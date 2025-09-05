Identificaron al cuerpo que hallaron flotando en el río Paraná: investigan si fue asesinado

Rosario: investigan el hallazgo de un cuerpo en el río Paraná que tenía un golpe en la cabeza

El cuerpo del hombre hallado en la mañana de este martes en el río Paraná, a la altura de la costanera central de Rosario, fue identificado en las últimas horas de este jueves por las autoridades locales. Según supo Infobae, la víctima es Juan Manuel Gómez, de 42 años, quien se encontraba en situación de calle.

Se logró identificar al fallecido gracias a una toma de Huellas Dactilares (pulgares). A partir del relevamiento realizado en la zona y los testimonios aportados, se comprobó que tenía asentamiento en la zona de la barranca entre los Silos y el Barquito en zona de Puerto Norte de Rosario.

La víctima tenía antecedentes penales por usurpación, robo agravado por ser en poblado y en banda y por daños.

Acerca de su muerte, los investigadores evalúan un posible homicidio: en un primer momento, no se detectaron signos de violencia en su cuerpo, por lo que el Ministerio Público de la Acusación ordenó que sea enviado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Allí se determinó que tenía un golpe en el costado izquierdo del cráneo que pudo haber sido la causa de la muerte.

La investigación sigue en manos del fiscal Patricio Saldutti del Equipo Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso una serie de exámenes complementarios para determinar la causa del fallecimiento y el modo en el que se pudo haber hecho dicho traumatismo.

Al momento de ser descubierto, el cadáver vestía un buzo rojo, un leggings azul y unas zapatillas negras. Los médicos forenses habían estimado que el hombre tenía entre 35 y 40 años y estuvo varios días en el agua, lugar del que fue sacado por Prefectura Naval, que estuvo a cargo del operativo.

El fiscal Saldutti también ordenó pericias de rastros, toma de testimonios y relevamiento de cámaras en lo que pudo haber sido el trayecto recorrido por el cuerpo arrastrado por la corriente del agua.

El Ministerio Público de la Acusación está abocado a determinar si el golpe ocurrió dentro o fuera del agua. Si eventualmente fue afuera, también se deberá avanzar en establecer si tras el traumatismo la persona cayó muerta al agua o si dicho fallecimiento se dio por ahogamiento.

Encontraron el cuerpo del joven de 25 años que se había caído en el río Paraná

Hace un mes, las autoridades — tras días de búsqueda— hallaron el cuerpo de un joven de 25 años, que había caído al río Paraná mientras pescaba con su padre.

Los restos aparecieron en la misma zona donde había ocurrido el accidente y fueron detectados por un dron que monitoreaba el área.

El hallazgo se produjo cuando los oficiales de Prefectura Naval Argentina (PNA) divisaron un objeto extraño flotando en el agua, por lo que se acercaron hasta allí. Así, confirmaron que se trataba del cadáver de Adrián, el joven que era intensamente buscado. El operativo incluyó el uso de drones, con la intención de mejorar la visibilidad.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, los familiares de la víctima se encontraban en el lugar en el momento del hallazgo y recibieron la noticia de inmediato.

“Sabíamos que, si había quedado atrapado, por las características del cuadro entre sábado y domingo, seguramente iba a salir a flote”, explicó el titular de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, durante una entrevista para Radio 2. Asimismo, indicó: “Ahora estamos trabajando mucho y haciendo una contención con la familia, principalmente con el papá”.

Poco después de que se confirmara la noticia, algunos de ellos se dirigieron a la casa familiar. Por su parte, Luis, el padre del joven, no habría estado presente, debido a que poco antes se había retirado a descansar. Previo al hallazgo, el hombre relató que intentó rescatar a su hijo lanzándose al agua tras el accidente, pero que no logró encontrarlo.