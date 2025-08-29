Crimen y Justicia

Mataron a tiros a un joven en Rosario y dos personas resultaron heridas en otra balacera horas antes

Un joven fue asesinado a tiros en Presidente Quintana y Crespo, mientras que otras dos personas fueron baleadas en Necochea al 3900 en el marco de dos hechos violentos que se sucedieron la ciudad en las últimas horas

Los móviles policiales en barrio
Una jornada marcada por la violencia sacudió distintos barrios de Rosario este jueves, cuando se registraron dos hechos armados que dejaron como saldo un joven muerto y dos personas heridas.

Durante la noche del jueves, en la zona oeste de la ciudad, y tuvo lugar uno de los episodios. Alrededor de las 21, un joven de 26 años fue atacado a tiros en la intersección de Presidente Quintana y Crespo. Fue su cuñado quien, en un intento desesperado por salvarle la vida, lo trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), escoltado por un móvil del Comando Radioeléctrico.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, al llegar al centro de salud, los médicos constataron que la víctima ya había fallecido. Presentaba seis heridas de arma de fuego en el pecho y la espalda. Intervino personal de la comisaría 21ª, por razones de jurisdicción. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre los posibles agresores ni las circunstancias en las que sucedió todo.

Los vecinos llamaron a la
Horas antes, en la zona sur, más precisamente en inmediaciones de Necochea al 3900, vecinos alertaron a la Policía por múltiples detonaciones contra una vivienda.

En línea con los primeros datos recabados en el lugar, al menos dos personas encapuchadas, a bordo de una motocicleta, dispararon contra el frente de una casa para luego escapar rápidamente.

Los móviles policiales llegaron al lugar y constataron que el frente del inmueble presentaba dos impactos de bala. Además, se secuestraron cinco vainas servidas, según detallaron fuentes del operativo. La intervención, sin embargo, se tornó compleja: al intentar avanzar en el procedimiento, los agentes fueron agredidos con piedras desde una calle interna, lo que dificultó las tareas de control y recolección de evidencia.

La víctima ingresó al Heca
Minutos después del ataque, el Hospital Roque Sáenz Peña recibió a dos personas heridas por el mismo hecho. Un hombre de 40 años ingresó con dos heridas de bala en la pierna izquierda, con orificio de entrada y salida en el fémur, mientras que una mujer de 26 años presentaba una herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, acompañada de una fractura. Ambos quedaron internados bajo observación médica.

Los dos hechos, ocurridos con escasa diferencia horaria y en distintos puntos de Rosario no tienen detenidos por el momento.

Es la tercera balacera en menos de una semana

La zona donde ocurrió todo
Un ataque a tiros dejó a cinco jóvenes heridos de bala en la noche del martes en el barrio Empalme Graneros, ubicado en la zona noroeste de Rosario.

La balacera ocurrió cerca de las 21.30 en una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en plena disputa de un partido, cuando un hombre ingresó al predio y abrió fuego contra los presentes.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la intervención conjunta de Gendarmería Nacional y de la Policía de Santa Fe permitió resguardar la zona y secuestrar evidencias para la investigación.

Las primeras informaciones señalan que, pese a la gravedad del ataque, los cinco heridos permanecen bajo observación médica y se encontrarían fuera de peligro.

El sonido de las detonaciones provocó pánico entre los presentes, quienes se dispersaron en busca de refugio. Varios de los testigos, junto con personal policial que patrullaba la zona, colaboraron para asistir a los heridos y trasladarlos a centros médicos.

Entre las víctimas se encuentran cinco jóvenes de entre 16 y 23 años. El menor recibió un disparo en una mano, mientras que dos chicos de 19 años presentaron heridas de diferente gravedad: uno con una lesión por arma de fuego en el brazo derecho, que le provocó una fractura, y otro con una herida en el muslo derecho.

Un cuarto herido, de 23 años, fue atendido por un disparo en la pierna izquierda. Por último, un joven de 20 años recibió un tiro en una pierna y fue derivado al Hospital Alberdi por personas allegadas y personal policial. Las fuerzas policiales mantienen una vigilancia reforzada en las inmediaciones de la cancha y los hospitales donde permanecen internados los jóvenes, evaluando eventuales riesgos de nuevos episodios violentos.

