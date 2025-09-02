Frenó en una esquina de Moreno y le dispararon en la sien tras robarle el celular y la moto: un detenido

Frenó en una esquina de Moreno y le dispararon en la sien tras robarle el celular y la moto: está gravísimo

Martín Goitía tiene 29 años y tenía toda la vida por delante. Sin embargo, desde el jueves pasado agoniza en un hospital tras haber recibido un tiro en la sien por simplemente haberse detenido con su moto frente a una barbería de la localidad de Cuartel V, en el partido de Moreno. Allí, motochorros lo asaltaron, se llevaron su vehículo y el celular. Y en la huida la dispararon y lo dejaron en estado gravísimo.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que por el intento de homicidio de Martín personal de la DDI Moreno – General Rodríguez detuvo a un sospechoso: Tomás M.Q., de 22 años.

Al apresado le dicen ‘Rosquita’ y lo atraparon esta madrugada escondido en el partido de San Miguel. Ahí había llegado en un auto de aplicación y el chofer que lo trasladó fue clave para capturarlo.

Además de quedar detenido por el delito de homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego en la causa que investiga el fiscal Federico Soñora de la UFi N°4 de Moreno, ‘Rosquita’ tenía un pedido activo de captura por el delito de abuso de armas agravado, requerido desde el 30 de mayo pasado por el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín.

'Rosquita', de 22 años, tras ser detenido

La investigación tuvo su origen el pasado 28 de agosto, alrededor de las 19 horas, cuando Martín circulaba a bordo de su moto Rowser 200 cc y se detuvo frente a una barbería ubicada en Acevedo y Matienzo, en Cuartel V, Moreno.

En ese momento, Martín fue interceptado por dos sospechosos armados que se desplazaban en una moto tipo enduro color rojo. Los asaltantes lo despojaron del rodado y de su iPhone 14 Pro Max.

Durante el intento de fuga, uno de los agresores efectuó un disparo que impactó en la sien derecha de la víctima, quien fue trasladada por familiares a un centro de salud, ingresando en estado crítico. “Está gravísimo”, contaron fuentes del caso a este medio este martes.

Tras el ataque, los investigadores de la DDI reunieron elementos que permitieron identificar a uno de los posibles autores como ‘Rosquita’. Con esa información, solicitaron órdenes de allanamiento, pero no lograron dar con el sospechoso, aunque sí incautaron teléfonos celulares pertenecientes a su entorno familiar.

El análisis de los dispositivos permitió ubicar una línea activa vinculada al imputado. Así, se estableció que el sospechoso se encontraba en las inmediaciones de Los Polvorines.

Además, los investigadores localizaron a la ex pareja del buscado, quien les dijo a los agentes de la DDI que había recibido en su cuenta una transferencia de $6000 realizada por el sospechoso hacia un chofer de coche de aplicación.

El conductor de la plataforma declaró ante la Justicia y no sólo reconoció a ‘Rosquita’ como su pasajero, sino que aseguró que lo trasladó hasta un domicilio en el partido de San Miguel. Con esa información, la DDI identificó la vivienda donde se ocultaba el sospechoso y solicitó el allanamiento en urgencia.

Finalmente, este martes a la madrugada se ejecutó la orden judicial en el domicilio de Bussolini al 1900, en San Miguel, como se ve en el video que encabeza esta nota. Ahí se logró la detención de ‘Rosquita’ y el secuestro de dos celulares.