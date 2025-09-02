Crimen y Justicia

Frenó en una esquina de Moreno y le dispararon en la sien tras robarle el celular y la moto: un detenido

La Policía Bonaerense logró dar con uno de los sospechosos, que había escapado en un coche de aplicación. También era buscado por la Justicia por un hecho de mayo. La víctima está gravísimo

Guardar
Frenó en una esquina de Moreno y le dispararon en la sien tras robarle el celular y la moto: está gravísimo

Martín Goitía tiene 29 años y tenía toda la vida por delante. Sin embargo, desde el jueves pasado agoniza en un hospital tras haber recibido un tiro en la sien por simplemente haberse detenido con su moto frente a una barbería de la localidad de Cuartel V, en el partido de Moreno. Allí, motochorros lo asaltaron, se llevaron su vehículo y el celular. Y en la huida la dispararon y lo dejaron en estado gravísimo.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que por el intento de homicidio de Martín personal de la DDI Moreno – General Rodríguez detuvo a un sospechoso: Tomás M.Q., de 22 años.

Al apresado le dicen ‘Rosquita’ y lo atraparon esta madrugada escondido en el partido de San Miguel. Ahí había llegado en un auto de aplicación y el chofer que lo trasladó fue clave para capturarlo.

Además de quedar detenido por el delito de homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego en la causa que investiga el fiscal Federico Soñora de la UFi N°4 de Moreno, ‘Rosquita’ tenía un pedido activo de captura por el delito de abuso de armas agravado, requerido desde el 30 de mayo pasado por el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín.

'Rosquita', de 22 años, tras
'Rosquita', de 22 años, tras ser detenido

La investigación tuvo su origen el pasado 28 de agosto, alrededor de las 19 horas, cuando Martín circulaba a bordo de su moto Rowser 200 cc y se detuvo frente a una barbería ubicada en Acevedo y Matienzo, en Cuartel V, Moreno.

En ese momento, Martín fue interceptado por dos sospechosos armados que se desplazaban en una moto tipo enduro color rojo. Los asaltantes lo despojaron del rodado y de su iPhone 14 Pro Max.

Durante el intento de fuga, uno de los agresores efectuó un disparo que impactó en la sien derecha de la víctima, quien fue trasladada por familiares a un centro de salud, ingresando en estado crítico. “Está gravísimo”, contaron fuentes del caso a este medio este martes.

Tras el ataque, los investigadores de la DDI reunieron elementos que permitieron identificar a uno de los posibles autores como ‘Rosquita’. Con esa información, solicitaron órdenes de allanamiento, pero no lograron dar con el sospechoso, aunque sí incautaron teléfonos celulares pertenecientes a su entorno familiar.

El análisis de los dispositivos permitió ubicar una línea activa vinculada al imputado. Así, se estableció que el sospechoso se encontraba en las inmediaciones de Los Polvorines.

Además, los investigadores localizaron a la ex pareja del buscado, quien les dijo a los agentes de la DDI que había recibido en su cuenta una transferencia de $6000 realizada por el sospechoso hacia un chofer de coche de aplicación.

El conductor de la plataforma declaró ante la Justicia y no sólo reconoció a ‘Rosquita’ como su pasajero, sino que aseguró que lo trasladó hasta un domicilio en el partido de San Miguel. Con esa información, la DDI identificó la vivienda donde se ocultaba el sospechoso y solicitó el allanamiento en urgencia.

Finalmente, este martes a la madrugada se ejecutó la orden judicial en el domicilio de Bussolini al 1900, en San Miguel, como se ve en el video que encabeza esta nota. Ahí se logró la detención de ‘Rosquita’ y el secuestro de dos celulares.

Temas Relacionados

inseguridadrobosmotochorrosMorenoCuartel V

Últimas Noticias

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Un sospechoso de 27 años quedó detenido tras forzar vehículos en el barrio de San Nicolás. El legislador porteño participó en el hecho y relató el episodio a este medio

Ramiro Marra intervino y ayudó

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

Priscila Sand denunció que fue víctima de él durante dos años y que logró escapar hace poco con su bebé. El agresor fue detenido a fines de mayo, pero en las últimas horas recuperó su libertad

Liberaron al hombre acusado de

Qué piezas artísticas encontraron en la casa de la heredera del cuadro robado por los nazis

La PFA allanó la propiedad de Patricia Kadgien y de su esposo, Juan Carlos Cortegoso, en Mar del Plata. No había rastros de “Retrato de una Dama” pero incautaron otras piezas del período de la Segunda Guerra que podrían haber sido sustraídas

Qué piezas artísticas encontraron en

Hallaron en un canal de riego el cadáver de una mujer desaparecida en Río Negro: investigan la causa de muerte

La víctima tiene 63 años y las autoridades la buscaban desde el viernes. Qué se sabe hasta ahora

Hallaron en un canal de

Mar del Plata: buscan a un conductor que atropelló a dos jóvenes a la salida de un boliche y se fugó

Ocurrió en la madrugada del domingo. Las víctimas sufrieron politraumatismos, pero están fuera de peligro. Piden ayuda para identificar al responsable

Mar del Plata: buscan a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Wado de Pedro y Federico

Wado de Pedro y Federico Otermín se reunieron con empresarios en Lomas de Zamora por el Día de la Industria

Brutal pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca: el agresor quedó en libertad

Electro Fans: cómo comprar en cuotas y con descuentos de hasta 70% en tecnología y electrodomésticos

Intervención en el dólar: cuál es el dato que alarmó al equipo económico, qué poder de fuego tiene y qué dice el FMI

Tras la tormenta de Santa Rosa, hay alerta por la crecida del río Carcarañá: hubo evacuaciones y cortes de ruta

INFOBAE AMÉRICA
François Ozon reinventa “El extranjero”

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

Donald Trump anunció que fuerzas de Estados Unidos hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela

TELESHOW
Pampita contó el día que

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo