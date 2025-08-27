Crimen y Justicia

Balearon a cinco jóvenes cuando jugaban al fútbol en una cancha de Rosario

Ocurrió ayer por la noche en el barrio Empalme Graneros. Las víctimas están todas internadas, pero fuera de peligro. Uno de ellos es menor de edad

La zona donde ocurrió todo
La zona donde ocurrió todo

Un ataque a tiros dejó a cinco jóvenes heridos de bala en la noche de ayer martes en el barrio Empalme Graneros, ubicado en la zona noroeste de Rosario.

La balacera ocurrió cerca de las 21.30 en una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en plena disputa de un partido, cuando un hombre ingresó al predio y abrió fuego contra los presentes.

De esta manera, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y uno al Hospital Alberdi.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la intervención conjunta de Gendarmería Nacional y de la Policía de Santa Fe permitió resguardar la zona y secuestrar evidencias para la investigación.

Las primeras informaciones señalan que, pese a la gravedad del ataque, los cinco heridos permanecen bajo observación médica y se encontrarían fuera de peligro.

Cuatro de los cinco heridos
Cuatro de los cinco heridos fueron trasladados al HECA (Foto: Hospital de Emergencias Clemente Álvarez)

El sonido de las detonaciones provocó pánico entre los presentes, quienes se dispersaron en busca de refugio. Varios de los testigos, junto con personal policial que patrullaba la zona, colaboraron para asistir a los heridos y trasladarlos a centros médicos.

Entre las víctimas se encuentran cinco jóvenes de entre 16 y 23 años. El menor recibió un disparo en una mano, mientras que dos chicos de 19 años presentaron heridas de diferente gravedad: uno con una lesión por arma de fuego en el brazo derecho, que le provocó una fractura, y otro con una herida en el muslo derecho.

Un cuarto herido, de 23 años, fue atendido por un disparo en la pierna izquierda. Por último, un joven de 20 años recibió un tiro en una pierna y fue derivado al Hospital Alberdi por personas allegadas y personal policial.

La Policía de Santa Fe
La Policía de Santa Fe trabaja en esclarecer los hechos (Gentileza: Rosario Plus)

La principal hipótesis de la investigación apunta a determinar el móvil del ataque, ya que no se reportaron antecedentes de conflictos previos entre los jóvenes heridos y el agresor. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno en Rosario, que ordenó la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona y la realización de pericias balísticas sobre los proyectiles hallados.

Las fuerzas policiales mantienen una vigilancia reforzada en las inmediaciones de la cancha y los hospitales donde permanecen internados los jóvenes, evaluando eventuales riesgos de nuevos episodios violentos.

Le dispararon en la cabeza cuando iba a un partido de fútbol en Rosario

Hace tan solo 10 días, un hombre murió luego de agonizar durante un día tras haber recibido un disparo en la cabeza cuando se dirigía a un partido de fútbol.

El hecho ocurrió el sábado 17 de agosto por la noche en Pueblo Esther, una localidad de Rosario, fue atacado antes de llegar a la cancha donde iba a disputarse el encuentro. La víctima fue identificado como M. Martínez.

De acuerdo con las primeras versiones del caso, la autoridades creen que Martínez fue interceptado en plena vía pública por los agresores y recibió un disparo en la cabeza. De inmediato, los vecinos y testigos alertaron a sus familiares, que resolvieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Policlínico San Martín, en el sur del Gran Rosario, adonde ingresó a las 22:50.

Minutos después, un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) derivó al herido al HECA. Al ingresar, los profesionales constataron que Martínez presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo, con pérdida de conocimiento y signos vitales comprometidos.

Allí, permaneció intubado y en estado crítico durante toda la madrugada y mañana del domingo. Las autoridades médicas confirmaron su muerte a las 13:10 del domingo.

Temas Relacionados

cancha de fútbolhombredisparosjóvenesheridosRosario

