en la playa de estacionamiento de la planta baja por agentes que prestaban servicio adicional en el centro comercial.

Los médicos del Sies lo asistieron en el lugar por una lesión en la rodilla izquierda y lo trasladaron al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria para recibir atención médica.

Luego de recibir el tratamiento correspondiente, el hombre quedó a disposición de la seccional Décima, que lleva adelante el caso por tentativa de robo.

El inédito hecho ocurrió este
El inédito hecho ocurrió este domingo en el shopping El Portal de Rosario, ubicado en la calle Nansen al 300

Tres detenidos por robar con inhibidores en el shopping Alto Avellaneda

A mediados de julio, tres sospechosos fueron aprehendidos en el partido bonaerense de Avellaneda, acusados de haber participado en un robo en el estacionamiento del shopping Alto Avellaneda, y por el cual una víctima denunció la sustracción de dinero y pertenencias del interior de su vehículo mientras hacía compras.

El caso se remonta al 7 de mayo, cuando la víctima estacionó su Volkswagen Vento en el predio del centro comercial ubicado en la intersección de Güemes y C. Larralde, en la localidad de Avellaneda. El propietario del vehículo, tras asegurarse de que el automóvil quedara cerrado, ingresó al shopping.

Al regresar varias horas después, descubrió que su coche había sido abierto sin signos visibles de violencia y que faltaban $1.000.000 en efectivo y un escáner automotor. La denuncia presentada por el titular del vehículo activó la intervención de la DDI local, que inició el análisis de las cámaras de seguridad del centro comercial y del Centro de Monitoreo municipal.

El seguimiento de las imágenes permitió identificar a tres sujetos presuntamente involucrados, así como al vehículo utilizado en el ilícito: un Toyota Corolla gris oscuro sin impedimentos legales registrados.

Los investigadores determinaron que uno de los sospechosos figuraba como titular del Toyota Corolla, mientras que los otros dos estaban autorizados a conducirlo. Los tres tenían domicilios registrados en la provincia de Córdoba, lo que motivó la solicitud de colaboración a la policía de esa jurisdicción para certificar las direcciones consignadas.

En paralelo, se emitió una alerta sobre el vehículo, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

Días después, el sistema de monitoreo vehicular detectó el paso del Toyota Corolla por el conurbano bonaerense. Personal policial fue comisionado para interceptar el automóvil, lo que se concretó en la intersección de las calles Gutiérrez y Beguiristain, en el partido de Avellaneda.

En el operativo, los agentes identificaron a los tres ocupantes, de 23, 26 y 39 años. Durante la requisa del rodado, se incautaron cuatro teléfonos celulares, un inhibidor de señal, $1.300.000 en efectivo y el propio Toyota Corolla.

Uno de los aprehendidos había proporcionado inicialmente una identidad falsa. Sin embargo, el informe de reincidencia permitió establecer su verdadera identidad y comprobar que tenía un pedido de captura activo por una causa de robo en la provincia de Córdoba.

La orden de captura, vigente desde noviembre de 2022, había sido emitida por la Unidad Judicial de Robos y Hurtos bajo la intervención de la fiscal Lourdes Rafaela Quagliatti.

El fiscal Gastón Fernández, a cargo de la investigación en Avellaneda–Lanús, avaló el procedimiento policial y dispuso la aprehensión en urgencia de los tres individuos, al estar debidamente identificados como los presuntos autores del robo investigado.

