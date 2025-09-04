Crimen y Justicia

Presunto filicidio en Salta: una psicóloga aseguró que Leonel Francia buscaba “atención y cariño”

La perito que participó la autopsia psicológica del niño aseguró en el juicio que encontró indicios de malos tratos. La única acusada es Lidia Raquel Cardozo, madre de la víctima de 11 años

Guardar
Se espera que un total
Se espera que un total de 60 personas declaren ante la Justicia.

Seis testigos declararon este miércoles en el juicio por la muerte de Leonel Francia, el niño de 11 años que habría sido asesinado en 2023 en el barrio Solidaridad de Salta. La única acusada es su madre, Lidia Raquel Cardozo, imputada por homicidio y lesiones leves, ambos calificados por el vínculo.

Entre los nuevos testimonios se ubican el de una licenciada en Trabajo Social y cinco psicólogos, quienes intervinieron tanto antes como después de la muerte del menor.

Una profesional del Centro de Salud de barrio San Ignacio —a donde concurría la imputada tras ser denunciada por malos tratos antes de la muerte de su hijo— declaró que nunca pudo iniciar un tratamiento psicológico con Cardozo, ya que “no se mostró cooperativa”.

De acuerdo con la testigo, la acusada asistía a las sesiones únicamente para obtener la constancia exigida como requisito luego de la denuncia en su contra.

La causa se activó el
La causa se activó el 31 de agosto de 2023, luego de que el nene fuera ingresado sin vida al hospital.

Por su parte, una psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que participó en la autopsia psicológica de Leonel detalló el estado emocional del niño. Señaló que, debido a las características de su familia, el menor “se había sobreadaptado a la situación que le tocaba vivir” y buscaba “atención y cariño”. Además, confirmó que se hallaron indicadores de que había sido objeto de “malos tratos”.

Durante la jornada, también declaró una psicóloga de la Secretaría de la Niñez que intervino luego de la denuncia presentada desde la escuela de Leonel.

Le siguieron una psicóloga y una licenciada en Servicio Social, ambas del ámbito del Poder Judicial, quienes -en el marco de la denuncia por malos tratos- participaron en un abordaje interdisciplinario para evaluar y atender la situación del niño.

Asimismo, un psicólogo del Poder Judicial relató su experiencia al entrevistar a Cardozo tras la muerte del menor.

Leonel Francia
Leonel Francia

La médica que atendió a Leonel Francia dijo que el relato de la madre era confuso

Durante la audiencia desarrollada este martes en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, escucharon los relatos de tres testigos claves. El primero fue el de una vecina del entorno de la familia del niño de 11 años. La mujer solicitó declarar sin la presencia del público y respondió preguntas acerca de la relación entre Leonel y su madre.

En segundo lugar, compareció una médica que cumplía funciones de guardia en el hospital Papa Francisco el día en que Lidia Raquel Cardozo llegó con su hijo en brazos y envuelto en una manta, de acuerdo con lo que contó un albañil que realizaba tareas en su casa.

“La señora me mandó audio a las 7.30 diciendo que no iba a estar en la casa. Yo igual estuve a las 8 ahí y le dije que la esperaba junto con otros dos albañiles. Pasadas las 9 salió Lidia desde el centro de su casa y nos hizo pasar”, relató el trabajador durante su testimonio el 21 de agosto pasado.

“Yo bajé y le pregunté qué había pasado y ella me dijo ‘mi nene se desmayó’“, continuó diciendo, al mismo tiempo que manifestó no poder confirmar lo que en realidad había pasado, dado que en la escena “el nene estaba tapado con una sábana”.

La madre de Leonel aseguró
La madre de Leonel aseguró que su hijo sufrió un accidente doméstico con un hierro.

Por su parte, la profesional del nosocomio relató que junto a otra colega, intentaron sin éxito las maniobras de reanimación para salvar al niño. Calificó además como confuso el diálogo que mantuvo con Cardozo durante su llegada al hospital. Según recordó la médica, la mujer manifestó que, en un momento de ausencia, el niño habría sufrido un accidente doméstico con un hierro y que, al regresar, lo encontró en la cama con síntomas de malestar. De acuerdo con sus dichos, la acusada aseguró que decidió llevarlo al centro sanitario cuando el cuadro del menor empeoró.

