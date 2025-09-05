Crimen y Justicia

Un menor armado asaltó un local de comidas rápidas en Mar del Plata: se robó cuatro combos listos y una caja de 120 hamburguesas

El sospechoso tiene 17 años y fue detenido a varias cuadras del lugar. Durante el episodio hirió a cuatro empleados

Guardar

Un menor de 17 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes en la ciudad de Mar del Plata luego de asaltar armado un local de la cadena McDonald’s ubicado en la intersección de Avenida Constitución y Avenida Félix U. Camet. El sospechoso se había robado cuatro combos listos y una caja de 120 hamburguesas tras reducir y lastimar a los empleados del lugar.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el episodio se produjo alrededor de las 5:00, cuando el adolescente accedió al establecimiento y amenazó a los trabajadores de turno con su arma. A raíz del hecho, intervino la Central de Emergencias 911, que recibió un llamado que denunciaba el intento de robo y envió una patrulla policial a la zona.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por las autoridades, el asaltante logró reducir a cuatro empleados del local —una mujer de 24 años y tres jóvenes de 21, 22 y 18 años— a quienes intimidó y ordenó que le entregaran mercadería. El sospechoso luego tomó una caja cerrada con 120 hamburguesas y otras cuatro ya preparadas y acompañadas de papas fritas.

El menor se llevó una
El menor se llevó una caja de hamburguesas

Con el objetivo concretado, el ladrón escapó rápidamente del lugar. Según relataron las víctimas, el hecho habría durado pocos minutos y el menor actuó solo, sin cómplices a la vista.

Durante la huida, este se dirigió por la Avenida Félix U. Camet hasta el cruce con Valencia y López de Gómara, donde finalmente fue interceptado por los efectivos policiales. Las fuentes consultadas señalaron que, en ese trayecto, el joven descartó la mercadería sustraída para no ser localizado con los objetos robados.

Sin embargo, las descripciones detalladas brindadas por los empleados permitieron que los agentes localizaran e identificaran rápidamente al sospechoso. El procedimiento culminó con la detención del menor y su traslado preventivo a una dependencia policial. También incautaron las hamburguesas robadas.

La bolsa donde se llevó
La bolsa donde se llevó los combos preparados

En el hecho intervino el fiscal Walter Martínez Soto, titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 de Mar del Plata, quien ordenó que el menor fuera trasladado a la sede judicial para tomarle declaración y notificarlo formalmente de la imputación por “robo agravado en grado de tentativa”.

Fuentes cercanas a la fiscalía detallaron a Infobae que también se analizaron imágenes de cámaras de seguridad y se tomó declaración testimonial a los cuatro empleados. El material reunido será incorporado para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades.

El local de Mar del
El local de Mar del Plata asaltado

Se patinó con mayonesa en la escalera de un local y cobrará más de 4 millones de pesos por daños

Semanas atrás, McDonald’s volvió a ser noticia por un llamativo hecho. Una cliente que había ido a comer a una sucursal de Puerto Madero pisó restos de mayonesa que había en el suelo y se patinó mientras bajaba por las escaleras hacia el baño. La caída le provocó lesiones, por lo que decidió llevar el caso a la Justicia. La Cámara Civil falló a su favor y ordenó indemnizarla con $4.235.000, más intereses.

El incidente ocurrió el 22 de agosto de 2017, alrededor de las 12:30, en el local ubicado en la calle Alicia Moreau de Justo 1190, de la Ciudad de Buenos Aires.

Las lesiones de la víctima -de 22 años- fueron analizadas por una perito médica legista que diagnosticó en el tobillo izquierdo un edema perimaleolar y limitación funcional con compromiso inflamatorio tendinoso y ligamentario. Estas secuelas físicas le generaron una incapacidad física parcial y permanente del 10%.

En la esfera psicológica, la especialista indicó que la damnificada desarrolló un cuadro de Trastorno por Estrés Postraumático, con ánimo depresivo, lo que resultó en una incapacidad psicológica parcial y permanente del 10%. En virtud de estas disminuciones funcionales, se le recomendó empezar el psicólogo.

Según los datos que constan en los documentos judiciales, cuando la joven se disponía a utilizar los sanitarios, que se encontraban en el subsuelo, se dirigió a las escaleras ubicadas cerca del ingreso al local y, “cuando intentó descender, resbaló, pues en el primer escalón había mayonesa. A raíz del hecho, la accionante cayó desde su propia altura”.

Un juez de primera instancia había condenó a la empresa ADA S.A., operadora de McDonald’s, a pagar a la clienta las sumas de $1.249.800 por incapacidad sobreviniente (física y psíquica) y tratamiento psicológico, $160.000 por daño moral, $14.000 por gastos médicos, farmacéuticos y de movilidad, y $210.000 por lucro cesante.

Inconformes con la sentencia, tanto la empresa como la clienta presentaron sus apelaciones. Finalmente, la Justicia falló a favor de la víctima, que cobrará más de 4 millones de pesos por daños.

Temas Relacionados

McDonaldsComidas rapidasMar del PlatarobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El operativo de seguridad en Argentina-Venezuela: 8 detenidos, 79 trapitos demorados y 7 deudores alimentarios

El Ministerio de Seguridad porteño aplicó además el derecho de admisión a 12 hinchas que intentaron ingresar al estadio Monumental. Una de las personas apresadas tenía pedido de captura internacional

El operativo de seguridad en

Violento asalto al excampeón de TC Emanuel Moriatis en la Panamericana: le dispararon para robarle la moto

Ocurrió ayer por la tarde a la altura de la localidad de Martínez

Violento asalto al excampeón de

Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

La víctima tenía varios disparos en el cuerpo. Además, los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión

Mató a tiros a su

Cayó una mujer que tenía domiciliaria y vendía cocaína desde su casa en Córdoba

El allanamiento se realizó en la vivienda de la calle Celso Barrios al 3700 del barrio Villa La Vaquita Echada al sudeste de la capital provincial

Cayó una mujer que tenía

Un médico y un enfermero están acusados por abusar de sus pacientes en San Juan y continuarán bajo prisión preventiva

Los profesionales del Hospital Cantoni se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria. Uno de ellos tenía un antecedente por el mismo delito

Un médico y un enfermero
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en Salta: se registró

Temblor en Salta: se registró un sismo de magnitud 4,1 en el oeste de la provincia

Descubren cómo lo viajes espaciales aceleran el envejecimiento de las células madre de la sangre

Elisa Carrió y la Coalición Cívica pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina Milei

El operativo de seguridad en Argentina-Venezuela: 8 detenidos, 79 trapitos demorados y 7 deudores alimentarios

Más facilidad para cancelar impuestos: ARCA permitió que los contribuyentes puedan usar sus saldos a favor

INFOBAE AMÉRICA
“Mejorar la experiencia del cliente

“Mejorar la experiencia del cliente exige un cambio cultural y una transformación integral de la organización”

Donald Trump lamentó que India y Rusia hayan decidido aliarse a “una China más profunda y oscura”

Zelensky pidió avanzar más rápidamente en los trabajos sobre garantías de seguridad para Ucrania

Festejo multitudinario, incidentes y feriado en Paraguay tras la clasificación al Mundial 2026

El desarrollo cerebral posnatal y la socialización temprana: claves evolutivas en la comunicación vocal de los primates

TELESHOW
Marcela Tauro contó la insólita

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”

Wanda Nara calentó el anuncio de MasterChef Celebrity: el desafío a Luis Ventura y el elogio a Evangelina Anderson