Crimen y Justicia

Pánico en el subte A: denuncian que un hombre persigue con martillos e insulta a trabajadoras y pasajeras

El acusado es una persona en situación de calle que ya estuvo detenida, pero fue liberada. Dónde lo vieron y qué dice la empresa concesionaria

Por Miguel Prieto Toledo

Estación Plaza de Mayo de la Línea A

Trabajadoras y pasajeras de la Línea A del subte de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron haber sido víctimas de una serie episodios de hostigamiento y amenazas por parte de un hombre en situación de calle, que las insulta mientras les exhibe herramientas. Los hechos, que generaron pánico en las víctimas, ocurrieron en varias estaciones de la línea.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la Policía de la Ciudad detuvo el pasado 24 de julio por la noche a un hombre de 31 años, de contextura robusta, cuando merodeaba en la estación Miserere de la línea A.

La detención del sospechoso se produjo en el marco de las recorridas de prevención por parte de oficiales de la División Subte A y B. Cuando los oficiales lo identificaban se les acercó una empleada de la empresa Emova, concesionaria del servicio de subterráneos, quien les dijo que el hombre la había amenazado y por lo cual el 18 de julio anterior había realizado la denuncia en la Comisaría Vecinal 6-B, en una causa que quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°26, a cargo del fiscal Luis Arnaudo.

En esa denuncia -indicaron las fuentes consultadas por este medio- consta que el episodio ocurrió el 10 de julio después de que una pasajera se acercó a la ventanilla de la estación Puán para acusar a un hombre de haberle proferido insultos y frases agresivas sin motivo alguno.

Tras escuchar a la usuaria del servicio, la empleada de la empresa concesionaria Emova fue a ver qué pasaba y fue entonces que la situación se tornó aún peor: el hombre la amenazó, se abrió el abrigo y le mostró un martillo. Ocho días después hizo la denuncia en la Comisaría 6-B.

Luego de corroborar estos datos que la trabajadora del subte les había contado de lo ocurrido aquel 10 de julio, los agentes de la División Subte A y B resolvieron detenerlo por el delito de hostigamiento, por instrucción de la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Ezequiel Gradella.

Además, se le entregó un botón antipánico a la empleada que había hecho la presentación ante la Policía. Luego, ordenaron traslado del imputado a la Oficina Central de Identificaciones (OCI) y el inicio de la causa por la contravención. Sin embargo, poco después fue liberado y, por ahora, no dan con él.

El agresor luego de ser detenido

Desde la empresa Emova confirmaron la situación a Infobae y señalaron que “se le aconsejó a las colaboradoras que expresaron haber padecido esta situación, radicar la denuncia policial correspondiente y se brindó acompañamiento en dicho proceso”.

Además, “se solicitó la intervención de la Policía de la Ciudad, quienes tienen la potestad de velar por la seguridad en las instalaciones del subte”.

La palabra de los trabajadores

Por el momento no está claro si se trata de una persona con alguna patología psiquiátrica. Fuentes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) reconocieron a Infobae que los episodios con el hombre ocurrieron y aseguran que se trata de una persona con algún tipo de problema de salud mental.

Indicaron que el agresor fue golpeado por pasajeros en otras oportunidades pero de igual manera regresa a las estaciones de la Línea A. “También ha agredido a compañeros nuestros. En la estación Loria escupió a una trabajadora”, denunciaron desde el sindicato.

Remarcaron que se trata de una persona con “problemas psiquiátricos” que “deambula desde hace dos o tres años en el subte”. “Fundamentalmente es un problema de atención médica y nadie se hace cargo”, agregaron.