También dio su testimonio una licenciada en Trabajo Social del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. La especialista detalló el trabajo realizado en la causa, que incluyó entrevistas vecinales, encuentros con la madre y el padre de la víctima, diálogo con familiares directos, consultas con docentes y la recolección de opiniones de residentes en la zona.

La mamá de Leonel es
La mamá de Leonel es la única imputada en la causa por el filicidio.

Según lo expuesto, pudo advertir una “rigurosidad” sostenida en el trato de la madre hacia el niño, al punto de que varios entrevistados compartieron testimonios sobre castigos físicos y la imposición de obligaciones laborales en el negocio familiar. Algunas de las tareas, indicaron, excedían las capacidades propias de un menor de esa edad.

La mamá de Leonel es la única imputada en la causa, acusada de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo. La causa se activó el 31 de agosto de 2023, luego de que el nene fuera ingresado sin vida al hospital y los médicos encontraran “lesiones visibles en su cuerpo”.

Temas Relacionados

Leonel FranciaSaltaLidia Raquel CardozoJuicioPsicólogaHomicidiosFilicidiosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Bajó para hacer una entrega y le robaron el auto: así detuvieron al ladrón

Ocurrió en Pompeya. El delincuente tiene 44 años y una causa abierta en la Justicia. El video del arresto

Bajó para hacer una entrega

Así fue la llamada del joven que fue detenido por hacer amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

El acusado fue detenido en julio, tras haber sido rastreado por la Policía de la Ciudad. Había intentado enmascarar su identidad por medio de diferentes métodos

Así fue la llamada del

Golpeó salvajemente a su abuela de 85 años y fue detenido por la Bonaerense

Tras constatarse que la mujer tenía varias lesiones, se le realizaron estudios para determinar el nivel de gravedad que tendrían las consecuencias

Golpeó salvajemente a su abuela

Femicidio de Yésica Duarte en Berisso: el acusado permanecerá detenido bajo prisión preventiva

El hombre había intentado quitarse la vida y se disparó en dos oportunidades. Mientras se recuperaba, fue imputado por el crimen

Femicidio de Yésica Duarte en

Violento robo en un campo de Neuquén: maniataron a un hombre de 72 años y casi muere asfixiado

La víctima vive en el paraje Chenque Pehuen, a 22 kilómetros de la localidad de Loncopué

Violento robo en un campo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bajó para hacer una entrega

Bajó para hacer una entrega y le robaron el auto: así detuvieron al ladrón

José Luis Espert: “El domingo vamos a meter un montón de legisladores y concejales defensores de la libertad”

Javier Milei viajó a los EEUU con una agenda reducida para regresar antes de las elecciones bonaerenses

El ciclo seco de la selva amazónica se agrava: la pérdida de árboles reduce precipitaciones y eleva el calor

Un juez obligó a CABA a restituir el traslado de los cartoneros desde el conurbano pero Jorge Macri apelará

INFOBAE AMÉRICA
Juicio a Jair Bolsonaro: el

Juicio a Jair Bolsonaro: el Congreso avanza con la ley de amnistía para el ex presidente acusado de planear un golpe de Estado

La elección del primer ministro mantiene a la política tailandesa en suspenso

Bolivia: detienen al ex ministro de Gobierno de Jeanine Añez tras ser deportado desde Estados Unidos

Trump reafirmó su compromiso con un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: “Algo va a suceder, lo vamos a lograr”

Familiares de rehenes israelíes pidieron acelerar las negociaciones para lograr un acuerdo de liberación

TELESHOW
Soledad Silveyra recordó la insólita

Soledad Silveyra recordó la insólita propuesta que le hizo Osvaldo Laport en una telenovela: “Vamos a hacerlo”

De los lujos al anonimato: Mariana Nannis niega su nueva realidad tras ser vista trabajando en Marbella

La sorprendente confesión de Darío Barassi en Ahora Caigo: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina