Con un boquete, ingresaron a concesionaria de La Plata, desactivaron las cámaras y rompieron la puerta para huir con una camioneta

Robo boquetero en una concesionaria de La Plata

Un grupo de delincuentes perpetró un robo en la madrugada del domingo en una concesionaria automotriz de La Plata, donde desactivaron las cámaras de seguridad y accedieron al local tras forzar el techo de una oficina.

De acuerdo con el relato de la víctima, a las 3.05 recibió una notificación en su teléfono que alertaba sobre la desactivación de las cámaras y la activación de la alarma. El personal de la empresa de seguridad privada acudió al lugar, pero al no detectar movimientos sospechosos desde el exterior, se retiró.

Según informó el medio local Infocielo, el propietario del comercio, de 47 años, denunció que los asaltantes se llevaron una caja fuerte con una suma de dinero en efectivo aún no determinada y tarjetas de crédito a nombre de la empresa. Además, los ladrones sustrajeron el DVR que almacenaba las grabaciones de seguridad.

Los delincuentes emplearon una camioneta Citroën Berlingo blanca del propio local para romper el portón y extraer los objetos robados, abandonando el vehículo en la puerta del establecimiento.

La investigación quedó en manos de la UFI N.º 9 y el Juzgado de Garantías N.º 3, mientras el Grupo Táctico Operativo de la comisaría Undécima realiza tareas para identificar a los responsables. En el lugar, peritos relevaron cámaras de la zona para obtener pistas sobre los autores.

El Grupo Táctico Operativo de la comisaría Undécima realiza tareas para identificar a los responsables

Otro hecho delictivo similar ocurrió durante este fin de semana en la ciudad de La Plata. Una hamburguesería, ubicada en la calle 36 entre 131 y 132, fue el blanco de un robo perpetrado mediante un boquete en la pared. La indignación y el cansancio de los dueños se hizo evidente tras este episodio, que se suma a una serie de hechos similares sufridos en otras sucursales, tanto en distintos barrios de la capital bonaerense como en Mar del Plata.

De acuerdo con la información del medio local El Día de La Plata, este lunes por la mañana, al llegar a la sucursal, el personal se topó con un escenario desolador: los delincuentes habían ingresado por una abertura en la pared frontal y, en su paso, destruyeron el sector de cajas y cocina, forzaron los lockers de los empleados, dañaron los freezer y arrasaron la oficina administrativa. En el suelo, quedaron esparcidos billetes de baja denominación, testimonio del saqueo y el desorden generado.

Hicieron un boquete para robar en una hamburgesería de La Plata

La situación no es aislada. Días antes, la sucursal de Mar del Plata también fue víctima de un robo. Nahuel Gianni, encargado del local de San Carlos, expresó su hartazgo ante la reiteración de estos hechos: “Ya no se aguanta más, en ninguna ciudad de la Provincia de Buenos Aires se puede vivir. Ya no queremos laburar más, estamos hartos”.

A través de sus redes sociales, los responsables de la hamburguesería afirmaron: “Una vez más volvimos a ser víctimas de un robo. Ya no sabemos qué hacer para poder trabajar tranquilos, para abrir las puertas de nuestros locales con la seguridad de que nada malo va a pasar. Cada robo no solo nos golpea económicamente, también nos lastima emocionalmente”.

Días antes, la sucursal de Mar del Plata también fue víctima de un robo (Video: Instagram)

<i>Robo con boquete en una joyería de Morón</i>

Hace unos meses, un hecho similar se registró en el conurbano bonaerense, donde hicieron un boquete y vaciaron a una joyería en Morón.

A escasos metros de la sede municipal y a solo dos cuadras de la comisaría 1ª de Morón, una banda de delincuentes ejecutó un audaz robo boquetero contra la joyería Litsa, ubicada sobre la calle Belgrano al 100, casi esquina Almirante Brown. Si bien no sé específico el monto total, el dueño del local detalló que “se llevaron todo”.

El hecho, ocurrido durante la madrugada de un lunes, habría sido meticulosamente planeado, posiblemente aprovechando la baja circulación por el fin de semana largo.

El boquete fue realizado desde una peluquería lindante, en una pared que conecta con una escalera interna, y tiene un diámetro estimado de 50 centímetros. El acceso directo al interior del local permitió a los intrusos operar con libertad.

El dueño del comercio, de 57 años, relató que los delincuentes no solo desactivaron las cámaras de seguridad, sino que además sustrajeron los dispositivos DVR donde se almacenaban las grabaciones.