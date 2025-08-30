Crimen y Justicia

Asesinaron a una joven que trabajaba como chofer de aplicación durante un intento de robo en La Matanza

La víctima tenía 24 años. Los vecinos cortan la Ruta 3 a la altura de Laferrere para pedir Justicia

La víctima fue identificada como Candela Santa María

Otro hecho de inseguridad ocurrió este sábado en el partido bonaerense de La Matanza, donde una joven de 24 años fue asesinada durante un intento de robo. En el caso ya tomó intervención la Justicia, que intenta identificar al homicida a través las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos, que dicen saber quién es el sospechoso.

El hecho ocurrió entre la 1 y las 2 de la madrugada. Fue en la localidad de González Catán y mientras la víctima, identificada como Candela Santa María, trabajaba como chofer de una aplicación.

“Le hicieron una cama”, contó su primo Fernando en diálogo con TN, quien explicó que el crimen sucedió cuando ella se dirigía a levantar a un pasajero que había solicitado el viaje.

Al llegar a la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, donde estaba el punto de encuentro con el supuesto usuario, este la asaltó a mano armada y disparó contra ella para robarle su celular.

Según contaron sus familiares a la prensa, Candela estaba a bordo de su vehículo Fiat Cronos cuando fue interceptada por el delincuente. El vehículo se lo había comprado recientemente y aún lo estaba pagando en cuotas. Para terminar de abonarlo, había decidido empezar a hacer traslados con distintas aplicaciones de viajes, ya que le generaban un ingreso extra.

Tras el hecho, familiares y amigos de Candela convocaron una marcha para pedir Justicia. Desde la mañana de este sábado, tanto allegados a la víctima como vecinos y autoconvocados cortan la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para hacer el reclamo.

En el marco de la manifestación, su primo Fernando habló con TN y aseguró que ellos ya identificaron al presunto homicida, que está prófugo.

“Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Mi prima era muy conocida. Compro un Fiat Cronos cero km, a pagar. Hacía trabajitos para pagarlo. Le pidieron el auto por esta aplicación porque la conocían y le hicieron la cama”, enfatizó el hombre que encabeza el pedido de Justicia en la marcha.

Y agregó: “Le robó el celular, no el auto y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura. Son todos fisuras. La conocían, se ve que estaban pasados de droga y la mataron. El 9 de septiembre cumplía 25 años. Fue entre la 1 y las dos de la mañana”.

El caso está a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la UFI de homicidios, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa. En este contexto, tomó testimonios de testigos y para el mediodía de este sábado continuaba recibiendo declaraciones testimoniales en la fiscalía.

Quién era la víctima

Candela Santa María tenía 24 años y en 10 días iba a cumplir sus 25. Vivía en la zona oeste del Conurbano bonaerense y sus allegados la definieron como una persona familiera, de muchos amigos y trabajadora.

Según contó su primo Fernando, además de su trabajo, hacía viajes con diferentes aplicaciones para ganar dinero extra. En las últimas semanas, le estaba dedicando más tiempo a esta otra ocupación ya que le servía para pagar las cuotas de su auto Fiat Cronos que se había comprado recientemente.

Noticia en desarrollo

