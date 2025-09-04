Crimen y Justicia

Bajó para hacer una entrega y le robaron el auto: así detuvieron al ladrón

Ocurrió en Pompeya. El delincuente tiene 44 años y una causa abierta en la Justicia. El video del arresto

Bajó a hacer una entrega y le robaron el auto: el ladrón fue detenido por la Policía de la Ciudad gracias al Anillo Digital

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a un hombre que robó un auto Renault de color azul oscuro minutos después de que su propietario lo dejara estacionado mientras realizaba una entrega. El delincuente fue arrestado tras una alerta emitida por el Anillo Digital.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la persecución comenzó en la intersección de la Avenida 27 de Febrero y Sáenz, donde el sistema Ultra IP detectó el vehículo sustraído y activó la alerta temprana por robo.

A través del Anillo Digital, las autoridades siguieron el trayecto del automóvil en tiempo real y lograron interceptarlo en la esquina de Ferré y Erezcano. De acuerdo con lo que se ve en las imágenes que ilustran esta nota, los agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires observaron al auto en medio del tránsito, lo interceptaron y le apuntaron con el arma para que detuviera su marcha.

El momento de la detención

El conductor, de 44 años, no opuso resistencia, se bajó del auto por sus propios medios y fue reducido en el lugar. Al verificar su identidad, los agentes constataron que contaba con un pedido de captura vigente por rebeldía, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1.

Dentro del vehículo robado se hallaron seis paquetes sellados con remitos y diversa documentación destinada a entregas, propiedad de la víctima.

El auto luego de que la Policía lo recuperó

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, cuyo titular es el juez Manuel Campos y la Secretaría Nº116 de Tamara García. El juzgado dispuso la detención del sospechoso, el secuestro del automóvil y la restitución de los objetos incautados al propietario.

Antecedente

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos delincuentes que iban en una camioneta robada, luego de que el sistema de Anillo Digital los detectara. Tras una intensa persecución, los sospechosos chocaron en el medio de una avenida, en Villa Riachuelo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el episodio ocurrió después de que el sistema identificó en la intersección de la avenida Coronel Roca y la Autopista Cámpora una camioneta Jeep Renegade de color negro con pedido vigente de secuestro, denunciado horas antes en el partido bonaerense de La Matanza.

A partir de ese momento se realizó un seguimiento en tiempo real con cámaras y domos, mientras se irradiaba la alerta a través del sistema de comunicaciones del Anillo Digital, lo que permitió localizar la camioneta sobre la colectora de la avenida General Paz, próxima a avenida Roca.

Según el video que ilustra la nota, la persecución fue breve pero intensa. En un momento, los ladrones intentaron huir a toda velocidad por el medio del resto de los vehículos, pero debido al tránsito intenso en la zona, les fue imposible. Un semáforo en rojo apiñó a los vehículos. Aunque intentaron pasar entre dos autos, chocaron.

Cuando los ocupantes del vehículo advirtieron la presencia policial y emprendieron la fuga. La huida concluyó tras un choque con un Peugeot 308 y un Volkswagen Gol. Uno de los implicados fue detenido en el lugar del impacto, mientras que el otro intentó escapar a pie, cruzando hacia el territorio bonaerense por la calle Palestina, donde fue interceptado mediante un operativo cerrojo conjunto.

En poder de los detenidos, la Policía halló 20.000 pesos y dos teléfonos móviles. Ambos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 30, a cargo del juez Gustavo Pierretti.

