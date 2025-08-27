Estaba en su casa con sus nietos y vio la balacera en la cancha de fútbol en Rosario: “Me entraron dos tiros”

El lugar donde ocurrió la balacera

Una mujer que vive a metros de la cancha de fútbol donde este martes por la tarde balearon a cinco jóvenes que jugaban un partido, contó que dos disparos ingresaron a su domicilio, donde ella estaba con sus nietos. Uno de los tiros dio contra la pared, cerca de donde estaba sentado uno de los menores.

De acuerdo a los testimonios recolectados por la Policía a pedido de la fiscal Brenda Debiasi, la balacera fue realizada por dos gatilleros que pasaron en moto por Barra al 1300 bis, donde se encuentra el predio.

“Un pibito de menos de 18 años estaba tirando tiros a los que estaban ahí. Había muchas criaturas, lleno de pibes jugando a la pelota. Desde que empezaron a vender droga pasa esto, son pendejos que se juntan en la esquina”, destacó un vecino que dialogó con Radio 2.

Dos de los disparos perforaron la ventana y persiana de María Esther, que vive a metros de la cancha de fútbol. “Fue a las 19.30. No sé si eran pibes del barrio. Pasa que vienen de todos lados a jugar acá. Yo estaba cocinando adentro con mis nietos, cuando escuché. Dos tiros me entraron. Uno dio contra la pared, cerca de uno de mis nietos, que estaba sentado”, comentó a Canal 3.

“Todos nos agachamos y nos fuimos al baño. Otra no quedaba. Yo vivo hace más de 40 años acá y nunca pasé algo así. Este quilombo no pasó nunca. Antes acá era todo campo, no había nada. Ahora quedó lindo, pusieron una biblioteca que mejoró el barrio. La Policía se quedó hasta las 2 de la mañana”, concluyó la mujer.

La zona de la cancha

Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez: Uriel V. (20) con lesión en el muslo derecho, Elvio P. (19), con impacto en la pierna derecha, Michael C. (23), con herida y fractura en el brazo derecho y U. M. (16), con un tiro en una mano. Una quinta víctima fue asistida en el Hospital Alberdi, Jeremías V. (20), por un orificio en la pierna derecha.

El episodio

La balacera ocurrió en una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en plena disputa de un partido, cuando un hombre ingresó al predio y abrió fuego contra los presentes.

La intervención conjunta de Gendarmería Nacional y de la Policía de Santa Fe permitió resguardar la zona y secuestrar evidencias para la investigación. Las primeras informaciones señalan que, pese a la gravedad del ataque, los cinco heridos permanecen bajo observación médica y se encontrarían fuera de peligro.

El sonido de las detonaciones provocó pánico entre los presentes, quienes se dispersaron en busca de refugio. Varios de los testigos, junto con personal policial que patrullaba la zona, colaboraron para asistir a los heridos y trasladarlos a centros médicos.

Entre las víctimas se encuentran cinco jóvenes de entre 16 y 23 años. El menor recibió un disparo en una mano, mientras que dos chicos de 19 años presentaron heridas de diferente gravedad: uno con una lesión por arma de fuego en el brazo derecho, que le provocó una fractura, y otro con una herida en el muslo derecho.

Un cuarto herido, de 23 años, fue atendido por un disparo en la pierna izquierda. Por último, un joven de 20 años recibió un tiro en una pierna y fue derivado al Hospital Alberdi por personas allegadas y personal policial.

La principal hipótesis de la investigación apunta a determinar el móvil del ataque, ya que no se reportaron antecedentes de conflictos previos entre los jóvenes heridos y el agresor.