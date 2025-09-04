Crimen y Justicia

Detuvieron en Mar del Plata a un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado: está acusado de vender droga

El sospechoso tiene 26 años. Según los investigadores, usaba una panadería como “pantalla para la circulación de dinero negro”

Guardar
Un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado fue detenido en Mar del Plata por venta de droga

Un influencer conocido en redes sociales por exhibir viajes en aviones privados y un estilo de vida ostentoso quedó detenido este miércoles en Mar del Plata en el marco de una investigación por comercialización de drogas.

El operativo, encabezado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, derivó en el secuestro de un kilo de cocaína con alto grado de pureza, más de $1.300.000, una camioneta Volkswagen Amarok presuntamente utilizada para la logística de distribución, balanzas digitales, celulares y documentación relevante para la causa.

Un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado fue detenido en Mar del Plata por venta de droga

Las actuaciones, autorizadas por el Juzgado de Garantías N°2 y bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción Temática a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, comenzaron con una serie de allanamientos en dos puntos clave: una vivienda particular de la calle Lebenshon 6900, en el barrio El Martillo, y una panadería de nombre de fantasía POP, ubicada en Génova y Brumana, barrio Pueyrredón.

Según datos recabados por Infobae, la segunda locación funcionaba como pantalla para la circulación de dinero presuntamente obtenido a través del comercio de drogas.

La investigación, que se inició en julio, reconstruyó que el detenido, un hombre de 26 años apodado “El Musulmán”, usaba YouTube e Instagram para ofrecer servicios de coaching y trading, y documentaba viajes a países de Medio Oriente en avión privado.

Sus perfiles mostraban una imagen de éxito y consumo de lujo, atrayendo la atención de seguidores y, posteriormente, de los investigadores, quienes detectaron incongruencias entre los ingresos exhibidos y actividades comerciales reales.

El joven quedó detenido a
El joven quedó detenido a disposición de la Justicia

A través de tareas de campo y seguimientos, la policía certificó el modus operandi del sospechoso, quien utilizaba Whatsapp y Telegram para coordinar transacciones de droga bajo la modalidad “delivery”, pactando encuentros con potenciales compradores en distintos puntos de Mar del Plata.

Durante uno de los operativos, los efectivos interceptaron a un cliente en la zona céntrica, incautando cocaína en su poder y sumando evidencia clave para la causa.

El detenido presumía una vida
El detenido presumía una vida de lujos en sus redes

La detención del influencer se concretó en inmediaciones del shopping Los Gallegos, después de un seguimiento durante el cual se desplazó en su Volkswagen Amarok. Durante la requisa del vehículo, los policías hallaron envoltorios con cocaína y una balanza de precisión dentro de un morral, asociado directamente al implicado.

Posteriormente, el traslado a su domicilio permitió secuestrar un “ladrillo” de cocaína sin fraccionar, con el distintivo logo de un “delfín”, detalle que según supo Infobae coincide con el utilizado por organizaciones criminales peruanas para identificar la procedencia de la droga y garantizar su pureza.

El sospechoso
El sospechoso

Fuentes judiciales indicaron que la cantidad decomisada “supera los diez mil envoltorios para comercialización al menudeo”, con un nivel de pureza que ronda el 90%.

El dinero secuestrado —más de $1.300.000 en efectivo— y la camioneta son considerados instrumentos directos de la actividad ilegal. Se sospecha, además, que la panadería ubicada en el barrio Pueyrredón servía para el movimiento y “blanqueo” de activos provenientes de la venta de estupefacientes.

El sospechoso fue alojado en la Unidad Penitenciaria 44. Hoy aguarda audiencia para prestar declaración indagatoria. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones ni extensión de las pesquisas, confirmó una fuente a Infobae.

Temas Relacionados

DrogasMar del PlataVenta de drogasInfluencersÚltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis: quedaron en libertad, pero con restricciones de la Justicia

Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, fueron acusados de encubrimiento agravado. La pintura ya está en manos de la fiscalía

Imputaron a la pareja que

Video: descubrieron un invernadero subterráneo de marihuana en Córdoba

En el procedimiento, realizado en diferentes barrios de la ciudad, cayó una banda que, además, contaba con un arsenal, incluida una ametralladora y material para hacer explosivos, y 300 cubiertas robadas

Video: descubrieron un invernadero subterráneo

Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

El hecho ocurrió en 2021. El niño llegó al hospital con hematomas, mordeduras y una aguja oxidada clavada en la espalda. La pena se conocerá en dos semanas

Condenaron a la mamá y

Detuvieron a dos sospechosos por el robo a la familia del futbolista Erik Lamela en Vicente López

Se trata de una pareja que vivía en San Martín. Él está acusado de ser el autor del hecho, mientras que su novia quedó señalada por encubrimiento

Detuvieron a dos sospechosos por

Qué reveló la autopsia al hombre asesinado a golpes por motochorros en La Plata

Fredy Soria fue atacado camino a su trabajo en Los Hornos. Recibió el alta médica tras la paliza, pero murió momentos después

Qué reveló la autopsia al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mar del Plata: detuvieron por

Mar del Plata: detuvieron por venta de droga a un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado

La justicia porteña indagó y procesó a 8 dirigentes gremiales que bloquearon a la pyme Lácteos Vidal

Cómo la sincronización entre cerebro y estómago se vincula con más riesgo de ansiedad y depresión

Reclamo contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad afuera del Congreso

Antes de las elecciones, Milei se reúne con inversores en Estados Unidos para ratificar su programa económico

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania solicitó ante la ONU

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

Sicario de Fernando Villavicencio declaró ante el FBI que Rafael Correa dio la orden, según la Fiscalía

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

TELESHOW
La China Suárez mostró el

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”