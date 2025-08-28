Arrestaron a un barra de Newell’s por atacar la casa de una mujer que denunció a la Policía de Rosario

El acusado de haber mediado entre los tiradores y el instigador fue detenido el viernes pasado

A casi cuatro meses de la balacera cometida contra la vivienda de Norma Acosta el 7 de mayo en barrio Tablada, en la ciudad de Rosario, un miembro de la barra brava de Newell’s Old Boys, identificado como N. D., fue detenido e imputado por presuntamente haber sido el coautor del plan.

La acusación contra el hombre quedó formalizada este miércoles, luego de que fuera capturado por la Policía Federal Argentina el viernes pasado. Asimismo, la detención había sido pedida por el fiscal Pablo Socca, quien también mantiene bajo investigación a Acosta por supuestamente haber brindado un falso testimonio en otra causa.

El sospechoso fue localizado en su domicilio ubicado sobre la calle Alem al 2600. Después de que se percatara de la llegada de los efectivos, intentó fugarse por el techo de un vecino, pero fue hallado y arrestado luego de un breve operativo. Ahora, permanece detenido y afronta imputaciones por tentativa de homicidio agravado, portación ilegal de arma y encubrimiento.

El tiroteo ocurrió el 7 de mayo cerca de las 09:30 horas contra una vivienda ubicada en la calle Larguía al 3400. Según reconstruyó la investigación, dos adolescentes en bicicleta dispararon contra el domicilio de Acosta, quien es reconocida por las autoridades por su vínculo con el clan Cantero.

Así quedó la puerta de la vivienda de la víctima (Gentileza: AIRE de Santa Fe)

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, el hecho se registró en un contexto de especulaciones sobre disputas entre bandas rosarinas que pertenecen al delito organizado. Además, testigos y registros fílmicos comprobaron que uno de los agresores efectuó cinco disparos, entregó el arma al acompañante y ambos escaparon, cada uno por distinto rumbo.

Cinco minutos después de la balacera, el personal del Comando Radioeléctrico detuvo a I. N., de 17 años y sospechado de haber accionado el arma calibre 9 milímetros. El acusado fue capturado cuando huía por la intersección de Alem y Biedma, mientras se realizaba el procedimiento policial en la zona.

Al ser citado por las autoridades, su padre declaró ante los investigadores que el menor no frecuentaba el domicilio familiar hacía meses y que padecía una adicción a las drogas. Más tarde, los efectivos de Asuntos Internos confirmaron el arresto del segundo sospechoso.

El cómplice del presunto tirador fue identificado como N. R., de 18 años, y fue hallado en su casa de Convención al 3600. Asimismo, se conoció que es hermano de una suboficial de la Central 911, quien recientemente recibió condena condicional por filtraciones de información a presos del entorno narco.

En el operativo de detención y allanamiento participó Asuntos Internos (Gentileza: Rosario3)

Según explicó el fiscal Pablo Socca a la jueza Eleonora Verón, uno de los capos de los leprosos le habría proporcionado la dirección exacta a N. R. de donde debían disparar. Luego de que recibiera la orden, el joven de 18 le envió una captura de pantalla de Google Maps para confirmar la ubicación. “Acá nomás, es adentro de Tablada, yo voy, dale”, concluyó uno de los agresores.

Por otro lado, el fiscal sostiene que el acusado estaba vinculado a otros dos episodios recientes que implicaban tenencia de armas. El primero data del 23 de enero, cuando fue identificado como pasajero en un taxi en Buenos Aires al 4600. Durante una requisa descubrieron que llevaba un revólver calibre .38 oculto en un bolso. Finalmente, recuperó la libertad después del procedimiento inicial.

El segundo de ellos sucedió el 12 de abril, cuando el barra leproso fue acusado por varios testigos de haber escondido una pistola 9 milímetros en un mueble de su casa en 27 de Febrero y Gálvez. Esa noche, la madre del imputado fue también arrestada por intentar sobornar a las policías intervinientes. Además, el acusado tenía una causa abierta desde enero de 2023 por portación ilegal de arma.

En simultáneo, Norma Acosta enfrenta cargos por falso testimonio al haber denunciado ante la Justicia que los agresores se desplazaban en un automóvil Volkswagen Voyage blanco. Una situación que contradijo por completo las imágenes de cámaras de seguridad.

Entre sus antecedentes judiciales, se incluyeron una condena por venta de estupefacientes y denuncias contra bandas narco de Rosario, como la de Luis “Pollo” Bassi. Frente a esto, la mujer sostuvo públicamente que muchas causas fueron “armadas” en su contra.

En semanas previas al ataque, Acosta había denunciado a través de videos en redes sociales a varios policías que estarían vinculados al narcomenudeo y a desvíos de fondos asignados al combustible de móviles policiales. Por esto, se planteó la hipótesis de que la balacera pudiera estar relacionada con el caso por presunta corrupción policial.