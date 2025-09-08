Crimen y Justicia

Video: 13 segundos para robar el techo solar de un auto en Vicente López y tres detenidos

Los atraparon por el sistema de lector de patentes a metros del shopping Unicenter. Sospechan que no era la primera vez

Trece segundos para robar el techo solar de un auto

Faltaban 13 minutos para las 16. Era una tarde como cualquiera en la zona Norte del Conurbano, salvo por ese sospechoso que iba y venía haciéndose el disimulado. Y las cámaras de seguridad captaron con lujo de detalle cómo el hombre que resultó ser un delincuente se llevó, en una maniobra más que aceitada, el techo solar de un auto que estaba estacionado en el partido de Vicente López.

Fueron cuatro palanqueos y un poco de fuerza en 13 segundos para consumar el robo. El ladrón se escapó con el techo solar en sus manos en un auto en el que lo estaban esperando sus cómplices a escasos metros.

Un mes y un día después del robo, cayó él y otros dos sospechosos, informaron fuentes oficiales a Infobae.

Este lunes, la DDI San Isidro, junto con la SDDI Vicente López, llevó a cabo un operativo que derivó en las detenciones y el secuestro de elementos vinculados a distintos ilícitos. La intervención se realizó con la supervisión de la UFI Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi.

La causa se inició el 7 de julio pasado, cuando una mujer vecina de la localidad de Villa Adelina y de 64 años denunció el hurto del techo solar de su Peugeot 207, que se encontraba estacionado frente a su domicilio de Fray Cayetano Rodríguez al 3800.

A partir de las tareas investigativas, el personal policial logró identificar el rodado utilizado por los autores para escapar, un Chevrolet Aveo.

Este lunes, el sistema de lectores de patentes municipal detectó la circulación de ese vehículo buscado en la zona del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro, lo que permitió su intercepción.

En el lugar fueron aprehendidos P.R., de 26 años y señalado como autor del robo, y M.R., de la misma edad, acusada por el delito de encubrimiento.

Durante la requisa al auto de los sospechosos, los policías incautaron dos teléfonos celulares y herramientas que, según la causa, habrían sido utilizadas para sustraer techos solares, no sólo el de la vecina de Villa Adelina, explicaron las fuentes del caso a este medio.

El fiscal Larramendi ordenó allanamientos de urgencia en los domicilios de los detenidos, ambos en la localidad de Lomas del Mirador. En esos procedimientos se secuestraron dos techos solares, prendas utilizadas al momento del robo en Villa Adelina, una motocicleta Brava 180 cc, una Honda Bis 125 cc sin numeración visible, así como una suma de 400 dólares y un revólver calibre .32.

Por la tenencia ilegal del arma y la moto con numeración suprimida, se procedió además a la aprehensión de G.D. (26), imputado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Entre los elementos secuestrados también figuran guantes, una barreta, una llave de ignición y diversas partes de motocicleta.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

No sólo en Vicente López se dan robos fugaces. En Mar del Plata, en un minuto, encapuchados se llevaron mucho más que un techo solar. Con un ariete, robaron $20 millones a una estación de servicio.

Fue una banda integrada por al menos cuatro delincuentes la que protagonizó este lunes a la madrugada el millonario golpe comando: redujeron al personal, se llevaron la recaudación de la jornada y huyeron a toda velocidad a bordo del auto. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad.

“Todos usaban pasamontañas y cuando escaparon del lugar efectuaron al menos dos detonaciones para cubrir la huida”, confiaron fuentes del caso a este medio.

