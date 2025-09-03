Rosario: hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná y se determinó que tenía un fuerte golpe en la cabeza

Rosario: investigan el hallazgo de un cuerpo en el río Paraná que tenía un golpe en la cabeza

El cuerpo de un hombre fue hallado en la mañana de este martes en el río Paraná, a la altura de la costanera central de Rosario. En un primer momento, no se detectaron signos de violencia, por lo que el Ministerio Público de la Acusación ordenó que sea enviado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Allí se determinó que tenía un golpe en el costado izquierdo del cráneo que pudo haber sido la causa de la muerte.

La investigación quedó en manos del fiscal Patricio Saldutti del Equipo Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso una serie de exámenes complementarios para determinar la causa del fallecimiento y el modo en el que se pudo haber hecho dicho traumatismo.

El cadáver por ahora no fue identificado. Vestía un buzo rojo, un leggings azul y unas zapatillas negras. Los médicos forenses estiman que tenía entre 35 y 40 años y estuvo varios días en el agua, lugar del que fue sacado por Prefectura Naval, que estuvo a cargo del operativo.

El fiscal Saldutti también ordenó pericias de rastros, toma de testimonios y relevamiento de cámaras en lo que pudo haber sido el trayecto recorrido por el cuerpo arrastrado por la corriente del agua.

El Ministerio Público de la Acusación está abocado a determinar si el golpe ocurrió dentro o fuera del agua. Si eventualmente fue afuera, también se deberá avanzar en establecer si tras el traumatismo la persona cayó muerta al agua o si dicho fallecimiento se dio por ahogamiento.

Noticia en desarrollo