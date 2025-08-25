Crimen y Justicia

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas cuando intentaron visitar a presos en el penal de Marcos Paz

Las dos mujeres quedaron detenidas por el Servicio Penitenciario Federal. Una era buscada por un robo y la otra por falsificación de documentos públicos. El video

Detuvieron a dos mujeres que fueron a una visita en el Penal de Marcos Paz porque tenían pedido de captura

Insólito, un procedimiento de control rutinario en un penal terminó revelando la presencia de dos prófugas de la Justicia, ambas con causas pendientes en distintos tribunales nacionales.

Sucedió en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde detuvieron a dos mujeres con pedidos de captura cuando intentaban ingresar como visitas a la cárcel.

Todo se descubrió durante los controles de ingreso, explicaron fuentes oficiales. Personal del área de Visitas y Correspondencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) detectó que dos de las personas que intentaban acceder al establecimiento tenía pedido de captura activo en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Tras la confirmación de la alerta, se notificó de inmediato a los juzgados competentes y se dio intervención a la Policía Local de Marcos Paz, que ejecutó las detenciones en cumplimiento de los oficios judiciales.

El posteo de la ministra
El posteo de la ministra de Seguridad Nacional

Fuentes oficiales dijeron que una de las prófugas identificada resultó ser Luciana Vanesa Elías, de 38 años, quien había sido declarada en rebeldía por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 a cargo de Elizabeth Paisan, Secretaria N°137 de Julio Andrés Herrera.

En base al expediente en su contra, la buscaban desde el 6 de diciembre de 2023, en el marco de una causa por falsificación de documentos públicos y uso de documento adulterado o falso.

En aquel expediente, la magistrada había ordenado la captura inmediata de Elías, nacida en Mar del Plata y con domicilio judicializado en la Ciudad de Buenos Aires.

El suyo no fue un caso aislado. En paralelo, también se confirmó el arresto de Noelia Soledad Capoblanco, de 33 años, sobre quien pesaba una orden de captura dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal el 3 de abril de 2025.

Capoblanco había sido declarada rebelde en la causa donde se la procesaba por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con utilización de un arma impropia y la participación de un menor de edad.

Según los registros judiciales, la imputada, con domicilio en Rafael Castillo, debía ser trasladada a la unidad carcelaria correspondiente una vez localizada.

El episodio también tuvo eco en el plano político. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, se pronunció a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), donde escribió: “Fueron de visita a la cárcel y se quedaron adentro. Dos delincuentes con pedido de captura quisieron entrar al penal de Marcos Paz. El SPF las detectó y entregó a la Justicia. En las cárceles federales no entra la impunidad. Con nosotros, el que las hace, las paga”.

Más prófugos atrapados

En ese contexto, la Policía de la Ciudad detuvo este domingo en las inmediaciones del estadio de Boca Juniors a un hombre de 36 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por femicidio en grado de tentativa, emitido por la Justicia de Quilmes.

El individuo fue identificado en la puerta 4 de acceso gracias al sistema Tribuna Segura, que permitió constatar la orden judicial en su contra.

En tanto, un joven de 21 años también fue arrestado en el marco del mismo programa, acusado de desobediencia y encubrimiento en una causa con origen en la ciudad de Puerto Madryn.

Las fuerzas de seguridad informaron, además, que 57 simpatizantes con derecho de admisión vigente fueron rechazados en los accesos al estadio. Asimismo, se le negó el ingreso a una persona registrada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires, quien además fue sancionada con un acta contravencional.

