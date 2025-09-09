Golpeó brutalmente a su ex pareja y la escondió debajo de la cama cuando llegó la Policía a rescatarla en Santa Fe

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Santiago del Estero al 400

Un hombre de 42 años fue detenido en la ciudad de Roldán, ubicada en la zona sur de la provincia de Santa Fe, a 25 km al oeste de la ciudad de Rosario, tras ser acusado de agredir a su expareja, quien fue hallada inconsciente debajo de una cama la noche del domingo.

Los familiares de la víctima fueron los que acudieron al domicilio de J. M. L. en la calle Santiago del Estero al 400, luego de que la hija de la mujer advirtiera que no veía a su madre desde hacía varias horas y que no respondía el teléfono.

Al llegar, el acusado negó la presencia de la mujer en la vivienda, pero el Comando Radioeléctrico Roldán la encontró en el suelo, cubierta con una frazada.

Inmediatamente, el hombre fue trasladado a la comisaría 6ª de la ciudad, según informó el medio local Rosario3.

Por otro lado, la Fiscalía, a cargo de Agustin Fertitta del Ministerio Público de la Acusación, dispuso las primeras medidas tras el hallazgo de la víctima, quien permanece internada en el hospital Centenario.

La víctima permanece internada en el hospital Centenario

La mujer, de 37 años, presentaba politraumatismos, incluido un golpe en el cráneo, y al recuperar la consciencia relató que discutió con su ex antes de ser atacada.

Revelaron la trama detrás del crimen del joven baleado la semana pasada en Rosario: violencia de género y narcotráfico

A una semana del homicidio de Matías David Fernández en Rosario, las autoridades imputaron a A. D., un joven de 24 años, señalado como participe primario. V. G., el presunto autor material, permanece prófugo y cuenta con un pedido de captura activo. Si bien la mayoría de los crímenes en la zona suelen estar relacionados con el narcotráfico, esta disputa tuvo un origen de índole sentimental, según la hipótesis de la Fiscalía.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el fiscal Luis Schiappa Pietra, la noche del jueves 28 de agosto, V. G. y A. D. se encontraban en la vereda de Crespo al 3900, entre Presidente Quintana y Doctor Riva.

El joven fue asesinado a tiros en Presidente Quintana y Crespo

A las 21 horas, Fernández llegó al lugar en una motocicleta conducida por su amigo I. G., de 21 años, jugador de la reserva de Newell’s.

La reacción de V. G. fue inmediata: sin mediar palabra ni intervalo de tiempo, disparó contra Fernández, quien recibió varios disparos en el tórax que le provocaron la muerte.

Acto seguido, el agresor atacó a I. G., quien, pese a recibir un tiro en la zona lumbar, logró huir en su moto y fue posteriormente atendido en el Hospital Centenario.

La cercanía de A. D. con la escena del crimen resultó determinante en su imputación. Los testigos afirmaron haberlo visto ingresar a su vivienda, ubicada a pocos metros del lugar del ataque, mientras el tirador escapaba en una motocicleta.

A los pocos minutos, la Policía lo detuvo. Durante el allanamiento realizado en su vivienda, los agentes secuestraron nueve proyectiles calibre .40, el mismo tipo de munición utilizado en el homicidio. Este hallazgo llevó a la Fiscalía a considerarlo partícipe primario del hecho.

De esta manera, el juez Rodrigo Santana resolvió dictar prisión preventiva para A. D. por un plazo de dos meses, negándole la libertad.

Dictaron prisión preventiva para Agustín D. por un plazo de dos meses, negándole la libertad (Foto: Rosario3)

La víctima, Fernández, de 25 años, residía a cuatro cuadras del sitio donde fue asesinado. Si bien contaba con antecedentes vinculados a la narcocriminalidad, la Fiscalía sostiene que el móvil principal del crimen fue una disputa con el actual novio de su ex pareja, V. G.

Según pudo saber el medio local Rosario3, Fernández había mantenido una relación previa con la actual pareja de su asesino y tenía una condena por violencia de género.

El historial delictivo de Fernández incluye un episodio ocurrido en 2018, cuando, con 17 años, fue detenido y acusado de participar junto a su hermano mayor y un remisero en un ataque a tiros contra la ex sede de la Fiscalía Regional Rosario, ubicada en Montevideo al 1900.

Este atentado formó parte de una serie de ataques contra edificios judiciales, ordenados por Ariel “Guille” Cantero tras recibir una condena de 22 años en el mega juicio contra Los Monos. Por su participación en ese hecho, Fernández fue condenado en 2019 a 6 años y 6 meses de prisión.