Incidentes en Independiente: son 8 los identificados por el intento de homicidio de los hinchas de la U de Chile

Luego de analizar video por video, pudieron individualizar a los sospechosos de las causas más graves que investiga la Justicia

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Los violentos incidentes que derivaron en la suspensión de Independiente-Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

De la nómina de los 25 barras de Independiente individualizados por el club y por el ministerio de Seguridad bonaerense como partícipes de los serios incidentes que se produjeron en el partido ante la Universidad Católica de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Justicia ha logrado identificar a al menos ocho en las tres causas más graves, que son por el intento de homicidio de los simpatizantes chilenos.

El trabajo se hizo video por video, de los tantos que hay sobre los incidentes que se produjeron dentro del estadio Libertadores de América", explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Según pudo saber este medio, el fiscal Mariano Zitto, de la UFI N°4 del departamento judicial de Avellaneda - Lanús, tiene abiertas varias líneas de investigación. Hay dos ramas troncales, una sobre lo que sucedió afuera del estadio, con dos detenidos de 28 años, ambos argentinos y acusados por lesiones leves agravadas; luego está el expediente sobre los incidentes en el interior de la cancha.

En ese contexto, son 19 las causas, cuatro son las más importantes: una por lesiones graves, dos por tentativa de homicidio y robo en poblado y en banda, y una por intento de homicidio; todas agravadas por haberse dado en un espectáculo deportivo.

El escalofriante ataque de los hinchas de Independiente contra la parcialidad de U de Chile

De los acusados por haber querido matar a los hinchas chilenos, de los cuales tres siguen internados en el hospital Fiorito y otro en el Perón -y evolucionan favorablemente-, hay ocho barras identificados. También hay otros dos por el expediente por lesiones. Se espera que en breve se libren las órdenes de allanamiento y detención por parte del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

En tanto, hay otras 15 causas por lesiones que aún se debe certificar el grado de las heridas de las víctimas e individualizar a los sospechosos. “Han llegado videos donde se acusa a un hincha de uno de los ataques y cuando se ven las imágenes se nota que intentaba separar”, graficaron la complejidad del caso las fuentes consultadas.

En tanto, en paralelo, sigue abierto un expediente de oficio luego de que surgiera el rumor de que una de las empleadas del club había sido abusada. “Hasta desde Independiente desmintieron que tuvieran alguna denuncia al respecto”, detallaron para explicar por qué en breve se cerrará ese oficio.

El comunicado de Independiente tras
El comunicado de Independiente tras los hechos de violencia en la Copa Sudamericana

Además, aún queda por avanzar en la causa sobre las responsabilidades en el operativo, ya sea en base al accionar de la seguridad privada, el de la Policía Bonaerense y de todo lo que hizo que los barras ganaran la tribuna visitante. “Incluso, el por qué siguió el partido cuando ya había disturbios serios”, agregaron vinculando también a las autoridades de la Conmebol en esa investigación.

Hay que recordar que el fiscal del caso consideró que los incidentes con la U de Chile se produjeron porque la seguridad interna del estadio, a cargo de una empresa privada contratada por el club, "resultó insuficiente para contener los disturbios“.

Zitto también señaló que “las fuerzas de seguridad privada nada pudieron hacer para prevenir tamaño desmadre” y que no se observó una coordinación efectiva entre la seguridad privada y la Policía Bonaerense.

Escombros en el piso del
Escombros en el piso del estadio Libertadores de América al día siguiente los incidentes (AP Foto/Gustavo Garello)

Tras su análisis, determinó que hubo una clara falta de organización y ausencia de roles claros en la prevención de incidentes. También resaltó la facilidad con la que los hinchas locales accedieron al sector visitante y la imposibilidad de las fuerzas de seguridad para detener a los agresores, incluso cuando el enfrentamiento ya había disminuido en intensidad.

Luego de eso, también pidió la clausura del estadio que fue otorgada por la Justicia de Garantías.

Seis detenidos

El mismo día que se clausuró el Libertadores de América, seis sospechosos, cuatro hombres y dos mujeres, fueron aprehendidos por averiguación de ilícito en la intersección de las calles José Pastoriza y Ricardo Bochini.

“Fueron visualizados por las cámaras del centro de monitoreo. Habrían escalado el portón de ingreso al estadio del Club Libertadores de América con fines de ilícito”, rezaba la información oficial.

Fanáticos del Independiente atacan a
Fanáticos del Independiente atacan a un seguidor del Universidad de Chile (AP)

Ante ello, agentes de la seccional Avellaneda 1ª se dirigieron al lugar y capturaron a:

  • D.R.V.M., de 26 años y nacionalidad colombiana
  • M.S.N., argentina de 33 años
  • C.C.D.R., paraguaya de 28 años
  • Z.C.A., un colombiano de 23 años
  • G.C.A., un colombiano, 34 años
  • S.M.S.A., también colombiano pero de 25 años

Filmó a su hijo fumando

Allanaron más de 40 domicilios

La Justicia investiga el cuadro

Detuvieron a un quemacoches en

Filmó a su hijo fumando

Taiwán y la OACI: un

La furia de Dalma y

