Hicieron un boquete y vaciaron a una joyería en Morón: todo sucedió a metros del Municipio

Millonario robo en una joyería del centro de Morón

A escasos metros de la sede municipal y a solo dos cuadras de la comisaría 1ª de Morón, una banda de delincuentes ejecutó un audaz robo boquetero contra la joyería Litsa, ubicada sobre la calle Belgrano al 100, casi esquina Almirante Brown. Si bien no sé específico el monto total, el dueño del local detalló que “se llevaron todo”.

El hecho, ocurrido durante la madrugada del lunes, habría sido meticulosamente planeado, posiblemente aprovechando la baja circulación por el fin de semana largo.

El impacto del golpe no solo se mide por las pérdidas materiales, aún no cuantificadas oficialmente, sino también por su ejecución quirúrgica en una de las zonas más vigiladas del centro del distrito.

El boquete fue realizado desde una peluquería lindante

Según informó Primer Plano Online, el boquete fue realizado desde una peluquería lindante, en una pared que conecta con una escalera interna, y tiene un diámetro estimado de 50 centímetros. El acceso directo al interior del local permitió a los intrusos operar con libertad.

El dueño del comercio, de 57 años, relató que los delincuentes no solo desactivaron las cámaras de seguridad, sino que además sustrajeron los dispositivos DVR donde se almacenaban las grabaciones.

Hasta el momento, se desconoce el monto total sustraído, pero lo definieron como “una suma importante”, compuesto por dinero en efectivo, joyas y otros objetos de alto valor comercial. Un dato crítico revelado por el propio comerciante es que no contaba con seguro sobre los bienes robados, lo que agrava el perjuicio económico sufrido.

“Se llevaron todo. Esto fue anoche alrededor de las 00.00 cuando empezó a sonar la alarma, según me dijeron. Me enteré esta mañana. Llamó uno de los policías y me comentó. Cuando me enteré me quería morir. Tengo alarmas y cámaras, pero no les importó nada", relató Jorge, el dueño de la joyería asaltada, en una nota con TN.

Jorge, el dueño de la joyería asaltada en Morón (Captura de Pantalla)

Uno de los puntos que investiga la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 de Morón, a cargo del fiscal Matías Rappazzo, es que si durante el asalto se activó el sistema de alarma. Por el momento, no se clarificó si el sistema falló o fue neutralizado a propósito, lo cual reforzaría la hipótesis de una posible participación interna o “entregada”, una versión que circula entre los comerciantes de la cuadra.

“Tenemos Prosegur, que no funcionó. No me llamaron. La pared tiene sísmicos y, cuando tienen sísmicos, suenan las alarmas. Nadie reaccionó. Entraron y estuvieron acá. Se llevaron todo. No me llamaron por teléfono desde la alarma. Tenemos cuatro teléfonos para que me llamen. No sé qué pudo haber pasado. No tengo sospechas, pero no entiendo. Con un llamado, yo hablaba con el 911 y venían corriendo”, agregó el dueño.

La Policía Bonaerense recolectó declaraciones de vecinos y trabajadores de la zona desde que el hecho fue denunciado por el propietario a primeras horas del lunes. También se están revisando cámaras de seguridad de la zona, a la espera de identificar movimientos sospechosos o vehículos utilizados para huir.

Como medida preventiva, se instaló una custodia policial en un local desocupado frente a la Municipalidad, en Almirante Brown al 900, apenas a la vuelta del lugar intrusado.

Morón: motochorros hirieron a un joven para robarle la moto

Desde hace semanas la localidad bonaerense de Morón es epicentro de diferentes tipos de robos. Hace pocos días, un joven de 24 años fue golpeado en la cabeza durante un robo. La víctima circulaba en moto con su pareja, cuando ambos fueron interceptados por motochorros.

El ataque ocurrió el pasado 19 de abril en la intersección de 25 de Mayo y Rivero, en pleno centro de la ciudad, cuando los delincuentes les cortaron el camino y les robaron a punta de pistola.

Según informó Primer Plano Online, la víctima conducía una Yamaha 250, cuando fue abordada por al menos dos asaltantes armados que lo obligaron a entregar el rodado y sus pertenencias. Durante el robo, uno de los ladrones le aplicó un golpe en la cabeza con la culata del arma, lo que le provocó una herida cortante en el cuero cabelludo.

Mientras huían, los delincuentes habrían efectuado al menos dos disparos, con el objetivo de intimidar a la víctima y evitar cualquier intento de persecución. Asimismo, los efectivos policiales secuestraron dos vainas servidas en el lugar del hecho, las cuales fueron secuestradas para ser posteriormente sometidas a peritajes balísticos.

A pesar de la conmoción inicial, los testigos alertaron a los servicios de emergencia y el joven fue trasladado al Hospital Güemes, en Haedo, donde recibió atención médica. El mismo día del incidente, el personal médico confirmó que la víctima se encontraba fuera de peligro.

El caso fue caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego, disparos de arma de fuego y lesiones, y quedó a cargo de la Fiscalía Nº 8 de Morón. El fiscal interviniente ordenó un relevamiento de las cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los delincuentes y reconstruir su ruta de escape. Sin embargo, no habría ningún detenido confirmado hasta el día de la fecha.