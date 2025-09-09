Brutal ataque en la Costanera: una “patota” agredió a patadas a un joven a la salida de un restaurante

El hecho ocurrió frente al restaurante Enero, ubicado en la Costanera.

Un brutal ataque en patota ocurrió este lunes por la tarde en la Costanera Norte, frente a la puerta de un reconocido restaurante. La víctima sería un joven cuya identidad aún no se conoce, agredido por alrededor de siete hombres.

El juez laboral Alberto Calandrino, titular del Juzgado del Trabajo N° 35, fue testigo del ataque y alertó de inmediato a las autoridades. Según su relato, alrededor de las 17:15 circulaba junto a su familia por la Costanera cuando, al pasar frente al restaurante Enero, se topó con un panorama estremecedor: siete personas golpeando a un solo joven que se desplazaba en patineta.

Calandrino detalló que la víctima ya se encontraba en el suelo, recibiendo patadas en la cabeza y el cuerpo. “Fui testigo de lo que pudo ser una tragedia, un segundo caso Báez Sosa”, comenzó relatando el titular del juzgado, en diálogo con Infobae.

De acuerdo con su reconstrucción de los hechos, la víctima sería un hombre en sus 20 años, mientras que los agresores eran otros jóvenes de una edad similar.

“Automáticamente, mi señora frena, toca un bocinazo y yo pego un grito. Se vino esta gente hacia nosotros”, agregó. Luego, tras realizar una vuelta en U, volvió a pasar por la puerta del restaurante y comenzó a tocar bocina hasta que los mozos salieron a intervenir.

Y añadió: “Una patada en la cabeza creo que no hace falta decirte que te puede matar o dejarte con serias lesiones. Lo estaban pateando a este pobre chico, el restaurante lisa y llanamente se lavaba las manos. Tuvimos que hacer un escándalo, bocinazos y gritos para que salieran los mozos a intentar poner un poquito de calma”.

El sitio donde ocurrió la paliza (Google Maps)

El juez aseguró que tuvo que llamar al 911 en varias ocasiones para que un móvil policial se trasladara hasta el lugar, además de solicitar la intervención de un efectivo que se encontraba en la zona. “Tuve, como se dice en la jerga, que chapear para que me lleven el apunte”, agregó.

Según explicó a este medio, no conoce el origen de la pelea, aunque sí pudo observar que la víctima estaba acompañada por una chica que gritaba intentando intervenir.

Además, alcanzó a ver que un móvil policial se acercaba al lugar; sin embargo, él se retiró antes de que llegara. La pelea continuaba hasta ese momento.

“La cantidad de situaciones de violencia que están proliferando por todas partes y que no hacemos absolutamente nada, es desesperante. Habría que crear una nueva figura penal, el homicidio en riña tendrá que tener pena efectiva. Yo te juro, ví esta situación y me acordé de la madre de Báez Sosa. Me acordé de la chica que le quiso hacer primeros auxilios y no lo pudo salvar. Matándose de risa lo pateaban, con satisfacción”, concluyó el juez.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que se realizaron dos desplazamientos policiales en relación con este episodio, luego de varios llamados que alertaban por una pelea entre varios hombres. Sin embargo, al llegar al lugar, ni la víctima ni el denunciante se encontraban allí.

La Policía de la Ciudad describió el hecho como una pelea entre dos hombres, y no como un ataque en riña. “Los policías se entrevistaron con la persona encargada de ese lugar y la misma manifestó que se trató de una incidencia entre dos personas, que se habían retirado antes que llegue el Móvil”, añadieron las fuentes.

Infobae pudo confirmar también que el joven no recibió atención médica en el momento del ataque, ya que la policía anuló el pedido de asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).