Condenaron a prisión perpetua al acusado por el homicidio del rapero Lautaro Leandro

Lautaro Leandro tenía 22 años.

En un veredicto unánime, el primer juicio por jurados realizado en la provincia de Santa Fe concluyó con la condena a prisión perpetua de Iván Oscar Carrizo como autor del homicidio criminis causa del rapero Lautaro Isaac Leandro, ocurrido el 18 de septiembre de 2022.

“A partir de este tipo de experiencias, la gente vive cómo es realmente el desarrollo de un juicio”, destacó este miércoles el fiscal Estanislao Giavedoni, quien junto a su colega Gonzalo Iglesias representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial.

Anoche, el jurado popular conformado por doce miembros deliberó en secreto durante dos horas y resolvió por unanimidad la culpabilidad de Carrizo. Tras conocerse el veredicto, la jueza Rosana Carrara presidió la audiencia de cesura donde impuso la pena máxima prevista en el Código Penal. Los fiscales Giavedoni e Iglesias sostuvieron la acusación y fundamentaron el pedido de prisión perpetua, que finalmente fue otorgado.

“Fue muy importante la participación y el compromiso de los familiares y allegados de Leandro durante toda la investigación, como así también su participación en las audiencias del juicio”, subrayó Giavedoni en declaraciones a la prensa.

Los fiscales Estanislao Giavedoni y Gonzalo Iglesias representaron al MPA de Santa Fe.

Lautaro Isaac Leandro, la víctima, tenía 21 años, residía en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y viajó a Santa Fe para concretar la compra de una moto cuyo pago se realizaría con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria acordada previamente con los supuestos vendedores.

Según la investigación, Leandro fue emboscado en la esquina de Larrea y Sarmiento por Carrizo y otro individuo, cuya identidad permanece sin determinar, quienes le exigieron la entrega de los bienes pactados.

El hecho sucedió cerca de las 15, cuando la víctima, acompañada por su hermano y dos amigos, intentó resistirse al robo. Al percatarse de que los atacantes portaban un arma de fuego, el rapero instó a sus acompañantes a huir en el vehículo y salió corriendo del lugar. Los atacantes, al no lograr el objetivo del robo, dispararon contra Leandro. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y provocó su muerte en el acto.

La detención de Carrizo se produjo esa misma tarde en la vía pública, y el acusado, de 24 años, transitó el proceso en prisión preventiva. Los fiscales recordaron la gravedad del hecho y lo encuadraron en la figura de homicidio criminis causa, cuya sanción legal corresponde a prisión perpetua.

En cuanto al funcionamiento del sistema de juicio por jurados, Giavedoni remarcó: “Estamos muy conformes porque favorece la democratización de los procesos penales, ya que son los vecinos y las vecinas quienes toman la decisión en base a las pruebas que ofrecen las partes”. Además, destacó la claridad de las instrucciones brindadas por la jueza Carrara al jurado y el correcto desempeño de todos sus integrantes.

“Durante la selección de jurados se notó el interés de muchas personas en participar del juicio. Y sobre el desarrollo, realmente creo que comprendieron perfectamente el esquema de instrucciones todos los jurados en su participación”, concluyó Giavedoni.