Detuvieron en Mar del Plata a un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado: está acusado de vender droga

Un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado fue detenido en Mar del Plata por venta de droga

Un influencer conocido en redes sociales por exhibir viajes en aviones privados y un estilo de vida ostentoso quedó detenido este miércoles en Mar del Plata en el marco de una investigación por comercialización de drogas.

El operativo, encabezado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, derivó en el secuestro de un kilo de cocaína con alto grado de pureza, más de $1.300.000, una camioneta Volkswagen Amarok presuntamente utilizada para la logística de distribución, balanzas digitales, celulares y documentación relevante para la causa.

Las actuaciones, autorizadas por el Juzgado de Garantías N°2 y bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción Temática a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, comenzaron con una serie de allanamientos en dos puntos clave: una vivienda particular de la calle Lebenshon 6900, en el barrio El Martillo, y una panadería de nombre de fantasía POP, ubicada en Génova y Brumana, barrio Pueyrredón.

Según datos recabados por Infobae, la segunda locación funcionaba como pantalla para la circulación de dinero presuntamente obtenido a través del comercio de drogas.

La investigación, que se inició en julio, reconstruyó que el detenido, un hombre de 26 años apodado “El Musulmán”, usaba YouTube e Instagram para ofrecer servicios de coaching y trading, y documentaba viajes a países de Medio Oriente en avión privado.

Sus perfiles mostraban una imagen de éxito y consumo de lujo, atrayendo la atención de seguidores y, posteriormente, de los investigadores, quienes detectaron incongruencias entre los ingresos exhibidos y actividades comerciales reales.

El joven quedó detenido a disposición de la Justicia

A través de tareas de campo y seguimientos, la policía certificó el modus operandi del sospechoso, quien utilizaba Whatsapp y Telegram para coordinar transacciones de droga bajo la modalidad “delivery”, pactando encuentros con potenciales compradores en distintos puntos de Mar del Plata.

Durante uno de los operativos, los efectivos interceptaron a un cliente en la zona céntrica, incautando cocaína en su poder y sumando evidencia clave para la causa.

El detenido presumía una vida de lujos en sus redes

La detención del influencer se concretó en inmediaciones del shopping Los Gallegos, después de un seguimiento durante el cual se desplazó en su Volkswagen Amarok. Durante la requisa del vehículo, los policías hallaron envoltorios con cocaína y una balanza de precisión dentro de un morral, asociado directamente al implicado.

Posteriormente, el traslado a su domicilio permitió secuestrar un “ladrillo” de cocaína sin fraccionar, con el distintivo logo de un “delfín”, detalle que según supo Infobae coincide con el utilizado por organizaciones criminales peruanas para identificar la procedencia de la droga y garantizar su pureza.

El sospechoso

Fuentes judiciales indicaron que la cantidad decomisada “supera los diez mil envoltorios para comercialización al menudeo”, con un nivel de pureza que ronda el 90%.

El dinero secuestrado —más de $1.300.000 en efectivo— y la camioneta son considerados instrumentos directos de la actividad ilegal. Se sospecha, además, que la panadería ubicada en el barrio Pueyrredón servía para el movimiento y “blanqueo” de activos provenientes de la venta de estupefacientes.

El sospechoso fue alojado en la Unidad Penitenciaria 44. Hoy aguarda audiencia para prestar declaración indagatoria. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones ni extensión de las pesquisas, confirmó una fuente a Infobae.