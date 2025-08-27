Fue a reclamar la bicicleta que le robaron y lo mataron de un tiro en la cabeza: un detenido

El detenido por el crimen de Kevin Mendoza tiene 19 años

En las últimas horas, apresaron al único prófugo que quedaba del crimen de Kevin Mauricio Mendoza, de 28 años, en Mar del Plata. Lo habían asesinado a mediados de noviembre pasado cuando fue a reclamarle a dos hombres porque le habían robado su bicicleta. Le respondieron con un tiro en la cabeza.

La DDI Mar del Plata concretó la detención este miércoles de C.L.U., de 19 años, en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La medida se llevó a cabo en la zona de Estación Chapadmalal, tras una serie de tareas de vigilancia y seguimiento encubierto que permitieron ubicar al sospechoso, quien permanecía prófugo.

La investigación se inició el 16 de noviembre de 2024, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido en la intersección de T. Fournier y Rufino Inda, en jurisdicción de la Comisaría 16ª de Mar del Plata.

Al llegar al lugar, personal policial constató que la víctima, identificada como Kevin, presentaba un disparo en la cabeza. Minutos más tarde, la médica del SAME provincia confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con lo reconstruido en la causa, Mendoza, quien tenía antecedentes en diferentes procesos penales, había concurrido a ese lugar para reclamar una bicicleta de su propiedad.

En ese momento fue atacado por dos hombres armados que lo mataron de un tiro en la vía pública.

La instrucción judicial, a cargo de la UFI N°1 de Mar del Plata, encabezada por Florencia Salas, determinó que los presuntos responsables eran R.A.B., de 30 años, y C.L.U., de 19.

El mayor fue detenido pocas horas después del hecho, el mismo 16 de noviembre, en la vía pública. Se movilizaba en un Volkswagen Bora, vehículo que fue detectado gracias al sistema de lectura de patentes del municipio.

En ese procedimiento también fue aprehendida S.U., quien no estaba vinculada con el homicidio, aunque en ese momento se le secuestraron estupefacientes, lo que derivó en una causa paralela por tenencia con fines de comercialización.

Con el paso de los meses, la investigación continuó en torno al paradero del segundo implicado. Según las fuentes oficiales, C.L.U. ya había sido detenido el 23 de agosto de 2025 por personal de la Comisaría 8ª de Mar del Plata, a raíz de un episodio de daños en la Escuela N° 60 de Chapadmalal.

En esa ocasión, se lo filmó junto a otro joven provocando destrozos en el establecimiento educativo, material que luego subieron a redes sociales. Sin embargo, había recuperado la libertad días antes de ser nuevamente ubicado en la causa por homicidio.

Este martes, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI Mar del Plata logró establecer la zona donde podría encontrarse el sospechoso. Tras intensificar las tareas de inteligencia, finalmente fue detenido este mediodía, en la calle 32 entre 7 y 8 de Estación Chapadmalal.

El acusado, conocido con el alias de “El Moneda”, fue trasladado a la sede policial y, tras cumplir con los recaudos legales, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, tal como lo dispuso la fiscal Salas.

En el marco de esta investigación, constan en el expediente múltiples procesos penales vinculados a los implicados, entre ellos causas por lesiones leves agravadas por el vínculo, abuso de arma, encubrimiento por supresión de numeración de bien registrable, amenazas, coacción agravada, encubrimiento de robo calificado y detención por homicidio.