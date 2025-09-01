Video: un conductor alcoholizado fue protagonista de un violento accidente en Flores

Conductor alcoholizado chocó contra los bolardos de una parada de colectivos en Flores: así fue el accidente

Un automóvil conducido por un hombre en estado de ebriedad chocó esta madrugada contra los bolardos (postes de hierro y cemento que se instalan para evitar incidentes con los peatones que esperan en la zona) de un semáforo ubicado en avenida Rivadavia y Pedernera, en el barrio porteño de Flores.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el Chevrolet Prisma arrancó varios bolardos y terminó sobre el sector peatonal de la parada del Metrobús, luego de que su conductor, de 39 años, perdiera el control del vehículo en medio de la lluvia.

El auto circulaba con una mujer de 32 años como acompañante, quien sufrió un traumatismo y fue asistida en el lugar por una médica del SAME, aunque no requirió traslado a un hospital.

Intervino personal de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad y, por disposición de la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Diego Basavilbaso, se le practicó al conductor un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del límite permitido para particulares (0,50 gr/l).

Ante el resultado, la fiscalía dispuso labrar una contravención por conducir alcoholizado, además de la retención del vehículo y del registro de conducir. La mujer damnificada rechazó iniciar una acción penal contra el conductor.

La semana pasada, otro auto fuera de control embistió a una fila de motos estacionadas y terminó volcado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, pasadas las 4 de la madrugada del 29 de agosto, oficiales de la Comisaría Vecinal 15B acudieron al cruce de las calles Vera y Serrano, tras recibir la alerta de que un automóvil había embestido varias motos en la vía pública.

Al llegar, constataron que un Renault Sandero había perdido el control, impactado contra los rodados y volcado sobre el asfalto.

El vehículo chocó contra una fila de motos y, tras el impacto, volcó, giró y quedó en contramano sobre la calzada. Cuatro de los rodados terminaron amontonados sobre la vereda.

El accidente se produjo cuando el Sandero circulaba por Vera: al romperse el extremo del eje de la rueda delantera izquierda, el conductor, un hombre de 32 años, perdió el control y comenzó la seguidilla de choques.