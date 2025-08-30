Crimen y Justicia

Misterioso crimen en La Matanza: las dudas en torno al asesinato de la joven que trabajaba como chofer de aplicación

Investigan si la víctima conocía al principal sospechoso y si el ataque ocurrió fuera del ámbito laboral, según fuentes vinculadas al caso. Tras el hecho, hubo allanamientos y la justicia analiza nuevas versiones sobre el móvil del homicidio

Rosa Candela Santa María, la víctima

Las primeras investigaciones por el crimen de Rosa Candela Santa María (24), quien fue hallada asesinada en su auto en el partido bonaerense de La Matanza, sumaron incógnitas a lo sucedido en la madrugada de este sábado. Su familia había asegurado que se trató de un hecho de inseguridad, que a la víctima la atacaron para robarle. Sin embargo, las tareas iniciales de los detectives marcan otro escenario y apuntan a una hipótesis diferente.

Al principio se dijo que Candela fue asesinada mientras manejaba su Fiat Cronos para una aplicación de viajes en las calles de la localidad de González Catán. Según relató un primo de la joven en declaraciones televisivas, ella aceptó un viaje que resultó una trampa: fue interceptada en la esquina de Coronel Ramos y La Bastilla y recibió un disparo cuando intentaron robarle el celular y la billetera.

El familiar aseguró que el homicida conocía a la víctima y la había traicionado: “La conocían y le hicieron la cama”, dijo.

También contó que el vehículo era de Candela, que se lo había comprado recientemente y aún lo estaba pagando en cuotas. Para terminar de abonarlo, justamente había decidido empezar a hacer traslados con distintas aplicaciones de viajes, ya que le generaban un ingreso extra.

La joven había comprado el auto recientemente

Tras el crimen, la familia y vecinos realizaron un corte sobre la Ruta 3 para reclamar justicia y pedir a la policía que buscara a un sospechoso al que señalaron a partir de imágenes tomadas por cámaras de seguridad.

“Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Mi prima era muy conocida. Le pidieron el auto por esta aplicación porque la conocían y le hicieron la cama”, aseguró el primo de la joven.

Y agregó: “Le robó el celular, no el auto y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura. Son todos fisuras. La conocían, se ve que estaban pasados de droga y la mataron. El 9 de septiembre cumplía 25 años. Fue entre la 1 y las dos de la mañana”.

Mientras la movilización continuaba en la calle, en las redes sociales allegados a Candela también replicaban las acusaciones contra un joven identificaron como R.L., exponiendo sus fotos y perfiles de usuario.

No obstante, la reconstrucción familiar no coincide con las primeras pruebas que se manejan en la causa. Al menos hasta el momento.

Candela tenía 24 años

A partir de testimonios recogidos para la investigación, fuentes del caso aseguraron a Infobae que el móvil no fue un robo y la víctima tendría un vínculo previo con el principal sospechoso, un joven con supuestos antecedentes en delitos y drogas.

Según las mismas fuentes, Candela no se encontraba trabajando con la aplicación al momento del hecho, ya que habría apagado la plataforma antes del asesinato, por lo que el crimen ocurrió fuera del ámbito laboral.

Además, una testigo clave -la ex cuñada del acusado- habría presenciado lo ocurrido, de acuerdo a lo que pudo saber este medio. En paralelo, la Policía Científica determinó que la joven presentaba una herida de arma de fuego en la zona parietal de la cabeza, con orificio de entrada y salida.

Bajo esta hipótesis, durante esta tarde se estaban llevando a cabo varios allanamientos en la zona. El caso está en manos de Diego Rulli, fiscal en turno de la UFI de Homicidios de La Matanza.

Candela tenía 24 años y en 10 días iba a cumplir sus 25. Vivía en la zona oeste del Conurbano bonaerense y sus allegados la definieron como una persona familiera, de muchos amigos y trabajadora. En las redes, mostraba su afición por las motocicletas y por Boca Juniors.

En sus redes, la joven mostraba su afición a las motos

Tras enterarse de la triste noticia, sus seres queridos la despidieron con distintos mensajes lamentando lo ocurrido.

