Detuvieron a los acusados de asesinar a un joven y robarle el auto en la puerta de un supermercado de Escobar

Las autoridades investigarán si existió un presunto ajuste de cuentas

En menos de un día, las fuerzas de seguridad de Escobar lograron detener a los dos sospechosos del homicidio de Iván Ezequiel Pelayo, un joven de 26 años que fue atacado en la puerta de un supermercado del barrio San Luis. Luego de que la escena quedara registrada en las cámaras de seguridad, las autoridades ordenaron allanamientos que permitieron localizar el auto de la víctima.

Todo ocurrió el jueves a la noche, cuando Pelayo había llegado al comercio en un vehículo Nissan Tiida de color gris. En el momento que caminaba hacia la puerta del lugar, se cruzó con dos hombres que lo abordaron y comenzaron a golpearlo.

De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas por Infobae, el joven sostuvo un intercambio verbal y un forcejeo físico con ambos. Sin embargo, uno de los agresores efectuó un disparo en la cabeza del joven y se dieron a la fuga en el vehículo de la víctima.

Tal como registraron las cámaras de seguridad del supermercado, Pelayo quedó tirado en el suelo sin poder movilizarse. Luego de que los presentes dieran aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, la víctima fue trasladada en código rojo hacia la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín.

Los dos sospechosos tienen 26 y 40 años

En un principio, el joven había quedado internado en estado reservado, ya que había sufrido pérdida de masa encefálica producto del disparo en el cráneo. No obstante, el personal médico del centro médico confirmó su muerte horas más tarde.

El hecho motivó un intenso despliegue policial dirigido por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 5 de Escobar, a cargo de la fiscal Claudia Mangiantini, quien solicitó la realización de tareas de campo y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Por medio de las grabaciones fue que las autoridades determinaron que los responsables se trataban de dos hombres domiciliados en la localidad de Garín. De hecho, señalaron que varios detalles como, por ejemplo, el aro y las zapatillas de uno de los involucrados fueron claves para confirmar sus identidades a través de sus perfiles en Facebook.

Los elementos que secuestraron durante los allanamientos

De esta manera, los investigadores ordenaron la realización de tres allanamientos el viernes por la tarde. Fue así que se concretó la captura del hombre de 40 en una casa de Tierra del Fuego y calle 6, mientras que el de 26 fue ubicado en Cabo de Hornos entre Zabala y Pueyrredón.

Pese a que el tercer procedimiento dio negativo, las autoridades secuestraron varios elementos de interés para la causa. Entre ellos, mencionaron dos gorras con visera roja -que se cree que una habría sido utilizada al momento de cometer el crimen-, y tres celulares.

Poco después, informaron que el auto de la víctima fue encontrado cerca de las 20:30 horas. Según describieron las autoridades, el mismo se encontraba estacionado en las calles Irlanda y Paraguay, en la localidad de Lagomarsino, partido de Pilar. Además de ser incautado, el personal de la Policía Científica realizará pericias en busca de hallar rastros.

El auto de la víctima fue encontrado estacionado en una localidad de Pilar

Las actuaciones sumariales se encuentran a cargo de la Comisaría 1ra de Escobar, mientras el juez de garantías Mariano Chausis supervisa el avance de las actuaciones judiciales. Asimismo, los representantes de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar calificaron de “excepcional” la rapidez del operativo y destacaron el acompañamiento brindado a los familiares de la víctima.

“Sentimos un profundo dolor por este hecho. Ahora esperamos que estos delincuentes sean procesados y condenados”, exigieron desde la cartera municipal sobre el hecho. Por el momento, las autoridades continuarían con tareas investigativas que les permita establecer el móvil del crimen.

Una de las hipótesis planteadas vincularía al caso con un posible ajuste de cuentas. No obstante, todavía no se determinó si los sospechosos tendrían antecedentes penales en su haber. Tampoco se informó si la víctima había tenido un historial delictivo o peleas previas al hecho.