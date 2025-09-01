Se incendió un laboratorio de medicamentos en el barrio de San Cristóbal y dos personas debieron ser asistidas

Se incendió un laboratorio en San Cristóbal: dos heridos

Dos personas resultaron heridas esta mañana en el barrio porteño de San Cristóbal tras un incendio desatado en un laboratorio de medicamentos.

El siniestro tuvo lugar en el sexto piso de un edificio de la calle Pichincha al 1200, entre San Juan y Cochabamba. Fuentes policiales precisaron a Infobae que el lugar era utilizado como depósito de remedios y mobiliario.

El incendio se desató en un edificio de la calle Pichincha al 1200

Tras desarrollarse una intensa propagación de humo, dos hombres debieron ser asistidos por problemas respiratorios, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud por parte del personal del SAME.

Efectivos de Bomberos de la Ciudad lograron controlar el fuego luego de un rápido despliegue y aseguraron la zona para descartar nuevos riesgos.

La semana pasada, un incendio también afectó una fábrica de colchones en el Parque Industrial de Esteban Echeverría. Las llamas se habían originado en el predio 9 de abril, casi sobre el Camino de Cintura, y el depósito quedó completamente destrozado. En esa oportunidad no hubo heridos.

Las llamas afectaron el sexto y último piso del laboratorio

Mientras que durante la noche del lunes 11 de agosto, otro incendio de gran magnitud se desató en un depósito de pallets ubicado en la localidad de 9 de Abril, sobre la intersección de Camino de Cintura (Ruta Provincial 4) y Anselmo Sáenz Valiente.

El siniestro, reportado alrededor de las 23, afectó el mismo predio que ya había sufrido un siniestro similar meses atrás. Tampoco se reportaron heridos.