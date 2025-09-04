Lo frenaron en la calle, lo golpearon y le robaron de su casa 28 mil dólares: eran policías y están presos

El dinero secuestrado

Dos policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron imputados en la tarde de este jueves por haber frenado a un transeúnte, al que golpearon, esposaron y llevaron hasta su casa, donde le robaron 28 mil dólares.

La grave situación ocurrió el 28 de agosto pasado en inmediaciones del parque Scalabrini Ortiz, donde la víctima caminaba rumbo a la casa de un amigo para cenar.

Los suboficiales Gustavo Gabriel Blanco (32) y Ainara Fiorella Velázquez (23) quedaron en prisión preventiva efectiva por 60 días.

Según expuso el fiscal José Luis Caterina en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal ante el juez Hernán Postma, a las 21.50, un joven de 32 años caminaba rumbo al predio “Los condominios del Alto”, ubicado justamente en inmediaciones al Alto Rosario Shopping, porque iba a encontrarse con sus amigos.

El hombre pasó al lado de un patrullero, del que bajó la suboficial Velázquez, que lo obligó a poner las manos sobre el móvil mientras su compañero lo requisaba.

Sorprendido, el hombre preguntó por qué lo estaban requisando. De acuerdo al relato del fiscal, en ese momento Blanco comenzó a golpearlo en la cara, en las costillas y en el estómago, lo tiró al suelo y le aplicó una llave sobre el cuello mientras que su compañera le decía: “Callate, hijo de puta”.

Después de la paliza, Blanco esposó al joven y lo subió al móvil policial. Por el recorrido del GPS del propio auto, llevaron a la víctima hasta un callejón sin salida ubicado en Iriondo y Salta, en el barrio Luis Agote, donde el agente del Comando Radioeléctrico le dijo que lo iba a matar.

Ante ese panorama, la víctima comentó que podía darles el dinero que tenía en su domicilio. Los dos policías lo trasladaron hasta la casa, en el centro de Rosario, y se quedaron en la puerta, donde retuvieron sus pertenencias.

Al salir de su domicilio, el hombre volvió con una bolsa de tela con los dólares, que pretendió entregar a la ventanilla del acompañante, donde estaba la suboficial Velázquez. Pero todo no terminó allí. Lo obligaron a entrar de nuevo al móvil y lo llevaron hasta Paraguay y Pasco, en el barrio Abasto, donde finalmente lo liberaron después de haberse quedado con su plata.

El hombre denunció el hecho al día siguiente. El fiscal José Luis Caterina tomó intervención y ordenó medidas a la División de Asuntos Internos, que el lunes de esta semana detuvo a los dos policías mientras estaban de servicio en la zona noroeste de Rosario.

Posteriormente, allanó los domicilios particulares, donde casualmente se encontró en la casa de Gustavo Blanco la bolsa de tela que había descrito la víctima, aunque contenía 12.300 dólares.

El defensor particular de la policía Velázquez, Juan Ubiedo, pidió al juez Postma que tuviera en cuenta que la agente había estado con licencia psiquiátrica por haber sufrido violencia de género familiar y en una relación de pareja. No obstante, el juez ordenó su prisión preventiva junto con la de Blanco y solicitó un examen médico y psiquiátrico para ambos.