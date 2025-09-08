Video: en un minuto, encapuchados y con un ariete, robaron $20 millones a una estación de servicio de Mar del Plata

Golpe comando millonario en una estación de servicio de Mar del Plata

Una banda integrada por al menos cuatro delincuentes protagonizó este lunes a la madrugada un millonario golpe comando en una estación de servicio de Mar del Plata. En apenas un minuto, los asaltantes redujeron al personal, se llevaron la recaudación de la jornada y huyeron a toda velocidad a bordo del auto en el que circulaban, según quedó registrado en la cámara de seguridad que filmó la secuencia completa.

El reloj marcaba las 3.45 cuando los ladrones arribaron a la estación de servicio Puma, ubicada en el cruce de las avenidas Juan Bautista Justo y Jacinto Peralta Ramos, a pocos metros del polideportivo Islas Malvinas y a unas 15 cuadras del estadio José María Minella.

Encapuchados, con el objetivo de que sus rostros no fueran registrados por las cámaras de seguridad, los cuatro asaltantes descendieron del vehículo en el que se movían, un Volkswagen Trend color blanco, y redujeron a los trabajadores a punta de pistola.

Con el botín en sus manos, los asaltantes se dieron a la fuga a toda velocidad.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae precisaron que mientras uno amenazaba con un arma de fuego al personal, sus cómplices emplearon un ariete para romper la puerta de acceso a la oficina del encargado. Concretado el objetivo, ingresaron al lugar y sustrajeron la caja registradora, donde había unos 20 millones de pesos.

En apenas un minuto, los delincuentes obtuvieron el millonario botín y se dieron a la fuga a toda velocidad.

“Todos usaban pasamontañas y cuando escaparon del lugar efectuaron al menos dos detonaciones para cubrir la huída”, confiaron fuentes del caso a este medio.

Al recibir la notificación del hecho, personal policial se hizo presente en el lugar y efectivos de Policía Científica llevaron adelante las pericias de rigor para recabar pruebas de interés para la causa.

El expediente lo lleva adelante la fiscalía temática de robo a comercios, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien ordenó las diligencias necesarias para intentar dar con los sospechosos, que hasta este lunes a media mañana continuaban prófugos de la Justicia.

Cayó una banda de delincuentes que asaltaba kioscos, heladerías y almacenes

Una banda señalada como autora de al menos diez robos armados en comercios de la ciudad de Mar del Plata fue desbaratada la semana pasada por la Policía Bonaerense, tras la detención de un acusado y el allanamiento realizado a una pareja implicada en los hechos. Los robos ocurrieron en los últimos once meses, con kioscos, heladerías y despensas como blancos.

La investigación policial comenzó tras la acumulación de denuncias y los videos de los comercios fueron claves para que el Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI Mar del Plata identificara a Omar Alberto Luvoni, de 28 años, como el principal acusado.

El primer episodio ocurrió el 7 de octubre de 2024 en un kiosco de Corrientes al 2700. Cerca de las 08:50, un hombre encapuchado entró al local, amenazó a la empleada con un arma tipo revólver que llevaba entre las prendas y la obligó a ir a una habitación trasera, para luego escapar con dinero y cigarrillos.

El 21 de octubre, en Córdoba al 2800, el asalto sucedió en una heladería. Allí ingresó un ladrón que aseguró tener un arma -aunque no la mostró- y, bajo amenaza, tomó la recaudación y el celular de la empleada.

La DDI de Mar del Plata detuvo al principal acusado este viernes

Tras otros hechos de características similares, la secuencia de delitos continuó el 5 de junio de este año, con el robo a un kiosco de Córdoba al 2400 perpetrado por un grupo de dos mujeres que se hicieron pasar por clientas y dos hombres que, portando un revólver, redujeron a los dos empleados, los tiraron al piso y los golpearon en la cabeza. En menos de dos minutos, los cuatro escaparon con cigarrillos y dinero, mientras amenazaban con disparar.

Finalmente, el 22 de agosto, en una heladería de San Juan al 400, un hombre fingió ser cliente, simuló tener un arma al levantar su ropa, dio la vuelta al mostrador y robó $140.000. Las cámaras lo registraron llevándose el dinero en menos de un minuto, mientras observaba a la gente que pasaba frente al local.

Omar Alberto Luvoni tras ser detenido

El pasado viernes, las autoridades lo allanaron y detuvieron en una casa ubicada en la calle Tomás Manuel de Anchorena. Allí, los agentes encontraron un pantalón, una campera, zapatillas, una gorra y una chalina que habrían sido identificadas en los videos de seguridad de distintos hechos. Durante el operativo, además, fue notificada de su participación Erika Mara Tapia, de 34 años, pareja de Luvoni, quien quedó imputada por robo agravado, aunque en libertad, a diferencia del sospechoso.

Las autoridades remarcaron que otro de los integrantes de la banda, llamado Jorge Ernesto Granado, alias “El Simulador”, fue arrestado días antes y tenía antecedentes por el mismo tipo de delitos.