Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizi Tagliani: tres imputados

Otros tiempos. Sebastián Fariña y Lizi (Fotos: captura TV)

Según la Justicia, Tobías Fabián Pérez fue quien actuó como viudo negro y violó a la víctima; Franco Gabriel Pérez lo ayudó a desvalijarle la casa; y Dylan Joaquín Ruiz fue quien los colaboró para que pudieran llevarse todo. Los tres están siendo juzgado por un tribunal de Zárate por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y robo doblemente agravado por el ataque ocurrido el 30 de agosto de 2023 en la vivienda de Sebastián Alberto Fariña, quien fuera ex pareja de la conductora Lizi Tagliani en 2017.

Este martes será la última jornada de testigos ante en Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Zárate y al día siguiente está planteada la audiencia de los alegatos finales de las partes. La acusación está representada por el fiscal Martín Zocca y el caso llegó a debate luego de la violenta agresión sufrida por Fariña en su domicilio del partido de Zárate.

Según la acusación, ese 30 de agosto Tobías Pérez fue a la casa de Fariña tras haber acordado previamente un encuentro. Nada imaginaba la víctima de lo que sucedería luego: primero le puso unas esposas de cuero y luego lo adormeció con un gel íntimo.

Con la víctima sin reflejos, el viudo negro comenzó a someterlo a golpes, descargas eléctricas e, incluso, lo mordió. El expediente detalla que Fariña sufrió lesiones graves, entre ellas fracturas cervicales y que fue violado.

La relación entre la conductora y Fariña fue en 2017

Pero eso no fue todo. También lo amenazó y le desvalijó la casa con la ayuda de Franco Gabriel Pérez, a quien le facilitó el acceso a la vivienda. Con el botín en su poder, llamaron a Dylan Joaquín Ruiz: llegó a bordo de un Ford Focus negro en el que fueron cargando todo lo robado.

“Hizo tres viajes hasta la vivienda de Franco Pérez, donde su novia habría recibido todo lo sustraído”, reza la acusación a la que accedió este medio, aunque la chica no llegó acusada al juicio.

La humillación durante el robo a la víctima no culminaría ahí: le sacaron una foto donde aparecía atado y con el rostro cubierto. Esa imagen es una de las pruebas que reconoció Fariña cuando allanaron y detuvieron a los sospechosos del hecho.

Además de filmaciones de cámaras de seguridad, la declaración de un vecino que observó movimientos sospechosos y escuchó ruidos en la vivienda de Fariña; la víctima identificó a Tobías Pérez y reconoció objetos robados.

Es que durante los allanamientos en el domicilio del viudo negro, la Policía secuestró hasta documentos de Fariña.

Pero fue el análisis forense de los celulares el que resultó clave para la acusación: hallaron un video del hecho y fotos de Fariña maniatado, así como comunicaciones entre los acusados sobre la preparación y ejecución del robo.

En ese contexto, Tobías Fabián Pérez, con antecedentes por extorsión agravada, tentativa de homicidio agravado, violación de domicilio y portación ilegal de arma de fuego, además de una causa por tenencia simple de estupefacientes; llegó a juicio por el ataque a Fariña imputado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal y coautor de robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el carácter de las lesiones ocasionadas.

Franco Gabriel Pérez, por su parte, enfrenta el debate como coautor del robo doblemente agravado, mientras que Dylan Joaquín Ruiz es juzgado como partícipe necesario.