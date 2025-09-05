Un menor armado asaltó un local de comidas rápidas en Mar del Plata: se robó cuatro combos listos y una caja de 120 hamburguesas

Un menor de 17 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes en la ciudad de Mar del Plata luego de asaltar armado un local de la cadena McDonald’s ubicado en la intersección de Avenida Constitución y Avenida Félix U. Camet. El sospechoso se había robado cuatro combos listos y una caja de 120 hamburguesas tras reducir y lastimar a los empleados del lugar.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el episodio se produjo alrededor de las 5:00, cuando el adolescente accedió al establecimiento y amenazó a los trabajadores de turno con su arma. A raíz del hecho, intervino la Central de Emergencias 911, que recibió un llamado que denunciaba el intento de robo y envió una patrulla policial a la zona.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por las autoridades, el asaltante logró reducir a cuatro empleados del local —una mujer de 24 años y tres jóvenes de 21, 22 y 18 años— a quienes intimidó y ordenó que le entregaran mercadería. El sospechoso luego tomó una caja cerrada con 120 hamburguesas y otras cuatro ya preparadas y acompañadas de papas fritas.

El menor se llevó una caja de hamburguesas

Con el objetivo concretado, el ladrón escapó rápidamente del lugar. Según relataron las víctimas, el hecho habría durado pocos minutos y el menor actuó solo, sin cómplices a la vista.

Durante la huida, este se dirigió por la Avenida Félix U. Camet hasta el cruce con Valencia y López de Gómara, donde finalmente fue interceptado por los efectivos policiales. Las fuentes consultadas señalaron que, en ese trayecto, el joven descartó la mercadería sustraída para no ser localizado con los objetos robados.

Sin embargo, las descripciones detalladas brindadas por los empleados permitieron que los agentes localizaran e identificaran rápidamente al sospechoso. El procedimiento culminó con la detención del menor y su traslado preventivo a una dependencia policial. También incautaron las hamburguesas robadas.

La bolsa donde se llevó los combos preparados

En el hecho intervino el fiscal Walter Martínez Soto, titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 de Mar del Plata, quien ordenó que el menor fuera trasladado a la sede judicial para tomarle declaración y notificarlo formalmente de la imputación por “robo agravado en grado de tentativa”.

Fuentes cercanas a la fiscalía detallaron a Infobae que también se analizaron imágenes de cámaras de seguridad y se tomó declaración testimonial a los cuatro empleados. El material reunido será incorporado para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades.

El local de Mar del Plata asaltado

Se patinó con mayonesa en la escalera de un local y cobrará más de 4 millones de pesos por daños

Semanas atrás, McDonald’s volvió a ser noticia por un llamativo hecho. Una cliente que había ido a comer a una sucursal de Puerto Madero pisó restos de mayonesa que había en el suelo y se patinó mientras bajaba por las escaleras hacia el baño. La caída le provocó lesiones, por lo que decidió llevar el caso a la Justicia. La Cámara Civil falló a su favor y ordenó indemnizarla con $4.235.000, más intereses.

El incidente ocurrió el 22 de agosto de 2017, alrededor de las 12:30, en el local ubicado en la calle Alicia Moreau de Justo 1190, de la Ciudad de Buenos Aires.

Las lesiones de la víctima -de 22 años- fueron analizadas por una perito médica legista que diagnosticó en el tobillo izquierdo un edema perimaleolar y limitación funcional con compromiso inflamatorio tendinoso y ligamentario. Estas secuelas físicas le generaron una incapacidad física parcial y permanente del 10%.

En la esfera psicológica, la especialista indicó que la damnificada desarrolló un cuadro de Trastorno por Estrés Postraumático, con ánimo depresivo, lo que resultó en una incapacidad psicológica parcial y permanente del 10%. En virtud de estas disminuciones funcionales, se le recomendó empezar el psicólogo.

Según los datos que constan en los documentos judiciales, cuando la joven se disponía a utilizar los sanitarios, que se encontraban en el subsuelo, se dirigió a las escaleras ubicadas cerca del ingreso al local y, “cuando intentó descender, resbaló, pues en el primer escalón había mayonesa. A raíz del hecho, la accionante cayó desde su propia altura”.

Un juez de primera instancia había condenó a la empresa ADA S.A., operadora de McDonald’s, a pagar a la clienta las sumas de $1.249.800 por incapacidad sobreviniente (física y psíquica) y tratamiento psicológico, $160.000 por daño moral, $14.000 por gastos médicos, farmacéuticos y de movilidad, y $210.000 por lucro cesante.

Inconformes con la sentencia, tanto la empresa como la clienta presentaron sus apelaciones. Finalmente, la Justicia falló a favor de la víctima, que cobrará más de 4 millones de pesos por daños.