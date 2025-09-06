Salta: un chico de 16 años murió apuñalado tras un ataque en una plaza y detuvieron a un menor de 15

Tiago Mendoza, el adolescente asesinado en Orán

La ciudad de Orán, en la provincia de Salta, se encuentra conmocionada luego del crimen de un chico de 16 años que murió apuñalado en la plaza Santa Marta, aparentemente en el marco de un robo.

El ataque ocurrió cerca de las seis de la tarde de este viernes. Según difundieron medios salteños, el chico se encontraba sentado en un balcón de la plaza cuando fue abordado por otro adolescente, de 15 años, que habría intentado quitarle el teléfono por la fuerza.

Las primeras versiones sobre el hecho indican que el agresor se acercó de manera sorpresiva y apuñaló en la espalda a la víctima, en un episodio registrado a tan solo pocos metros del sistema de emergencias 911 y de la Unidad Regional N°2 de la Policía.

El adolescente herido llegó por sus propios medios al Hospital San Vicente de Paul, ubicado a unos pocos metros, donde intentaron atenderlo de urgencia, pero los médicos informaron que falleció antes de llegar al quirófano debido al daño provocado por las puñaladas.

El caso generó mayor impacto porque la víctima, Tiago Maximiliano Mendoza, era estudiante y tenía una discapacidad, según confirmaron fuentes policiales a la prensa local.

El presunto agresor ingresó también al hospital con un corte profundo en la mano y quedó demorado. Trascendió que, en su declaración inicial ante las autoridades, aseguró haber actuado en defensa propia, aunque los investigadores analizan ahora las imágenes de las cámaras de seguridad y distintas declaraciones para reconstruir lo que ocurrió.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal de Orán, que abrió una investigación caratulada como “homicidio criminis causa”. La Brigada de Investigaciones trabaja en la zona para reunir pruebas, y todavía evalúan si existía un conflicto previo entre ambos adolescentes.

El crimen ocurrió a plena luz del día, lo que aumentó la indignación y el reclamo de la comunidad, especialmente por la cercanía con dependencias policiales.

El dolor por la muerte de Tiago se reflejó especialmente en redes sociales, donde familiares y allegados expresaron su tristeza y el pedido de justicia. Una de ellas fue la madre de la víctima, quien compartió dos mensajes en Facebook.

“Mi Tiago, mi bebé del alma. Con apenas 16 añitos me lo arrebataron de esta vida, pero tu recuerdo vivirá siempre en mi corazón. Te amo, mi niño lindo, sé que ahora descansas en paz en los brazos de Dios. No hay dolor más grande que despedir a alguien tan joven, con tanto por vivir. Te prometo que se hará justicia, que tu nombre no quedará en silencio”, escribió la mamá.

Más tarde, la familia informó sobre el velorio del adolescente e invitó a quienes quisieran brindarle el último adiós en una cochería ubicada sobre la calle Pringles al 500, entre Pueyrredón y Alvear, “donde podrán acompañarnos quienes deseen darle su último adiós. Siempre estará en nuestros corazones y en cada recuerdo compartido”, se completa el mensaje.

Otro crimen que conmociona en Salta

Leonel Francia murió en agosto de 2023

Sigue adelante el juicio por la muerte de Leonel Francia, el niño de 11 años que fue asesinado en 2023 en el barrio Solidaridad de la ciudad capital.

La audiencia de debate por el crimen tuvo una nueva jornada este viernes con la declaración de Lidia Raquel Cardozo, imputada por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo en perjuicio de su hijo.

El caso está en manos del Tribunal de Juicio del distrito Centro y cuenta con la representación de la fiscalía penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Santiago López Soto.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la acusada respondió preguntas ante los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, tras haberse realizado una inspección judicial solicitada por su defensa. Durante su declaración, Cardozo negó haber maltratado al menor y sostuvo que desconocía el origen de las lesiones que provocaron la muerte del chico el 31 de agosto de 2023.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes que viene, fecha en la que se prevé la exposición de alegatos y la lectura del veredicto.