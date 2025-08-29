Un auto perdió el control, chocó contra una fila de motos estacionadas y terminó volcado

Perdió el control y chocó contra ocho motos

Un conductor protagonizó esta mañana un insólito accidente en el barrio porteño de Villa Crespo al chocar contra una fila de 12 motos estacionadas.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, pasadas las 4 de la madrugada oficiales de la Comisaría Vecinal 15B acudieron al cruce de las calles Vera y Serrano, tras recibir la alerta de que un automóvil había embestido varias motos en la vía pública.

Al llegar, constataron que un Renault Sandero había perdido el control, impactado contra los rodados y volcado sobre el asfalto.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo chocó contra una fila de 12 motos estacionadas y destrozó a ocho de ellas. Tras el impacto, volcó, giró y quedó en contramano sobre la calzada.

El accidente se produjo cuando el Sandero -con dos ocupantes a bordo- circulaba por Vera: al romperse el extremo del eje de la rueda delantera izquierda, el conductor perdió el control y comenzó la seguidilla de choques.

Tras el impacto, Bomberos de la Ciudad se desplazó a la intersección para colocar el auto en posición normal y absorber el combustible derramado. Según indicaron a este medio, también realizaron una inspección. La calzada permanece reducida.

Un hombre falleció en las primeras horas de este miércoles, tras impactar con su moto contra la banquina en la avenida General Paz. El accidente ocurrió a la altura de Ricardo Balbín, frente al Parque Sarmiento del barrio porteño de Saavedra.

De acuerdo con las primeras informaciones, tras el choque, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) solicitó un helicóptero para trasladar a la víctima a un centro de salud de forma inmediata. Sin embargo, esto no ocurrió porque falleció en la calzada, confirmaron fuentes allegadas a Infobae.

Según pudo reconstruir este medio, personal de la Policía de la Ciudad fue desplazado a las 05:35 debido a un accidente de tránsito en la zona. Una vez allí, establecieron que la moto había colisionado contra la banquina.

Si bien los médicos del servicio de emergencias realizaron tareas de reanimación, constataron el fallecimiento del hombre en el lugar.

Posteriormente, se pudo confirmar que la víctima es un joven inspector de la Policía de la Ciudad, quien al momento del accidente se estaba trasladando a su trabajo. Se cree que perdió el control por sus propios medios, golpeando luego contra la banquina.

En tanto, durante la tarde del martes ocurrió un choque múltiple en la autopista Dellepiane. El siniestro se registró a la altura del cruce con la General Paz, en la mano que se dirige al centro, cuando tres vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. Dos personas resultaron heridas.

De inmediato se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aéreo, que acudió con un helicóptero para asistir a los lesionados.

De acuerdo con la información de TN, dos personas resultaron lesionadas y recibieron atención en el lugar. La magnitud del accidente obligó a reforzar el dispositivo de seguridad con la participación de Bomberos de la Ciudad, quienes trabajaron en la zona para liberar a los ocupantes y garantizar la seguridad del tránsito.

En las imágenes compartidas por la señal televisiva se puede apreciar cómo quedaron los tres vehículos involucrados. Dos de ellos se ven visiblemente dañados por el impacto, mientras que la imagen más sorprendente es el auto volcado que se ve atrás.

El episodio derivó en un colapso vehicular que afectó ambos sentidos de la autopista, con largas demoras y circulación prácticamente detenida en varios tramos. La congestión alcanzó incluso a la autopista Ricchieri, donde se implementó un corte en dirección a la Capital Federal.