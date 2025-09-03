Crimen y Justicia

Absolvieron al capo narco Esteban Alvarado en el juicio por balaceras y extorsiones: hay tres condenados

La causa se había iniciado tras un ataque cometido en 2022 en un taller de Rosario, donde dos hombres resultaron heridos de bala. La fiscal había pedido 20 años de prisión

Por Agustín Lago

Esteban Alvarado, capo narco de Rosario

El capo narco rosarino Esteban Lindor Alvarado, quien purgaba una pena a prisión perpetua por un homicidio, balaceras y lavado, fue absuelto este miércoles en el marco del juicio que comenzó la semana pasada en el Centro de Justicia Penal de la ciudad santafesina.

Según supo Infobae, los jueces Facundo Becerra, Paola Aguirre y Hebe Marcogliese, a cargo del debate, decidieron su absolución en la causa donde estaba acusado como presunto instigador de un ataque a tiros ocurrido el 11 de mayo de 2022 en un taller de chapería y pintura de Rosario.

La fiscal Marisol Fabbro había pedido 20 años tras determinar que el objetivo del hecho había sido quedarse con el galpón para guardar autos de su organización. En esa balacera resultaron heridos dos hombres: el dueño del local y un cliente.

Centro de Justicia Penal de Rosario

Si bien el jefe narco no fue sentenciado, si hubo condena para los otros tres imputados del caso. Se trata de César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamil Clavero, todos involucrados en la balacera.

Para ellos, la fiscal Fabbro había pedido 18 años de prisión. Los magistrados, sin embargo, resolvieron diferentes penas para cada uno. López Coronel y Clavero fueron condenados a 9 años de prisión, mientras que González a 8.

Según los datos que se conocieron sobre el legajo producto de la acusación, el hombre que alquilaba el taller había sufrido extorsiones de parte de López Coronel, González y Clavero, quienes pretendían que les entregara las llaves de su local.

El episodio y la acusación de la fiscal

El 11 de mayo de 2022, dos gatilleros entraron al taller y dispararon contra Daniel V., a cargo del lugar, y un ocasional cliente, quienes sufrieron heridas de bala. Uno de ellos en la rodilla y el otro en el abdomen. Después de ese ataque, la víctima cedió y entregó la llave. Los dos sicarios abrieron fuego luego de gritar “venimos de parte de Alvarado”.

Para la fiscal Fabbro, Clavero y González fueron quienes ocuparon el inmueble posteriormente y lo usaron para guardar vehículos “por encargo y con dinero adquirido ilícitamente por Esteban Alvarado”.

“Esta organización criminal procuró ocupar distintos establecimientos dentro de Rosario, incluso por intermedio de la violencia, excluyendo de allí a las personas que detentaban la legítima posesión, y bajo la fachada de venta de carbón, a fin de utilizarlos como base para actividades ilícitas y para ocultar vehículos adquiridos a través de maniobras tendientes a ocultar el origen del dinero con el que se adquirían", indicó Fabbro en audiencias anteriores sobre esta causa.

Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público de la Acusación señaló que la estructura realizó modificaciones a los autos con el fin de incrementar su valor, como ser pulidos o alteraciones de su cuenta kilómetros. Luego, los ponían a la venta para, de esa forma, dar apariencia de licitud a las operaciones y a los bienes mencionados, concluyó la fiscal.

