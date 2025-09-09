Crimen y Justicia

“Faster and Furious”: hacían envíos de drogas sintéticas por medio de encomiendas de Córdoba a Jujuy

Dos de los acusados quedaron con prisión preventiva y los otros deberán cumplir medidas restrictivas mientras avanza la investigación

Guardar
Parte del material estupefaciente secuestrado
Parte del material estupefaciente secuestrado durante los distintos procedimientos

En el marco de una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal, a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, fueron imputadas cuatro personas por maniobras de tráfico de drogas sintéticas, entre ellas éxtasis y LSD, que habrían sido trasladadas desde Córdoba hacia Jujuy entre abril y agosto de este año a través de siete encomiendas.

En la audiencia de formalización, celebrada ante el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Jujuy, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los cuatro involucrados —tres hombres y una mujer—, según el portal Fiscales.

El juez Eduardo Hansen resolvió hacer lugar al pedido respecto de dos de ellos y, en relación a los otros dos, dispuso la prohibición de salida del país junto con otras medidas para impedir que obstaculicen la investigación.

De acuerdo con lo expuesto por la auxiliar fiscal Sofía Escudero, la maniobra de tráfico se desarrolló entre el 22 de abril y el 13 de agosto de este año. La investigación reconstruyó siete envíos de encomiendas desde Córdoba a Jujuy, apoyada en registros de cámaras de seguridad, informes de la empresa de transporte y transferencias de dinero entre los acusados.

Los tres hombres, identificados como J.J.T.Y., G.B.G.M. y J.J.V., fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes. En el caso de J.J.T.Y., se le atribuyen siete hechos de transporte en concurso real, junto a J.J.V. como coautor. La mujer, identificada como F.R.T.S., fue señalada por la tenencia con fines de comercialización.

Una de las encomiendas interceptadas
Una de las encomiendas interceptadas con marihuana y otras drogas

El inicio de la investigación se remonta al 26 de febrero pasado, tras la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. La conformación de este equipo se produjo a partir de un allanamiento realizado el 9 de febrero en la ciudad de Jujuy, donde se incautaron diversas sustancias que despertaron sospechas sobre la producción de estupefacientes sintéticos.

En esa instancia, una persona imputada en el fuero provincial declaró como colaboradora y señaló que recibía drogas sintéticas —principalmente éxtasis y LSD— enviadas por J.J.T.Y. desde Córdoba, mediante encomiendas remitidas por una empresa de transporte.

Al pasar el caso a la órbita federal, la Unidad Fiscal adoptó medidas tendientes a identificar al acusado. Se involucró a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En la audiencia de control de detención, la auxiliar fiscal explicó: “Hay una red interjurisdiccional que trafica drogas sintéticas, estupefacientes que tienen alta capacidad tóxica y hay un despliegue de dinero y transferencias”.

"Faster and Furious", parte del
"Faster and Furious", parte del material estupefaciente secuestrado en la casa de uno de los imputados

Durante las tareas de investigación, se detectó que J.J.T.Y. realizó envíos desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba que eran retirados en Jujuy por J.J.V.. Tras levantarse el secreto fiscal, bancario y bursátil, se observaron transferencias de dinero a la cuenta de J.J.V., que eran enviadas de inmediato a J.J.T.Y.. Según el MPF, el primero no registraba actividad laboral y su única tarea identificada fue la venta de estupefacientes bajo la modalidad de “pasamano”.

De los informes de la empresa de transporte surgió que existía una “gran frecuencia y periodicidad” en los envíos realizados, constatándose además que los propios imputados concurrían a las oficinas tanto en Córdoba como en Jujuy para gestionar los paquetes.

En paralelo, se determinó que F.R.T.S. era una de las principales destinatarias del dinero que remitía J.J.T.Y.. Una de las encomiendas, incluso, fue enviada directamente por ella el 8 de agosto. Por su parte, G.B.G.M. fue identificado como receptor en Tucumán de otra encomienda remitida por J.J.T.Y..

El 2 de septiembre se efectuó una apertura controlada y entrega vigilada de un paquete dirigido a G.B.G.M., en cuyo interior se hallaron 225 dosis de cartones de LSD. Dos días después, la PSA interceptó a este imputado en la Terminal de Ómnibus de Tucumán cuando se presentó a retirar el envío.

