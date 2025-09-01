Crimen y Justicia

Se incendió un laboratorio de medicamentos en el barrio de San Cristóbal y dos personas debieron ser asistidas

El siniestro se produjo sobre la calle Pichincha al 1200

Guardar
Se incendió un laboratorio en San Cristóbal: dos heridos

Dos personas resultaron heridas esta mañana en el barrio porteño de San Cristóbal tras un incendio desatado en un laboratorio de medicamentos.

El siniestro tuvo lugar en el sexto piso de un edificio de la calle Pichincha al 1200, entre San Juan y Cochabamba. Fuentes policiales precisaron a Infobae que el lugar era utilizado como depósito de remedios y mobiliario.

El incendio se desató en
El incendio se desató en un edificio de la calle Pichincha al 1200

Tras desarrollarse una intensa propagación de humo, dos hombres debieron ser asistidos por problemas respiratorios, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud por parte del personal del SAME.

Efectivos de Bomberos de la Ciudad lograron controlar el fuego luego de un rápido despliegue y aseguraron la zona para descartar nuevos riesgos.

La semana pasada, un incendio también afectó una fábrica de colchones en el Parque Industrial de Esteban Echeverría. Las llamas se habían originado en el predio 9 de abril, casi sobre el Camino de Cintura, y el depósito quedó completamente destrozado. En esa oportunidad no hubo heridos.

Las llamas afectaron el sexto
Las llamas afectaron el sexto y último piso del laboratorio

Mientras que durante la noche del lunes 11 de agosto, otro incendio de gran magnitud se desató en un depósito de pallets ubicado en la localidad de 9 de Abril, sobre la intersección de Camino de Cintura (Ruta Provincial 4) y Anselmo Sáenz Valiente.

El siniestro, reportado alrededor de las 23, afectó el mismo predio que ya había sufrido un siniestro similar meses atrás. Tampoco se reportaron heridos.

Temas Relacionados

incendioSan CristóballaboratorioPolicía de la Ciudadúltimas noticias

Últimas Noticias

Operativos en San Lorenzo-Huracán y River-San Martín: 69 trapitos y 90 hinchas con derecho de admisión

Además, se labraron 561 contravenciones a personas que intentaron ingresar a los estadios sin entradas, llevaron pirotecnia, alcohol o incitaron a la violencia, entre otras faltas

Operativos en San Lorenzo-Huracán y

Emerenciano Sena comenzó una huelga de hambre para reclamar celulares y poder votar

A pocos días de que comience el juicio por el crimen de la mujer de 28 años, trascendió un audio de uno de los principales imputados

Emerenciano Sena comenzó una huelga

Detuvieron a un delincuente que intentó asaltar a una mujer con una réplica de un revólver en Mendoza

El sospechoso, un joven de 24 años con antecedentes, fue detenido minutos después del ataque. Portaba una réplica de revólver calibre 22, que intentó descartar

Detuvieron a un delincuente que

Motochorros asaltaron a un camionero en La Plata y se llevaron más de $2 millones

Además de la importante suma de dinero que transportaba como parte de un reparto comercial, los delincuentes se apropiaron de una caja de herramientas y un teléfono celular

Motochorros asaltaron a un camionero

Horror en Misiones: obligó a su hijastro de 5 años a sentarse en un ladrillo caliente porque lo vio en un video

El niño fue internado por graves quemaduras y porque en 15 días no recibió atención médica. El caso se descubrió por un llamado anónimo y el hombre fue detenido

Horror en Misiones: obligó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Operativos en San Lorenzo-Huracán y

Operativos en San Lorenzo-Huracán y River-San Martín: 69 trapitos y 90 hinchas con derecho de admisión

El maní rompe récords de área sembrada y se encamina a lograr otro de exportaciones

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

Cómo sigue el calendario electoral después de las elecciones de Corrientes

Siguen las suspensiones en la planta de Acindar en Villa Constitución, en medio de una crítica situación del sector siderúrgico

INFOBAE AMÉRICA
Las elecciones presidenciales en Guyana

Las elecciones presidenciales en Guyana definirán el manejo de la riqueza petrolera y el conflicto con Venezuela

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

Quiet quitting o renuncia silenciosa: por qué cada vez más jóvenes eligen no exigirse en el trabajo

La amistad que desafió el olvido: cómo se resolvió el misterio del asesinato de Ángela Samota 20 años después de su muerte

Putin arremetió contra Occidente y aseguró que sus conversaciones con Trump podrían facilitar una solución en Ucrania

TELESHOW
Christian Sancho tuvo que ser

Christian Sancho tuvo que ser internado y habló sobre su salud: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar”

Luck Ra sorprendió a un participante con un regalo inesperado en La Voz Argentina: “Te puede ayudar mucho”

Peter Lanzani: “Sentí que me apagaba y necesité pedir ayuda”

Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! cantaron juntos “La isla del sol” en La Voz Argentina