A partir de ese momento se desplegaron allanamientos en los domicilios de los cuatro acusados. Allí se secuestraron drogas como marihuana y MDMA, junto con un “combo” denominado “Faster and Furious”, integrado por distintas pastillas. Además, fueron incautados teléfonos celulares, computadoras y otros elementos presuntamente vinculados a la elaboración y comercialización de drogas.

Los operativos estuvieron a cargo
Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

La fiscalía fundamentó las imputaciones en la evidencia recolectada: registros bancarios, conversaciones extraídas de celulares intervenidos, informes de la PSA y la ARCA, filmaciones de cámaras de seguridad y los objetos incautados en los allanamientos.

Finalmente, la fiscal Orsetti requirió un plazo de 110 días hábiles para continuar con la investigación, así como autorización para peritar los dispositivos electrónicos secuestrados. También destacó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) colabora en el caso y solicitó la prisión preventiva de los cuatro imputados, por tratarse de delitos graves vinculados al tráfico de estupefacientes con penas privativas de la libertad que parten de cuatro años como mínimo.

Temas Relacionados

drogas sintéticasnarcomenudeoJujuyCórdobaéxtasisLSD

Últimas Noticias

Test de embarazo, casi dos mil cajas de medicamentos y 900 blísteres: vendía remedios ilegales on line

Una mujer fue detenida tras la denuncia del colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Qué encontraron en su casa

Test de embarazo, casi dos

Video: delincuentes armados le robaron el auto a una familia y luego volvieron por más

El violento episodio ocurrió en Villa Raffo, partido de Tres de Febrero, y quedó registrado por la cámara de seguridad. Una nena salió del coche con las manos en alto y un globo

Video: delincuentes armados le robaron

“Animaladas procesales”: se recrudeció la pelea en tribunales por la indagatoria al presidente de San Lorenzo

El abogado de Marcelo Moretti hizo un planteo tras la decisión de la Cámara de Apelaciones que había dispuesto que el expediente debía quedar en la órbita nacional. Por ende, se suspendió otra vez su declaración en la causa por la coima

“Animaladas procesales”: se recrudeció la

El “perejil” del caso Dalmasso quedó más complicado en la causa por matar a un hombre tras un partido de fútbol

El fiscal Javier Di Santo le dictó la prisión preventiva por el delito de homicidio simple a Gastón Zárate

El “perejil” del caso Dalmasso

Fin de la disputa en la Justicia por el caso de la coima del presidente de San Lorenzo: fue llamado a indagatoria

La Cámara dispuso que el expediente debe quedar en la órbita nacional y la jueza Laura Bruniard puso fecha para tomarle declaración a Marcelo Moretti

Fin de la disputa en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Itai Hagman: “La sociedad le

Itai Hagman: “La sociedad le dijo al Gobierno que por este camino no”

La Justicia de Chubut inició una causa por crueldad animal contra un hombre acusado de envenenar tres perros

Test de embarazo, casi dos mil cajas de medicamentos y 900 blísteres: vendía remedios ilegales on line

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

El intendente de un pueblo de Santa Fe utilizó sus máquinas para arreglar un cráter en el acceso a una ruta nacional

INFOBAE AMÉRICA
Quién es Sébastien Lecornu, el

Quién es Sébastien Lecornu, el “animal político” que Macron eligió para estabilizar Francia

La crítica del CSW a Gustavo Petro: “Qatar es y ha sido el principal financiador de Hamas”

Marine Le Pen cuestionó el nombramiento de Sébastien Lecornu como premier francés: “Es el último cartucho del macronismo”

Irán y el OIEA firmaron en El Cairo un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

TELESHOW
El hijo de Yiya Murano

El hijo de Yiya Murano habló sobre la envenenadora luego de conocer el trailer de su serie: “Fue una mitómana”

Brenda Asnicar recordó su relación con Duki: “Cuando yo conocí a Mauro, no era una persona rica”

Las espectaculares fotos de Katy Perry en la Argentina: “Se necesitan dos para bailar el tango”

La contundente respuesta de Mauro Icardi después de haberse tapado el tatuaje de Wanda Nara: “Mi amor hermoso”

La insólita comparación de Alex Caniggia con el personaje de La Máscara por el brillo de sus dientes en la oscuridad